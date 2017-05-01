 Полиция Энергодара задержала женщину, которая выбросила свою 12-летнюю дочь из окна

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Запорожской области.
"На поиски злоумышленницы был ориентирован личный состав энергодарского отдела полиции, представителей Национальной гвардии, а также к поискам присоединились активисты и неравнодушные граждане Энергодара. В результате женщину удалось задержать за считанные часы", - рассказали в полиции.
Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий жительницу Энергодара удалось задержать в районе местного парка.
Сейчас женщина задержана по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
30 апреля в 14:50 женщина выбросила из окна квартиры, находящейся на 9-м этаже, свою 12-летнюю дочь и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.
2557 15
Подробности кровавой расправы на Оболони: женщину зарезал ее племянник. ВИДЕО(23)
В Киеве на Оболони убили женщину: тело тащили по лестнице с пятого этажа. ФОТОрепортаж 18+(39)
В деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова есть позитивные сдвиги, - Князев(21)
Полиция задержала трех мужчин, убивших одного таксиста и намеревавшихся убить второго, - Князев. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(45)
Для чего Путину понадобилась «Национальная гвардия»?(0)
Российского контрактника зарезали возле военной базы РФ в армянском Гюмри(207)
Волонтеры Евромайдан SOS вывесили в Киеве баннер в память о Герое Украины, горловском депутате Рыбаке. ФОТО(10)
Ответить
Ведь конкретно ничего не сказано ни про одну из них, ни про семейство, ни образ жизни.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дочь она, вроде бы, задушила, а уже потом выбросила тело из окна.
Жуть! И это вполне благополучный город Энергодар - энергетическая столица Украины.
Мать (ее зовут Шелевейстер Светлана Михайловна) с дочерьми (фото выложил местный интернет-портал):
Ответить
Ответить
Ответить
обществосброд.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить