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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госпогранслужба (2647) задержание (5590) Одесса (5537)

 Госпогранслужба не пропустила в Украину 8 иностранцев, направлявшихся в Одессу

Пограничники вчера, 30 апреля, не пропустили в Украину 8 иностранцев, направлявшихся в Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслжбы Украины.

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Правоохранители задержали 8 человек - граждан Кыргызстана, Белоруссии и России - крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в соревнованиях. Семеро из них - 4 граждан Кыргызстана и 3 граждан Белоруссии - прилетели рейсом "Минск - Одесса", а гражданин России прибыл из Дубаи в "Борисполь".

"В результате комплексной проверки правоохранители установили, что лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на "Куликово поле", которые также участвовали в попытках силового захвата зданий государственных органов власти", - говорится в сообщении.

Всех выявленных лиц, которые не смогли указать четкой цели своего пребывания на территории Украины, через границу не пропустили и вернули обратным рейсом.

Отметим, пограничники усилили меры по противодействию возможному приезду лиц, следующих для участия в действиях дестабилизационного характера накануне годовщины трагедии в Одессе.

Напоминаем, что полиция Одессы также работает в усиленном режиме. На улицах города работают более 2000 правоохранителей. 2 мая будет ограничено движение в районе Соборной площади и Куликова поля.

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Напомним, в МВД сообщили, что сегодня ночью в Одессе предотвращен возможный террористический акт в районе Куликова поля.

2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. Через несколько дней правоохранители задержали главных фигурантов экстремистских организаций, а также нескольких сотрудников милиции. Кроме того, экс-начальник ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи был объявлен в розыск. Он пересек границу Украины и скрылся от следствия.
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а на Куликовом поле для них уже и дрова заготовили...
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Праздник - везде праздник, если настроение праздничное.
Встретят где-нибудь в другом месте.
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Кроме того, экс-начальник ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи был объявлен в розыск. Он пересек границу Украины и скрылся от следствия.

точнее, сначала его ОТПУСТИЛИ из сизо, а потом он "скрывался"
Источник: http://censor.net.ua/n438484
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На каком основании порошенко вообще впускает в страну русских мразей?
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Друзья сепаров и их пособников хотели в Одессу Так у нас этого дерьма и без них полно.
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А СОПРОВОДИТЬ ДО МЕСТА ПРИБЫТИЯ И ПОНАБЛЮДАТЬ ВТИХАРЯ - НЕ ДОГАДАЛИСЬ? И ВЗЯТЬ ГАДОВ НА ГОРЯЧЕМ? Я ТАК ПОДОЗРЕВАЮ - ТАКАЯ ЗАДАЧА ПРОСТО НЕ СТАВИТСЯ!!!
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"иностранцев" Так кацапов еще никто не обзывал ))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба не пропустила в Украину 8 иностранцев, направлявшихся в Одессу
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