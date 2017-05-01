EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  189  6
Все про:Нацполиция (7164) правоохранительные органы (220) провокация (1163) Шкиряк (520)

 Правоохранители не допустят провокаций на майские праздники: реакция на попытки дестабилизации будет жесткой и адекватной, - Шкиряк

Правоохранительные органы Украины не допустят провокаций со стороны внешних и внутренних сил на майские праздники.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Все будет хорошо. В Украине, и в Одессе в частности, все мероприятия 2-9 мая пройдут спокойно, в рамках соблюдения действующего законодательства. Мы не допустим никаких провокаций и попыток дестабилизации со стороны внешних антигосударственных и внутренних враждебных сил. Правоохранители полностью готовы к любым вызовам. Наши подразделения находятся в состоянии усиленного несения службы и защитят конституционный строй, а также жизнь, права и свободы мирных граждан. Привлеченных сил и средств для этого вполне достаточно. Реакция правоохранителей на любые попытки дестабилизации будет жесткой и адекватной", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К майским праздникам на юге Украины готовят провокации по заказу из России, - глава Херсонской ОГА
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шкиряк а что с Харьковом? Он что отдельное государство? Там заявили что полосатые ленты трогать не будут. Это сказал заместитель начальника нацполиции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шкиряк,ты прекрасно знаешь что в Украине НЕТ правоохранительных органов а есть органы вороохранительные !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот сейчас носители колорадской ленточки приуныли...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители не допустят провокаций на майские праздники: реакция на попытки дестабилизации будет жесткой и адекватной, - Шкиряк
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти