 Правоохранители не допустят провокаций на майские праздники: реакция на попытки дестабилизации будет жесткой и адекватной, - Шкиряк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.
"Все будет хорошо. В Украине, и в Одессе в частности, все мероприятия 2-9 мая пройдут спокойно, в рамках соблюдения действующего законодательства. Мы не допустим никаких провокаций и попыток дестабилизации со стороны внешних антигосударственных и внутренних враждебных сил. Правоохранители полностью готовы к любым вызовам. Наши подразделения находятся в состоянии усиленного несения службы и защитят конституционный строй, а также жизнь, права и свободы мирных граждан. Привлеченных сил и средств для этого вполне достаточно. Реакция правоохранителей на любые попытки дестабилизации будет жесткой и адекватной", - рассказал он.
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