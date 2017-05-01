 В Николаеве запретили массовые мероприятия 1 и 2 мая

В Николаеве мэрия запретила проводить массовые мероприятия 1 и 2 мая. Запрет введен для предотвращения терактов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 марта 2017 года", - сказано в решении исполкома городского совета.
Отмечается, что решение принято с учетом информации об уровне террористической угрозы, которую мэрии предоставили управления Нацполиции и СБУ.
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