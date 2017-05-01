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Все про:байкеры (135) граница (2942) запрет (1087) Польша (3813) мотоцикл (43) Евросоюз (11770)

 Российских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу из-за подозрений в экстремизме

Российские мотоциклисты из клуба "Ночные волки", не были допущены на территорию Польши по подозрению в причастности к экстремистской организации. Членам же европейских отделений "Ночных волков", разрешили беспрепятственно пересечь границу.

Об этом сообщил представитель "Ночных волков" Евгений Строгов, пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "группу российских мотоциклистов по подозрению в причастности к экстремистской организации на границе не пропустили на территорию Польши". При этом, как отметил Строгов, другим участникам мотопробега, представителям ряда европейских стран, в том числе Белоруссии, разрешили беспрепятственно преодолеть границу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПСУ отслеживает перемещение российских байкеров, которые могут планировать дестабилизацию ситуации в Украине

Ранее сообщалось, что группа байкеров из мотоклуба "Ночные волки" попала в Польшу через пункт пропуска "Брест". Главарь клуба Александр Хирург"Залдостанов сообщил, что границу пересекли 9 мотоциклов, большинство из них - с европейскими номерами: Польши, Германии, Словакии, один мотоцикл с российским номером.

Как известно, в предыдущие два года польские пограничники не пропускали "Ночных волков" через границу с Беларусью в рамках пробега, однако отдельным группам "Ночных волков" удавалось пересечь границу в других пунктах пропуска и в Берлин байкеры доезжали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Польши заявил об отсутствии оснований запрещать мотопробег байкеров из РФ
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ночные тёлки и херург Задомстану опять пролетели
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Зараз наверное такое постить нельзя у нас.Хотя меня гложет ностальгия.
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разве есть что-то плохое в весне и труде? Я лично не вижу..
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в Николаеве лучше бы повесили на площади Елизавету Медведеву,Ирку Дейнеженко и адвоката Белова. А так же Евгения Синицына. А перед этим,чтоб их долго пытали. Эти твари в том Николаеве воду мутят,а СБУ спит.Не знаю,в моем городе и празднеств нет,но люди - кто на дачах,кто на шашлыках,кто еще где. Отдыхают и у всех все просто замечательно.
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В Миколаєві заборонили тільки масові заходи.Але ж приватні майовки з шашличками на встановлені державою святкові дні ніхто на забороняв.Российских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу из-за подозрений в экстремизме - Цензор.НЕТ 3964
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А чого? Усе вірно, весна..., праця. Я от зараз піду на город картоплю садити..... Чайок тільки доп'ю.
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до этого поляки вроде были не против пропустить эту кацапскую свору.... однако удалось только поцеловать шлагбаум на границе
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Это вам не это, не то.
«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, ...Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете»...


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всё шастают и шастают,члены российские
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Якесь протиріччя........................ http://rian.com.ua/russia/20170501/1023664586.html?
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Ксюха вчора пройшла інфа, по багатьом СМІ ресурсам,що Задостанова і його шобло з косметичками, без проблем впустили в Польшу...
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Прям всех всех не пустили ?
Сегодня новости немного иные,более точные.
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Вчора дійсно була інформація, що пустили цих покидьків. Але це дуже здивувало, бо полякам не потрібен головний біль із ними.
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Один з косметичкою, другі натягли уги поверх сапогів. І кругом колорадкою все пов'язане...
козлостан одним словом.
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Предсказать, как поведёт себя Россия, - невозможно, это всегда загадка, больше того - головоломка, нет - тайна за семью печатями.
Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости.
Миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.
Я не верю, что Россия хочет войны. Она хочет плодов войны…
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.

"Я дам пропагандистский повод для развязывания войны - все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа. Закрыть сердце для жалости. Жестокость. Прав тот, кто сильнее". А.Гитлер.
"Аннексия Крыма была просчитанным и правильным решением, - Путин. «Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы», - сказал Путин.
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Ці дебільні вовки їдуть через різні країни в Німеччину, щоб поганяти понти. якби один раз в кожній країні через яку вони їдуть їм вставили добрячих звіздюлєй, а місцева поліція після цього щей би затримала на 2-3 дні в тюрьмі, то ці уроди перестали би ганяти дешеві понти...
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прикол в том, что в тех же Германии и Польше, судя по сообщениям СМИ, всё таки есть экстремисские организации, которые, время от времени, устраивают сабантуи и бьют памятники, приезжих, мусульман, сирийцев... казалось бы, расейские мопедисты ведут себя значительно нахальнее других пришлых товарищей, но их никто не трогает! правильный ответ: и не тронут, потому что все экстремисские организации на территории и Германии и Польши - живут за расейские деньги
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Шо , по рассейским дорогам трястись надоело,шо они рвутся в Европу?
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В России жителя затопленного района оштрафовали за использование лодки для визита к врачу
Cьогодні о 2:46 Украина криминальная
В российском городе Уфе жителя затопленного района оштрафовали за использование лодки. В редакцию местного издания UfaTime.ru обратился Леонид Черемазов из поселка Козарез, где перекрыты автомобильные дороги.
Он рассказал, что вчера у них в гостях была дочка с внучкой. Полуторагодовалая девочка заболела, ее нужно было отправить в город. Однако паром, который должен осуществлять перевозку пассажиров во время половодья, сломался и в рейс не вышел. Поэтому мужчина решил отвезти внучку на собственной моторной лодке.
Уже на обратном пути его задержали сотрудники Рыбнадзора и составили протокол за использование маломерного моторного плавсредства. Дело в том, что сейчас идет нерест рыбы, и разрешено передвижение только на весельных лодках.
По словам Леонида Черемазова, его и раньше проверяли инспекторы, но всегда отпускали, так как он не рыбачил и сетей не ставил. На лодке с мотором в 2,5 лошадиные силы сельчанин часто плавает в Затон за хлебом. «Перед паводком к нам приезжали из МЧС, видели лодку и хвалили, что есть плавсредство. А сейчас штраф придется платить около 2 тысяч рублей», - негодует сельчанин.
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За минувшие сутки, 30 апреля 2017 года, российские православные из РПЦ мп Кирилла Гундяева убили на украинском Донбассе одного украинского православного военного, еще семеро украинских православных получили ранения различной степени тяжести.
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые на Форумах и в Фейсбуке радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе и смерти патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии и посылают своих сыновей в Украину сбивать пассажирские самолеты.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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Не стукай лисиною по підлозі! Господь давним-давно показав нам, що йому наплювать на нас з високої вежі! За свою свободу, за своє право жити ми повинні боротись самі, не уповая на якісь міфічні вищі сили, що наші предки придумали для власного самозаспокоєння!
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Я бы даже порекомендовал товарищу перестать верить в "Деда Мороза", а детально ознакомиться с Ветхим Заветом, где чёрным по белому описаны все зверства, которые делались Богом по собственному желанию или его ангелами по его же наставлению - уверен товарищ малость подохуеет
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Кацапов выставили,даже косметички проверить побрезговали....)))
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настоящее время "Ночные волки" направляются в Варшаву, где возложат цветы к могиле Неизвестного солдата на мемориальном военном кладбище, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/russia/20170501/1023664586.html?

Российских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу из-за подозрений в экстремизме - Цензор.НЕТ 4544
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А прочитать то что даешь не ?
Через границу на территорию Польши успешно проследовала наша колонна. Из-за пристального внимания к пробегу польских властей, в колонне были только граждане Евросоюза
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/russia/20170501/1023664586.html?
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Весь "прикол" у назві та прапорах..............
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Мало ли в Европе фашистов , желающих покататься за счет российских пенсионеров .
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Да и тролей-индепендов,проживающих за их же счет,предостаточно..
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Крысам дома не сидится,Сталагмиты воняют... Хотели измерить уровень жизни в Германии побежденной с расейским Захолустьем,да не пускают паБедителей в Германию..
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жалкое зрелище эти ватные питарасы во главе с этим петухом херурхом, умора мля
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вЗадзапихалов самый крутой личный Байкер Путлера гордасть РАБссии...
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1 мая 1937 года Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал АКТ о нейтралитете,согласно которому США не будут вмешиваться в военные действия в Европе.
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За окном было темно, шел дождь и хотелось спасть. Но подошла очередь и Ночным Волкам нужно было идти к намеченной цели.
На границе их встречал до боли знакомый офицер. Не сдерживая кривую ухмылку он ценично процедил сквозь зубы "Я знал что вам понравилось." Сейчас он снова будет рыться в моей косметичке...
(Из неопубликованного. Мемуары Хирурга)
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Не пустили россиян. Ну да, тех кто воевал в Крыму против Украины.
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Отобрать красные тряпки, колорадские ленточки и косметички - и пущай тарахтят!
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Та шо ж такое??? То косметички не пускали,теперь еще и члены не пустили.. Хотя я сильно сомневаюсь,что у этих "ночных телок" вообще члены были когда-либо...
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Границу проехали поляк, словак и четыре немцa - участники пробега "Дороги Победы", которые ехали из Москвы. В Terespolu ожидало их около 60 мотоциклистов из Польши, России, Словакии и Германии. Вместе отправились в Варшаву. Другие русские члены клуба "Ночные Волки" должны прибавить позже, в другом месте.
Польский iсточник http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/170439940-Nocne-Wilki-w-Polsce-Nie-uprawiamy-polityki.html#ap-1
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Из єтой статьи:
Россияне присоединиться, я не могу сказать вам, где это произойдет, - сказал президент польского филиала «Ночные волки» Дариуш Качмарчик.
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На Берлин: "волкам" Путина удалось прорваться в Европу


01 мая 2017, 07:1512.5тЧитати українською



Членам пропутинского байкерского клуба "Ночные волки" удалось пересечь границу с Польшей в рамках рейда из Москвы в Берлин.
Об этом сообщает "Польское радио".
В Тересполе возле польско-белорусской границы их ждала группа 60 байкеров из Польши, России, Словакии и Германии.



"
Вместе они отправились в Варшаву, затем планируют прибыть во Вроцлав, Освенцим, а дальше - через Словакию, Венгрию, Чехию и Австрию - в Германию.
Цель рейда поклонников Путина - празднование 72 годовщины победы над Третьим Райхом. Байкеры посетили, в частности, кладбище польских офицеров в Катыни и места захоронения советских солдат.
Как сообщал "Обозреватель", ранее лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов заявил, что байкеров развернули на польской границе.
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Задостановці, збираючись до кучі, нагадують пасажирів ,,Ашота,,. Того і дивись, що з беканням погнуть десь диски на фурі. Тому непускають.
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пересадить всех на ижи и уралы,и хай ехают. Кокошники и косметички обязательны!!!
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Группа российских байкеров из мотоклуба «Ночные волки» попала в Польшу через пункт пропуска «Брест». Об этом пишет белорусское издание TUT.by.

30 апреля «Ночные волки» встретились с журналистами в здании Генконсульства России в Бресте (Беларусь), во время пресс-конференции лидер клуба Александр «Хирург» Залдостанов заявил, что основная колонна практически не имеет шансов попасть ЕС.

Позже стало известно, что «Ночные волки» выехали из Бреста, их пустили в Польшу.

Залдостанов сообщил, что границу пересекли 9 мотоциклов, большинство из них - с европейскими номерами: Польши, Германии, Словакии, один мотоцикл с российским номером.

После этого байкеры продолжили движение по маршруту мотопробега «Дороги победы. На Берлин» - Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.

Сам Александр Залдостанов в Польшу ехать не рискнул - он проводил колонну до границы.

Напомним, подобные проблемы у российских байкеров, пропагандирующих режим Путина, возникали, начиная с 2015 года. Уже третий год подряд они не могут пересечь белорусско-польскую границу.

Ранее пропутинская межрегиональная общественная организация «Русские мотоциклисты», более известная как «Ночные волки», получила 3,1 млн рублей (около $51 тыс.) в форме президентского гранта на проект «Славянский мир». ,
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На Берлин: "волкам" Путина удалось прорваться в Европу


01 мая 2017, 07:1512.5тЧитати українською



Членам пропутинского байкерского клуба "Ночные волки" удалось пересечь границу с Польшей в рамках рейда из Москвы в Берлин.
Об этом сообщает "Польское радио".
В Тересполе возле польско-белорусской границы их ждала группа 60 байкеров из Польши, России, Словакии и Германии.

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Вместе они отправились в Варшаву, затем планируют прибыть во Вроцлав, Освенцим, а дальше - через Словакию, Венгрию, Чехию и Австрию - в Германию.
Цель рейда поклонников Путина - празднование 72 годовщины победы над Третьим Райхом. Байкеры посетили, в частности, кладбище польских офицеров в Катыни и места захоронения советских солдат.
Как сообщал "Обозреватель", ранее лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов заявил, что байкеров развернули на польской границе.
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Я так понимаю, ведут они себя достаточно тихо, без прошлогодних выебонов и их гораздо меньше. Знают, что их просто терпят, нигде не любят и, в случае чего, могут даже побить .
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Новые поклонники из Сирии))ждут их в Берлине)
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Молодцы, вовремя сообразили. А что в Украину пустят? Будет интересно сколько предателей во время войны в Украине во власти. Пускать однозначно нельзя.
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Хирург пусть оперирует мозг xyйлy. В Европу захотелось, мразь? Залдостан, шуруй в хуйлостан! В тулу со своми самоварами. А тем времененм упоротые рашисты продолжают гадить в комментариях к украинским роликам: ВИДЕО
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу из-за подозрений в экстремизме
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