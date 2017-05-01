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 Политика Украины
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Все про:дети (3115) Запорожье (1503) Нацполиция (7169) убийство (4871) Национальная гвардия (1155)

 Полиция Энергодара задержала женщину, которая выбросила свою 12-летнюю дочь из окна

В Энергодаре правоохранители задержали женщину, которая выбросила свою 12-летнюю дочь из окна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Запорожской области.

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"На поиски злоумышленницы был ориентирован личный состав энергодарского отдела полиции, представителей Национальной гвардии, а также к поискам присоединились активисты и неравнодушные граждане Энергодара. В результате женщину удалось задержать за считанные часы", - рассказали в полиции.

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий жительницу Энергодара удалось задержать в районе местного парка.

Сейчас женщина задержана по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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30 апреля в 14:50 женщина выбросила из окна квартиры, находящейся на 9-м этаже, свою 12-летнюю дочь и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.
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Знать бы, что там еще за девчулька.
Ведь конкретно ничего не сказано ни про одну из них, ни про семейство, ни образ жизни.
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какой там образ жизни? украл-выпил-в тюрьму...(с)
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Это образно...У мамаши или с головой не впорядке (скорее всего) или добухалась до белки.Это уже не важно.
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А это что-то может поменять? Оправдать мать-убийцу?
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это не имеет значения. посуди сама - мама выкинула дочку с 12го этажа.
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По виду она - вполне нормальная, 1972-го года рождения. По словам же родственников - психически не нормальная.
Дочь она, вроде бы, задушила, а уже потом выбросила тело из окна.
Жуть! И это вполне благополучный город Энергодар - энергетическая столица Украины.
Мать (ее зовут Шелевейстер Светлана Михайловна) с дочерьми (фото выложил местный интернет-портал):
Полиция Энергодара задержала женщину, которая выбросила свою 12-летнюю дочь из окна - Цензор.НЕТ 867
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Если так, то что с нее возьмешь. Будут принудительно лечить, потом выпишут, а там...
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Вчера вечером смотрел по зомбоящику передачу про детский алкоголизм на масковии.Долго не вытерпел смотреть.Страшные вещи там показывали и рассказывали. В реале думаю,все намного хуже.Вроде как и не жалко московитов но все равно тяжело ... Дети же не виновны в том что такое общество сброд.
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Ну это тоже самое, что отцы, которые ездят под 90 км/ч.


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пояснити це мажорам та таксистам. все одно не зрозуміють.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция Энергодара задержала женщину, которая выбросила свою 12-летнюю дочь из окна
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