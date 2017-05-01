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 Задержанный в Польше австриец воевал на Донбассе на украинской стороне, - австрийская прокуратура

В прокуратуре австрийского города Винер-Нойштадт утверждают, что задержанный австриец воевал на Донбассе на украинской стороне и мог совершить военные преступления во время боев за аэропорт Донецка.

Задержанный гражданин Австрии, по данным австрийской прокуратуры, мог совершить военные преступления во время боев за Донецкий аэропорт, пишет dw.com, передает Цензор.НЕТ.

25-летний гражданин Австрии, которого задержали на польско-украинской границе вблизи Дорогуска, по данным австрийских правоохранителей, воевал на Донбассе на украинской стороне. Об этом вечером в воскресенье, 30 апреля, в комментарии австрийскому информагентству APA заявил представитель прокуратуры города Винер-Нойштадт Эрих Габицль (Erich Habitzl).

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Прокуратура Винер-Нойштадта подозревает задержанного в убийствах противников украинских военных на Донбассе - "вражеских солдат, которые сдались", а также гражданских. Представитель прокуратуры Эрих Габицль уточнил, что преступления могли быть совершены во время боевых действий в Донецком аэропорту. В министерстве внутренних дел Австрии APA подтвердили, что задержанного подозревают в "военных преступлениях против лиц".

Ранее информагентство AFP со ссылкой на польских пограничников распространило информацию о том, что задержан австриец, который якобы воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Представитель австрийской прокуратуры взамен отметил, что задержанный участвовал в боевых действиях "на украинской стороне".

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По его словам, против задержанного мужчины длится еще одно расследование в связи с возможным нарушением закона о наркотических веществах, однако ордер на арест был выдан именно по подозрению в совершении военных преступлений.

Как сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя польской пограничной службы, лейтенанта Дариуша Синицкого, австрийца задержали вечером в пятницу, 28 апреля, на пограничном пункте пропуска при попытке попасть из Польши в Украину. Задержанный ожидает осуществления юридических процедур, которые сделают возможной его экстрадицию в Австрию.
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Ніхто з цієї влади боротися за тих хто боронить нашу країну не буде, бо ці, саме ці хлопці зіпсували плани шакаладного кодла здати Україну безкровно пуйлу. Підождіть ще будуть саджати в середині країни добробатівців, зсушників.
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А где эти клоуны, которые еще вчера кричали, что его надо расстрелять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанный в Польше австриец воевал на Донбассе на украинской стороне, - австрийская прокуратура
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