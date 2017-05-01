 Российских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу из-за подозрений в экстремизме

Об этом сообщил представитель "Ночных волков" Евгений Строгов, пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, "группу российских мотоциклистов по подозрению в причастности к экстремистской организации на границе не пропустили на территорию Польши". При этом, как отметил Строгов, другим участникам мотопробега, представителям ряда европейских стран, в том числе Белоруссии, разрешили беспрепятственно преодолеть границу.
Ранее сообщалось, что группа байкеров из мотоклуба "Ночные волки" попала в Польшу через пункт пропуска "Брест". Главарь клуба Александр Хирург"Залдостанов сообщил, что границу пересекли 9 мотоциклов, большинство из них - с европейскими номерами: Польши, Германии, Словакии, один мотоцикл с российским номером.
Как известно, в предыдущие два года польские пограничники не пропускали "Ночных волков" через границу с Беларусью в рамках пробега, однако отдельным группам "Ночных волков" удавалось пересечь границу в других пунктах пропуска и в Берлин байкеры доезжали.
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«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, ...Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете»...
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Сегодня новости немного иные,более точные.
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козлостан одним словом.
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Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости.
Миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.
Я не верю, что Россия хочет войны. Она хочет плодов войны…
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
"Я дам пропагандистский повод для развязывания войны - все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа. Закрыть сердце для жалости. Жестокость. Прав тот, кто сильнее". А.Гитлер.
"Аннексия Крыма была просчитанным и правильным решением, - Путин. «Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы», - сказал Путин.
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Cьогодні о 2:46 Украина криминальная
В российском городе Уфе жителя затопленного района оштрафовали за использование лодки. В редакцию местного издания UfaTime.ru обратился Леонид Черемазов из поселка Козарез, где перекрыты автомобильные дороги.
Он рассказал, что вчера у них в гостях была дочка с внучкой. Полуторагодовалая девочка заболела, ее нужно было отправить в город. Однако паром, который должен осуществлять перевозку пассажиров во время половодья, сломался и в рейс не вышел. Поэтому мужчина решил отвезти внучку на собственной моторной лодке.
Уже на обратном пути его задержали сотрудники Рыбнадзора и составили протокол за использование маломерного моторного плавсредства. Дело в том, что сейчас идет нерест рыбы, и разрешено передвижение только на весельных лодках.
По словам Леонида Черемазова, его и раньше проверяли инспекторы, но всегда отпускали, так как он не рыбачил и сетей не ставил. На лодке с мотором в 2,5 лошадиные силы сельчанин часто плавает в Затон за хлебом. «Перед паводком к нам приезжали из МЧС, видели лодку и хвалили, что есть плавсредство. А сейчас штраф придется платить около 2 тысяч рублей», - негодует сельчанин.
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Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые на Форумах и в Фейсбуке радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе и смерти патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии и посылают своих сыновей в Украину сбивать пассажирские самолеты.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/russia/20170501/1023664586.html?
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Через границу на территорию Польши успешно проследовала наша колонна. Из-за пристального внимания к пробегу польских властей, в колонне были только граждане Евросоюза
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/russia/20170501/1023664586.html?
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На границе их встречал до боли знакомый офицер. Не сдерживая кривую ухмылку он ценично процедил сквозь зубы "Я знал что вам понравилось." Сейчас он снова будет рыться в моей косметичке...
(Из неопубликованного. Мемуары Хирурга)
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Польский iсточник http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/170439940-Nocne-Wilki-w-Polsce-Nie-uprawiamy-polityki.html#ap-1
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Россияне присоединиться, я не могу сказать вам, где это произойдет, - сказал президент польского филиала «Ночные волки» Дариуш Качмарчик.
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01 мая 2017, 07:1512.5тЧитати українською
Членам пропутинского байкерского клуба "Ночные волки" удалось пересечь границу с Польшей в рамках рейда из Москвы в Берлин.
Об этом сообщает "Польское радио".
В Тересполе возле польско-белорусской границы их ждала группа 60 байкеров из Польши, России, Словакии и Германии.
"
Вместе они отправились в Варшаву, затем планируют прибыть во Вроцлав, Освенцим, а дальше - через Словакию, Венгрию, Чехию и Австрию - в Германию.
Цель рейда поклонников Путина - празднование 72 годовщины победы над Третьим Райхом. Байкеры посетили, в частности, кладбище польских офицеров в Катыни и места захоронения советских солдат.
Как сообщал "Обозреватель", ранее лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов заявил, что байкеров развернули на польской границе.
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30 апреля «Ночные волки» встретились с журналистами в здании Генконсульства России в Бресте (Беларусь), во время пресс-конференции лидер клуба Александр «Хирург» Залдостанов заявил, что основная колонна практически не имеет шансов попасть ЕС.
Позже стало известно, что «Ночные волки» выехали из Бреста, их пустили в Польшу.
Залдостанов сообщил, что границу пересекли 9 мотоциклов, большинство из них - с европейскими номерами: Польши, Германии, Словакии, один мотоцикл с российским номером.
После этого байкеры продолжили движение по маршруту мотопробега «Дороги победы. На Берлин» - Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.
Сам Александр Залдостанов в Польшу ехать не рискнул - он проводил колонну до границы.
Напомним, подобные проблемы у российских байкеров, пропагандирующих режим Путина, возникали, начиная с 2015 года. Уже третий год подряд они не могут пересечь белорусско-польскую границу.
Ранее пропутинская межрегиональная общественная организация «Русские мотоциклисты», более известная как «Ночные волки», получила 3,1 млн рублей (около $51 тыс.) в форме президентского гранта на проект «Славянский мир». ,
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01 мая 2017, 07:1512.5тЧитати українською
Членам пропутинского байкерского клуба "Ночные волки" удалось пересечь границу с Польшей в рамках рейда из Москвы в Берлин.
Об этом сообщает "Польское радио".
В Тересполе возле польско-белорусской границы их ждала группа 60 байкеров из Польши, России, Словакии и Германии.
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Вместе они отправились в Варшаву, затем планируют прибыть во Вроцлав, Освенцим, а дальше - через Словакию, Венгрию, Чехию и Австрию - в Германию.
Цель рейда поклонников Путина - празднование 72 годовщины победы над Третьим Райхом. Байкеры посетили, в частности, кладбище польских офицеров в Катыни и места захоронения советских солдат.
Как сообщал "Обозреватель", ранее лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов заявил, что байкеров развернули на польской границе.
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Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się od Polski wyjaśnień w sprawie odmowy wjazdu dla grupy motocyklistów, którzy chcieli w poniedziałek przekroczyć granicę w Terespolu. Moskwa "zdecydowanie potępia" decyzję o niewpuszczeniu Nocnych Wilków. (http://www.tvn24.pl)
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