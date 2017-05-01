 Порошенко присвоил имя гетмана Богдана Хмельницкого одной из частей ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сказано в обращении президента в честь 100-летия с момента создания Первого украинского казачьего имени Богдана Хмельницкого полка - первой украинской воинской части, сформированной на добровольных началах.
В обращении не указано, какая именно часть ВСУ получила имя Богдана Хмельницкого.
Президент отметил высокий вклад защитников независимости, борьба за которую началась 100 лет назад.
В обращении президента сказано, что проявлением уважения к борцам за независимость является утверждение символической связи между украинскими воинами прошлого и настоящего.
"Именно поэтому я принял решение о присвоении имени Богдана Хмельницкого одной из воинских частей Вооруженных сил Украины - в честь великого украинского полководца и первого национального военного подразделения Украинской революции 1917-1921 годов", - отметил президент.
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лаптеголовый, миртрудмайблять уже начал стекломоем поливать
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Ось до чого брак грошових засобів доводить - за "троячку" мінстеця в церкві пердне.
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лаптеголовый, пшло на пидороссию мать твою.
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кацапе, Бог з великої літери.
ім'я Президента України, падла кацапцька, з великої літери.
кацап, нах пшло!
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Зашел комменты почитать, а тут неадекват !!! Админ, загляни на ветку. Ну невооруженным глазом видно.
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Кінець зв'язку.
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Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.[Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. - К., 2003. - Т. 2: Поезія 1847-1861. - С. 308; 718-719.]
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поставили чела на место красиво!
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Ой, Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колисаючи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, рішала.
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку!
Якби була знала,
V колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. Т.Г.Шевченко
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Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
Тарас Шевченко. Зібрання творів:
У 6 т. - К., 2003. - Т. 2: Поезія 1847-1861. - С. 308; 718-719.
Тарас Шевченко чи Хмельницкий - одвічний вибір український.
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День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».Тарас Шевченко. Зібрання творів:
У 6 т. - К., 2003. - Т. 1: Поезія 1837-1847. - С. 252-253; С. 691-694.
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