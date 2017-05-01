 Задержанный в Польше австриец воевал на Донбассе на украинской стороне, - австрийская прокуратура

Задержанный гражданин Австрии, по данным австрийской прокуратуры, мог совершить военные преступления во время боев за Донецкий аэропорт, пишет dw.com, передает Цензор.НЕТ.
25-летний гражданин Австрии, которого задержали на польско-украинской границе вблизи Дорогуска, по данным австрийских правоохранителей, воевал на Донбассе на украинской стороне. Об этом вечером в воскресенье, 30 апреля, в комментарии австрийскому информагентству APA заявил представитель прокуратуры города Винер-Нойштадт Эрих Габицль (Erich Habitzl).
Прокуратура Винер-Нойштадта подозревает задержанного в убийствах противников украинских военных на Донбассе - "вражеских солдат, которые сдались", а также гражданских. Представитель прокуратуры Эрих Габицль уточнил, что преступления могли быть совершены во время боевых действий в Донецком аэропорту. В министерстве внутренних дел Австрии APA подтвердили, что задержанного подозревают в "военных преступлениях против лиц".
Ранее информагентство AFP со ссылкой на польских пограничников распространило информацию о том, что задержан австриец, который якобы воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Представитель австрийской прокуратуры взамен отметил, что задержанный участвовал в боевых действиях "на украинской стороне".
По его словам, против задержанного мужчины длится еще одно расследование в связи с возможным нарушением закона о наркотических веществах, однако ордер на арест был выдан именно по подозрению в совершении военных преступлений.
Как сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя польской пограничной службы, лейтенанта Дариуша Синицкого, австрийца задержали вечером в пятницу, 28 апреля, на пограничном пункте пропуска при попытке попасть из Польши в Украину. Задержанный ожидает осуществления юридических процедур, которые сделают возможной его экстрадицию в Австрию.
6189 104
"Бежим, чтобы не забыть!": 7 мая в Пуще-Водице пройдет забег памяти "киборга" Игоря Брановицкого(7)
"Это не более чем провокация", - пресс-секретарь Савченко опровергает обвинения Рычковой(243)
"Киборги", оборонявшие Донецкий аэропорт, встретились с военнослужащими Львовского гарнизона, - Минобороны. ФОТОрепортаж(9)
В Киеве почтили память погибших в Донецком аэропорту: семьи просят сделать сквер и памятник в честь защитников ДАП. ФОТОрепортаж(94)
Это сродни водки "Небесна Сотня" , - блогера возмутило пиво в честь защитников Донецкого аэропорта(0)
ОБСЕ фиксирует на Донбассе неприемлемо большое количество нарушений "режима тишины". 50% из них - в треугольнике донецкий аэропорт-Авдеевка-Ясиноватая, - Хуг(29)
Порошенко присвоил звание Героя Украины командиру танковой роты Лавренко, погибшему под Донецком(27)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить