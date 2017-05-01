 Во время обстрела был ранен мирный житель Марьинки, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.
Вчера в 20:00 мужчина, находясь во дворе на ул. Полиграфической, услышал взрыв, в результате чего получил осколочное ранение лица и сотрясение мозга. Пострадавший самостоятельно поехал в больницу, где медики оказали ему помощь.
Следственно-оперативная группа полиции выяснила, что накануне происшествия мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении городской больницы и уехал домой за необходимыми вещами, где попал под обстрел.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, по данным штаба, боевики за минувшие сутки 54 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский воин погиб, семеро получили ранения.
106 1
Украинский боец погиб на Луганщине, еще 2 ранены, - штаб АТО(13)
Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела. ФОТОрепортаж(11)
За минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще 4 - ранены, - штаб АТО(16)
Боевики с начала суток 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО(3)
Блокада Донбасса расширилась еще больше(0)
4 военнослужащих ранены и 1 травмирован в результате обстрелов на Донбассе, - пресс-центр штаба АТО(3)
В штабе АТО сообщили о двух раненых военнослужащих с начала суток(2)
Ответить