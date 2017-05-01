EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  1910  40
Все про:ОГА (1337) провокация (1163) Россия (70249) Херсон (504) Херсонщина (652) Гордеев (10)

 К майским праздникам на юге Украины готовят провокации по заказу из России, - глава Херсонской ОГА

Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил об угрозе провокаций на юге Украины на майские праздники.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Майские провокации! Друзья, поступила информация, что на майские праздники на юге Украины, в том числе и в городе Херсоне, готовится ряд провокаций за проплаченным заказом с России. Тревожные сигналы поступают также из Харькова. Их цель - дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Поэтому, я сейчас обращаюсь к каждому жителю нашего областного центра и призываю не поддаваться на провокации и не поддерживать их агрессивных действий. Проведите время лучше с родными и друзьями. У вас как минимум есть несколько вариантов для отдыха. Отправляйтесь на знаменитую Каменскую Сечь, которая находится в селе Республиканец Бериславского района, где мы торжественно откроем начало туристического сезона и почтим память казаков-защитников. Устройте пикник на даче, на природе или съездите на рыбалку. Кстати, сейчас хорошо клюет карась! Я убежден, что мудрость земляков, сила и мощь украинских патриотов, слаженная работа правоохранительных органов не допустят какого-либо обострения. Не забывайте о технике безопасности, берегите наши леса!!!!", - заявил глава Херсонской ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXczVReXN3V1VSUmRFNURNVEJNV0ZGemFUaDJNRXd2VW1kT1F5c3dURXhSZG5SRE5qQk1SRkpvZEVNME1GazVPREJLTjFGck9VTlJaazVEWnpCTU4xSm5aRWRDTUV4cVVtb3plbEZ3WkVNeE1GbEVVbWRrUXlzd1RERTRNRXRZVVhSa1IwRXdXVWhSZG5SRE9UQlpibEYxVGtNNU1FeEJQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дякую ! Але часу нема на свято.Треба працювати сьогодні....і завтра...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крысам Путлерским что медом намазано в Украине.Лезут Крысы со всех дыр сюда.в СаРае Сталагмитном от скуки дохнут,во народец уродец блин...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самая большая дыра это та которую официально устроили на КПП с оккупированной территорией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
1-2-9 мая на Юге Украины в Запорожье, Каховке, Херсоне, Николаеве, Одессе кацапское кэгэбэ постараются повторить одесское 2 мая 2014 года.
Молодежь, не ведитесь на 200 гривен за кацапский шабаш, который кацапы пытаются сделать в Украине 2 мая за вонючих 200 гривен на подписавшееся рыло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Камеры скрытого видеонаблюдения натыканы по всей Одессе.Пусть лезут Крысы кацаПсинсие,спецназ готов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кантария изгнал грузинами, умер в МОСКВЕ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грузины освободили Абхазию от российских фашистов ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грузинские империалисты не согласились на незалежность Абхазии и начали войну вротив нее
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грузинские империалисты ??? Фигасе у вас методички , еще Троцкий писал , а Ротенберги , Тимченко , Абрамовичи - борцуны за права трудящихся ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что тебя удивляет, как называют тех, кто против незалежности Абхазии и Ю.Осетии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как называют тех , кто против незалежности Ичкерии и Татарстана ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что Татарстан просит независимость? PS Что такое Ичкерия не знаю
 показать весь комментарий
Ответить
 
Действительно, странные эти украинцы, захватываешь у них территории, убиваешь их граждан, сбиваешь боинги, а они недовольны... другое дело вы, русские, вас можно и на бутылку сажать и доить всей чечней, вы стерпите что угодно. Главное не раскачивать лодку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мелитон Кантария является самым классическим олицетворением трагической судьбы нашей страны. Свою жизнь он завершил как беженец, и сегодня практически его могила находится в беженстве. Она не находится там, где Кантария провел всю свою жизнь - на территории Абхазии", - заявил Саакашвили.
И кто виноват в том конфликте-вы,кацапы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виноваты грузинские империалисты, которые началы боевые действия против молодой республики Абхазия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грузия никогда империей не была. Что вы мелете ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Имперские замашки были и есть, она выступает против незалежности Абхазии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
россии просто нужен был клочок земли вот так и началась история с независимостью Абхазии,ну,как у нас на лугандоне.
Сейчас Абхазия независима и цветуща...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы это было так, то Россия не согласилась бы на незалежность Грузии и начала бомбить Тбилиси
 показать весь комментарий
Ответить
 
Его похоронили на Родине , там где родился и сделали это как раз "изгнавшие его " , по руснявой методичке , грузины .К майским праздникам на юге Украины готовят провокации по заказу из России, - глава Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 8579
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что тебя удивляет, защитник Донецкого аэропорта от украинских империалистов, погибщий кикбоксер Николай Леонов захоронен на родине... в Днепропетровске
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинцы хотели захватить украинский аэропорт ? Во дают , как посмели . Хорошо что пацанва из Ухты , Ростова , Ебурга , Москвы , Питера подтянулась и затеяла" гражданскую" войну .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинские империалисты хотели захватить аэропорт столицы молодой ДНР
 показать весь комментарий
Ответить
 
Власов тоже в Москве похоронен , а его флаг развевается над Кремлем . Не дожил до победы .
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ситуацию дестабилизирует режим Парашенко, а не Россия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Харькове сказали что не будут трогать дебилов с полосатыми лентами,. В Харькове всех регионалов у власти нужно уничтожить.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК майским праздникам на юге Украины готовят провокации по заказу из России, - глава Херсонской ОГА
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти