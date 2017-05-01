 Госпогранслужба не пропустила в Украину 8 иностранцев, направлявшихся в Одессу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслжбы Украины.
Правоохранители задержали 8 человек - граждан Кыргызстана, Белоруссии и России - крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в соревнованиях. Семеро из них - 4 граждан Кыргызстана и 3 граждан Белоруссии - прилетели рейсом "Минск - Одесса", а гражданин России прибыл из Дубаи в "Борисполь".
"В результате комплексной проверки правоохранители установили, что лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на "Куликово поле", которые также участвовали в попытках силового захвата зданий государственных органов власти", - говорится в сообщении.
Всех выявленных лиц, которые не смогли указать четкой цели своего пребывания на территории Украины, через границу не пропустили и вернули обратным рейсом.
Отметим, пограничники усилили меры по противодействию возможному приезду лиц, следующих для участия в действиях дестабилизационного характера накануне годовщины трагедии в Одессе.
Напоминаем, что полиция Одессы также работает в усиленном режиме. На улицах города работают более 2000 правоохранителей. 2 мая будет ограничено движение в районе Соборной площади и Куликова поля.
Напомним, в МВД сообщили, что сегодня ночью в Одессе предотвращен возможный террористический акт в районе Куликова поля.
2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. Через несколько дней правоохранители задержали главных фигурантов экстремистских организаций, а также нескольких сотрудников милиции. Кроме того, экс-начальник ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи был объявлен в розыск. Он пересек границу Украины и скрылся от следствия.
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Встретят где-нибудь в другом месте.
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точнее, сначала его ОТПУСТИЛИ из сизо, а потом он "скрывался"
Источник: http://censor.net.ua/n438484
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