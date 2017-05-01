 Семь украинских нелегалов задержаны в Англии, - BBC

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".
Парусная лодка подала сигнал бедствия в воскресенье утром, после чего береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы, сообщает местное издание.
Яхта, судя по маркировке на борту, зарегистрирована в городе Пул в Корнуолле, на юго-западе Англии.
Отмечается, что в Орфорде в июле 2014 года были задержаны трое мужчин и одна женщина. В октябре того же года они были осуждены за контрабанду людей и другие преступления на сроки от одного года до трех лет и четырех месяцев тюрьмы с последующей депортацией обратно на Украину.
Шесть человек - пятеро мужчин и одна женщина, - которых они пытались ввезти в Соединенное Королевство, также были отправлены в Украину.
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петро с семейкой???
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