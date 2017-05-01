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Все про:Великобритания (1595) нелегалы (210) украинцы (2517)

 Семь украинских нелегалов задержаны в Англии, - BBC

Семь граждан Украины задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого села на мель их яхта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

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Парусная лодка подала сигнал бедствия в воскресенье утром, после чего береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы, сообщает местное издание.

Яхта, судя по маркировке на борту, зарегистрирована в городе Пул в Корнуолле, на юго-западе Англии.

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Отмечается, что в Орфорде в июле 2014 года были задержаны трое мужчин и одна женщина. В октябре того же года они были осуждены за контрабанду людей и другие преступления на сроки от одного года до трех лет и четырех месяцев тюрьмы с последующей депортацией обратно на Украину.
Шесть человек - пятеро мужчин и одна женщина, - которых они пытались ввезти в Соединенное Королевство, также были отправлены в Украину.
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Хорошо в Англии,жаль людей ,теперь опять в Аду окажутся !!!
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а черномазых басурман сосчитать слабо ?? или тоуж в порядке вещей ??
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Та они все на одно лицо, как ты их сосчитаешь?
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Шуфрич, два Вилкула, Бойко, Колесниченко, Олийнык и ... Бондаренко?
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Цензор, В Украину! Хорош уже повторять за кремлевскими пропагандистами! Может журналисты начнут уважать свою страну и самих себя? Жесть какая то!
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Шесть есть человек - пятеро мужчин и одна женщина, - которых они пытались ввезти в Соединенное Королевство, также были отправлены в Украину ( в тексте нет НА Украину ) Источник:http://censor.net.ua/n438481
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миллиардеры Индюкович и Азиров камандиры карабля с прислугой сбежавшие в Британию,хотели посетить Вестминстерский Дворец и получить гражданство Вяликая Британия,поскольку Британия всегда лояльна к Воорам в Звконе,типа Рома Абрамович и жена бывшего мэра Мацквы Лужкова миллиардерша Елена Батурина..
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А вооще то уже достали!!!Как правильно писать В /НА УКРАИНЕ!!! Будет достаточно, если любой соответствующий профильный комитет Украины своим письмом разъяснит разным организациям нормы русского языка в рамках учебника для 5 класса средней школы и просто попросит обратить внимание на некоторую корректную необходимость - общая практика срабатывает именно так. И сразу станет "В Украине".И показать правила как писать правильно В Украине! Неужели никто не любит свою страну?
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На РАБссии на Украине На Аргентине на Швеции и на Финляндии,это чиста па кацаПсински..
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Рюсскае наречие состоит на 80% из забугорных слов в переводе в основном с французского,на РАБссии 19 века на рюскам наречии гутарили в основном дярёвня...,Наташа Ростова и Андрей Балконский и другие представители рюсской аристократии и офицерства,а также дворяне гутарили исключительно на ФРАНЦУЗСКОМ языке.Если взять разговорный язык к примеру 1912 года,то современные рюсские жители вряд ли что либо поняли из речи к примеру Кутузова или Барклая де Толли..
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Ехали в оксфордский университет поступать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСемь украинских нелегалов задержаны в Англии, - BBC
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