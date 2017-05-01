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 Политика Украины
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Все про:армия (7720) Порошенко (12786)

 Порошенко присвоил имя гетмана Богдана Хмельницкого одной из частей ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко присвоил имя Богдана Хмельницкого одной из частей ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сказано в обращении президента в честь 100-летия с момента создания Первого украинского казачьего имени Богдана Хмельницкого полка - первой украинской воинской части, сформированной на добровольных началах.

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В обращении не указано, какая именно часть ВСУ получила имя Богдана Хмельницкого.

Президент отметил высокий вклад защитников независимости, борьба за которую началась 100 лет назад.

В обращении президента сказано, что проявлением уважения к борцам за независимость является утверждение символической связи между украинскими воинами прошлого и настоящего.

"Именно поэтому я принял решение о присвоении имени Богдана Хмельницкого одной из воинских частей Вооруженных сил Украины - в честь великого украинского полководца и первого национального военного подразделения Украинской революции 1917-1921 годов", - отметил президент.

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Коли Барига буде грушніка Муженка-Катафалка знімати?
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а кто это Барыга, Муженка-катафалка?
лаптеголовый, миртрудмайблять уже начал стекломоем поливать
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Вибач, кацапе. По вашому не розумію. Придумай собі сам якусь відповідь. Кацапи такі винахідливі...
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ні, не вибачаю тебе, лаптєголовий. вон пшло!
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Не "вон", а "геть". Вонь - це від тебе дме
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Все? Твоя українська закінчилась?
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А, якщо його за м"яке взяти Імпічментом?(довічне з конфіскацією?)
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Є в нас все. Українці сплять. Ніхто не вимагає
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не проголосовано парламентом, и не подписано кондитером
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Щоб щось було проголосовано, треба вуличні вимоги. А їх нема
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коли такі як ти,диванні патріоти опиняться на фронті...
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Вот это по соевому - дёшево и сердито !!!
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у меня такое впечатление складывается, шо он ненормальный.
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Хіба тільки у тебе?..
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я мову окупанта не розумію.Українською будь ласка.
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українською для тебе, кацапе, так саме: сдохні
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ну, вот видишь как тебя, кацап ты мерзкий, легко вывести на чистую воду.
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Паша Петровач, без 3.14...здюлей, как без пряников.
Ось до чого брак грошових засобів доводить - за "троячку" мінстеця в церкві пердне.
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та я вже звик до цих полудурків рошено-сєпарських. але противно все одно.
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Так так оно и есть !
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А чому не Гетьмана Мазепи!?? Пан Президент тонко натякає, що на союз з москалями готовий? Дипломат, блін.
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это ты сказал. Пан Президент такого не говорил.
лаптеголовый, пшло на пидороссию мать твою.
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я одна скромность. але бєрцем в чєлюсть зарядить шоко-кацапам як нєфіг дєлать.
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я этого и добиваюсь, чтобы кацапы сами себя заряжали.
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я не бидло щоб бог зна кого благадаріть за те що я тут родився і живу. це гражданіну швейцарії порошенко хай задумається де він далі буде жити....
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"благодаріть" такого слова не існує в українській мові, кацапе
кацапе, Бог з великої літери.
ім'я Президента України, падла кацапцька, з великої літери.

кацап, нах пшло!
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а может тебя от сои в бане прополоскать? суток на трое??? зафлудило всю ветку, трололо рашенское.
Зашел комменты почитать, а тут неадекват !!! Админ, загляни на ветку. Ну невооруженным глазом видно.
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Вчи українську мову і будеш знати, що "натякає" це на язикє -"намекает". А хіба я написав те, що він таке казав? Тому відповім тобі на язикє: - Пшел вон, пёс смердящий!
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руцкий, не злись, а сдохни вместе со своей семьёй
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Paul Petrovach, ты, слизь воючей промежности ботоксного педофила, я тебя вычислю и натяну орган зрения на орган сидения тебе и всей твоей рашистской семье и моргать хором заставлю. Тебе, дебилу, было же написано "Конец связи.", если непонял, то - Пошел на йух!
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Якби-то ти, Богдане п'яний,

Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.[Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. - К., 2003. - Т. 2: Поезія 1847-1861. - С. 308; 718-719.]
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Кстати а ничего,что Хмель присоединил Украину к росеи ???
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это результат, а причина почему умалчивается. Не будьте половинчатым, Олег
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Ну так в том то и дело,что ВСЕГДА важен результат а причину ВСЕГДА можно найти !!!
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вы еще напишите, что он еще и коррумпированным был. Короче, как всегда в своем репертуаре. Истрию надо знать, а не манипулировать ею.
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вам респект!
поставили чела на место красиво!
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Да,и история говорит нам,что Хмельницкий присоединил Украину к росии и это исторический факт а причин можно найти уйму и не факт,что они будут истинными а вот факт присоединения всегда останется неоспоримым фактом !
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главное, что-то брякнуть чуваку. а что он ляпнул, он особо не понял.
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Ніякої росії тоді не було. Позбавляйтесь догм.
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РОЗРИТА МОГИЛА (витяг)

Ой, Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колисаючи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, рішала.
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку!
Якби була знала,
V колисці б задушила,
Під серцем приспала.

Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. Т.Г.Шевченко
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тебе намекает, похоже, чтобы ты валил в парашу свою)))
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Хамло стецьковское.Быстрее вас выкинем вместе с педром.Занимай место.
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русская мразь заныл, завыл в бессильной злобе
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Мусора отвалите,вы унылы)))Разговор окончен.
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Порошенко присвоил имя гетмана Богдана Хмельницкого одной из частей ВСУ - Цензор.НЕТ 7679а на самому ділі як ? мінські дагаварняки ?
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Нашел, баран, историческую личность - борца с россией...
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читай историческую литературу, и будет тебе счастье
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так, исторической литературы не знаем, только п...ть можем.
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В "Повести временных лет" про Хмельницкого ни слова. Кровавая гэбня постаралась.
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они такие, они сволочи там всё про ленина да про ленина!
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Истогия, батенька, пгодажная девка пгопоганды!.
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Ми знову захотіли "под руку царя православного"?
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вы и так под ним. не скромничай, лаптеголовый кацап.
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шож это за часть такая .? не нацгвардия случайно
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Якби-то ти, Богдане п'яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
Тарас Шевченко. Зібрання творів:
У 6 т. - К., 2003. - Т. 2: Поезія 1847-1861. - С. 308; 718-719.

Тарас Шевченко чи Хмельницкий - одвічний вибір український.
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«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».Тарас Шевченко. Зібрання творів:
У 6 т. - К., 2003. - Т. 1: Поезія 1837-1847. - С. 252-253; С. 691-694.
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роSSияне НИКОГДА (ни при Московском царстве, ни при империи, ни при совке) НЕ ХВАЛИЛИ И НЕ ПИАРИЛИ настоящих сторонников Руси-Украины! И не ставили им памятники. Б.Хмельницкий, ради сохранения своей власти, привёл русинов-украинцев (Левобережную Украину) в азиатское рабство. И ИМЕННО ЭТО ПРИОСТАНОВИЛО ЕВРОПЕЙСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ. Я помню, как при СССР коммуняки носились с Б.Х. как с писаной торбой. Не пора ли задуматься? Слава Руси-Украине!
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Просто Петру выгодно сейчас быть Богданом, ведь Украина с тех времён не изменилась,НЕ ВИДНО ЕДИНСТВО УКРАИНСКОГО НАРОДА и народа Украины как это есть в Польше или в Германии
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко присвоил имя гетмана Богдана Хмельницкого одной из частей ВСУ
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