 Гражданин Молдовы задержан в пункте пропуска на Одесчине при попытке провезти боеприпасы и военную амуницию

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
В воскресенье, 30 апреля, в пункт пропуска "Серпневое", который расположен в Тарутинском районе Одесской области, прибыл 43-летний гражданин Молдовы на внедорожнике Toyota Land Cruiser.
"Общей обзорной группой в составе пограничников, представителей ГФСУ и СБУ при осмотре автомобиля были обнаружены предметы военной амуниции и боеприпасы времен Второй мировой войны. Во внедорожнике мужчина перевозил мины, гранаты, запалы к гранатам, 65 мм снаряд, патроны различного калибра, гильзы, штык-нож, саперные лопаты, каску и другие вещи", - говорится в сообщении.
По данному факту были проинформированы компетентные правоохранительные органы Украины и представители ГосЧС. В дальнейшем было выяснено, что все боеприпасы уже были обезврежены, не содержали боевого заряда и не представляли опасности для окружающих.
Правоохранители не позволили гражданину вывезти обнаруженный груз через границу. Продолжаются проверочные мероприятия.
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Об этом сообщил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун на Facebook.
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