 К майским праздникам на юге Украины готовят провокации по заказу из России, - глава Херсонской ОГА

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Майские провокации! Друзья, поступила информация, что на майские праздники на юге Украины, в том числе и в городе Херсоне, готовится ряд провокаций за проплаченным заказом с России. Тревожные сигналы поступают также из Харькова. Их цель - дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Поэтому, я сейчас обращаюсь к каждому жителю нашего областного центра и призываю не поддаваться на провокации и не поддерживать их агрессивных действий. Проведите время лучше с родными и друзьями. У вас как минимум есть несколько вариантов для отдыха. Отправляйтесь на знаменитую Каменскую Сечь, которая находится в селе Республиканец Бериславского района, где мы торжественно откроем начало туристического сезона и почтим память казаков-защитников. Устройте пикник на даче, на природе или съездите на рыбалку. Кстати, сейчас хорошо клюет карась! Я убежден, что мудрость земляков, сила и мощь украинских патриотов, слаженная работа правоохранительных органов не допустят какого-либо обострения. Не забывайте о технике безопасности, берегите наши леса!!!!", - заявил глава Херсонской ОГА.
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Мда...
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Молодежь, не ведитесь на 200 гривен за кацапский шабаш, который кацапы пытаются сделать в Украине 2 мая за вонючих 200 гривен на подписавшееся рыло.
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И кто виноват в том конфликте-вы,кацапы.
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Сейчас Абхазия независима и цветуща...
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