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Все про:обстрел (6118) Нацполиция (7169) ранение (1621) Донецкая область (4066) Марьинка (430)

 Во время обстрела был ранен мирный житель Марьинки, - Нацполиция

В Марьинке местный житель во время обстрела получил осколочное ранение лица и сотрясение мозга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.

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Вчера в 20:00 мужчина, находясь во дворе на ул. Полиграфической, услышал взрыв, в результате чего получил осколочное ранение лица и сотрясение мозга. Пострадавший самостоятельно поехал в больницу, где медики оказали ему помощь.

Следственно-оперативная группа полиции выяснила, что накануне происшествия мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении городской больницы и уехал домой за необходимыми вещами, где попал под обстрел.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, по данным штаба, боевики за минувшие сутки 54 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский воин погиб, семеро получили ранения.
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