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Все про:акция (2110) запрет (1087) Николаев (1234) провокация (1163) мэрия (97)

 В Николаеве запретили массовые мероприятия 1 и 2 мая

В Николаеве предприняли контртеррористические меры. Запрет введен в связи с угрозой терактов.

В Николаеве мэрия запретила проводить массовые мероприятия 1 и 2 мая. Запрет введен для предотвращения терактов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 марта 2017 года", - сказано в решении исполкома городского совета.

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Отмечается, что решение принято с учетом информации об уровне террористической угрозы, которую мэрии предоставили управления Нацполиции и СБУ.
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Правильное решение, пусть вата по домам сидит.
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Дом ваты это твоя черепная коробка !!!
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Ватный ваналюб, я тебя путенского холуя не звал, иди на путена!!!
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Смотрю тут некоторых по ходу стоя рожали. Вот и результат на лицо.
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Ну конечно же власть пучит от бессилия,если она такие номера выкидывает,ещё как пучит !!!
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його пучить від того що він не може скасувати те що у нас влада кацапсько -сєпарська.
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Трудящихся гегемонов лишили мест преклонения. Теперь только праздник шашлыка.)
https://www.youtube.com/watch?v=An7dxloR_wQ
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? а написали ? декабря ?...ты что там с утра ... уже празднуешь
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Походу ,это ты уже коньячку с утреца хлебнул...)))Читай внимательно:"Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 марта 2017 года", - сказано в решении исполкома городского совета. Источник: http://censor.net.ua/n438472
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Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 марта 2017 года", - сказано в решении исполкома городского совета. Источник: http://censor.net.ua/n438472 , несправедливый наезд
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Янукович он тоже массовые мероприятия не любил ........ Плохо барыги кончат ,ох плохо ...
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Прекрасное решение,давно пора сделать 1 мая рабочим днём.
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ты что - пенсионер? Это может для тебя - выходные или каждый день или нахер надо. А тут каждая возможность дома с семьей провести,а не на работе с рылами опаскудевшими - за счастье..
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Сенатор в прошлом году отметил 70-летний юбилей .
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ну так - с этого и надо начинать.. Каждый день - праздник.. А тут - еще неизвестно,доживем до той пенсии или нет.. Поэтому - выходной должен быть!
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я с Батей не отмечал никогда ни 1 мая ни 9 мая,Батя 8 мая выпивал стопку за погибших однополчан и всё......
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А ті кремень с Боратом путеноидом, почившем в бане.
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из того что он мне рассказал о войне,я понял что никакой пабеды не было...
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Это была борьба двух тоталитарных систем, где для украинцев ничего хорошего не было.
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Не все же имеют нелюбимую работу и "опаскудившие рыла" вокруг🙂
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ну так иди паши,нефиг в инете сидеть)) А мне лично - любой выходной пригодится.
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С семьей? Наверное за компом - больше похоже на правду.🙂
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пока семья спит - можно и за компом. Потом на шашлыки)) А ты - вкалывай. Сознательный трудоголик)
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ты чо такая агрессивная? из поколения пепси что ли?
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потому что бесят вот такие "трудоголики",которые потом оказываются пенсионерами и которым я пенсии своими налогами плачу. Они дома сидят и возмущаются,что кто-то имеет наглость выходные требовать. Хочется ему работать - пусть идет и пашет. А на чужие выходные зазихать нечего.
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Кому надо и так на работу пойдет. Силовики в усиленном режиме с Пасхи . Фирмачи за работу должны двойную ставку платить. А гос. предприятия? Сколько их там осталось. Кому они нужны эти рабочие дни 1 и 2 мая?
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На госпредприятиях сейчас выходной. На частных работа.
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Можно было бы во всех городах, где жопоблоки и кремляди воду мутят, тоже запретить, и запирать в каталажку всех, кто будет махать сепарскими лозунгами. Достали твари, не угомонятся никак.
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Взяли мангалы и все на природу на шашлыки...
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скромно и со вкусом на дачке поработать,помидорчики перчики рассаду высадить,а вечерком можно и побаловать пузо моё не пузатое па самые не могу с сухим винцом
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А если 1 и 2 рабочий день, какая дача, какое винцо? Похоже Буков прав
В Николаеве запретили массовые мероприятия 1 и 2 мая - Цензор.НЕТ 2451
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Так Вы еще не старый. 70 лет это только начало.
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Все разложилось по полочкам. Живу на даче, там же и работаю. А в 70 лет (или старше?) на воздухе - красота!
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Это не в Украине запретили, это на России. В Украине такого просто не может быть.
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В Ватастополе полно мероприятий, чего у компа чахнешь? Аль бабок на бухло нет ? Или по наряду на службе?
В Николаеве запретили массовые мероприятия 1 и 2 мая - Цензор.НЕТ 4012
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И правильно сделали. Кацапские "праздники" и нужно быть бдительными.
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Апчета вони не кацапські. Кацапи їх присвоїли собі, як завжди. Тобто, поцупили.
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Ну 9 мая это точно чисто кацапский праздник. Во всей Европе 8 мая скорбь по убитым во Второй Мировой а у кацапов 9 мая праздник с плясками по убиенным "в вяликую отечественную".
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"дидыдоваевались" до ручки ура товарищи !!!
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Че то украинский режим очень пугливый. Все запрещает. А ведь 1 мая день когда все работяги мира выходят защищать свои права. Только не в диктаторской Украине, стране бездельников.

В Николаеве запретили массовые мероприятия 1 и 2 мая - Цензор.НЕТ 3789
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Михайле, це не твій родич був у Ковпака комісаром?
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Вот как бы и все что надо знать про псевдопатриотизм россиян , а ведь при такой фамилии у любого человека выскакивает две ассоциации , комиссар Ковпака и капитан Варяга .
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А шош ви тоді вереск здіймаєте про дєдиваєвалі коли не знаєш історії?
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Должен лайкать только рабочий люд, а не патриотнутые тунеядцы.
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А при чем здесь режим , каждый горсовет решает сам . Вот у нас на западе не запретили , приезжай , бери власовский триколор и ходи сколько успеешь .
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Последнего "политолога" , вякавшего про отделение отбуцкали через 2 минуты после начала " конференции " . при чем сами румыноязычные украинцы .
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Пока твои сраные террорюги-соплеменники не сдохнут вместе со своим сруSSким миром украниский режим будет защищать безопасность своих граждан так, как считает нужным. Поняло, лишнехромосомное?
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Вижу режим хорошо устроился в Украине. Рабская страна.
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Сначала запретить праздники, потом собираться больше трех человек.
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Для меня и друзей это всегда был повод собраться на природе попить, поесть, повеселиться, и никакой политики. Только музыка, девчёнки, машины.
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В хорошей кампании под шашлычек время летит быстро
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Запретили ватным идиотам в стада сбиваться, по улицам ходить и хуйла звать.
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Друзі зі святом шашлика !!!!!! Святкуємо два дні !

В Николаеве запретили массовые мероприятия 1 и 2 мая - Цензор.НЕТ 2965
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Этот праздник ушел в прошлое, за ненужностью и неактуальностью.
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Вся беда в том,что те-же самые "люди",которые запрещали мероприятия патриотических сил ,теперь запрещают старикам пройтись с тюльпашками ,совершенно те-же "люди" и самое интересное,что после смены власти они будут сами приглашать людей на улицы на празднование первого мая и опять запрещать митинги патриотов !!!!
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кто тебе мешает? иди пройдись. или вы только стадом привыкли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Николаеве запретили массовые мероприятия 1 и 2 мая
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