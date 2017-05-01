 Карета скорой сбила пожилую женщину на пешеходном переходе в Кременчуге, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом информирует пресс-служба Кременчугского отдела полиции Полтавщины.
Отмечается, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Свободы возле остановки им. Пугачева около 08.30.
Автомобиль с медиками ехал на вызов. "По предварительной информации, 60-летний водитель скорой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.
С телесными повреждениями 71-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кременчугского отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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да, сбили. вчера. там "нехороший" переход. А главное - пенсы ломятся как олени не глядя по сторонам... три полосы в каждую сторону через газон.. скорая ехала с мигалками и сиреной.
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