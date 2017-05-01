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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин снизил соцнормы на потребление тепла, электричества и газа для расчета размера субсидий

газ тарифы на

Кабмин снизил нормы потребления коммунальных услуг, которые устанавливаются государством для расчета размера субсидий для населения.

В Украине с 1 мая 2017 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины о снижении социальных нормативов на использование тепловой энергии, электричества и газа, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно опубликованному на сайте правительства постановлению, Кабмин пересмотрел отдельные социальные нормативы с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

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Согласно документу, социальные нормы потребления газа снижены до 5 кубометров с 5,5 кубометра на 1 квадратный метр отапливаемой площади.

Кроме того, снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного теплоснабжения абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: до 0,0431 Гкал с 0,0548 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период, а также электрической энергии для индивидуального отопления: до 51 кВт-ч с 65 кВт-ч на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

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Что-бы не снижать нормы воровства для власти,снижают нормы потребления для народа.
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