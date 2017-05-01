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Все про:боеприпасы (1110) Госпогранслужба (2647) контрабанда (1837) Одесская область (1479)

 Гражданин Молдовы задержан в пункте пропуска на Одесчине при попытке провезти боеприпасы и военную амуницию

В пункте пропуска в Одесской области правоохранители изъяли боеприпасы и военную амуницию.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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В воскресенье, 30 апреля, в пункт пропуска "Серпневое", который расположен в Тарутинском районе Одесской области, прибыл 43-летний гражданин Молдовы на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

"Общей обзорной группой в составе пограничников, представителей ГФСУ и СБУ при осмотре автомобиля были обнаружены предметы военной амуниции и боеприпасы времен Второй мировой войны. Во внедорожнике мужчина перевозил мины, гранаты, запалы к гранатам, 65 мм снаряд, патроны различного калибра, гильзы, штык-нож, саперные лопаты, каску и другие вещи", - говорится в сообщении.

По данному факту были проинформированы компетентные правоохранительные органы Украины и представители ГосЧС. В дальнейшем было выяснено, что все боеприпасы уже были обезврежены, не содержали боевого заряда и не представляли опасности для окружающих.

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Правоохранители не позволили гражданину вывезти обнаруженный груз через границу. Продолжаются проверочные мероприятия.
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прется нечисть кацапская провоцировать к 2 мая.....
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В Киеве заметили авто из псевдореспублики: от пограничников требуют объяснений

В Киеве засекли автомобиль с номерными знаками грузинского региона Абхазии, который был оккупирован Россией и не признан международным сообществом в качестве республики.
Об этом сообщил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун на Facebook.
"Знаете, я на довольно приличном уровне знаю географию. Но так и не смог решить проблему, которую увидел во дворе возле своего дома. В связи с чем обращаюсь за советом и разъяснениями ко всем, кто увидит этот пост. Во-первых, как этот бусик, на этих странных номерах оказался в одном из спальных районов столицы воюющей страны? Во-вторых, когда мы, с таким отношением к сепаратистам и коллаборационистов, увидим на дорогах нашей страны машины на номерах так называемых "д\лнр" или на номерах "русского Крыма", - написал он.https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/23049-v-kieve-zametili-avto-iz-psevdorespubliki-ot-pogranichnikov-trebuyut-obyasnenij.htm
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въехал на грузинских, потом сменили номера в Украине....так кацапня ездит с Крыма
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Кстати на олх много машин из лдыры на грузинских номерах???Я сильно не различаю грузинские,осетинские,абхазские номера,но цены (вкусные).Может и эта машинка с дыры приехала?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин Молдовы задержан в пункте пропуска на Одесчине при попытке провезти боеприпасы и военную амуницию
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