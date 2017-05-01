 Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Водяном, Широкино и Авдеевке. За сутки - 54 обстрела, - штаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки по состоянию на 06:00 1 мая 2017 г.
"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Российско-террористические войска не прекращают обстрелов сил АТО. С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск", - сказано в сообщении.
"На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Гнутово, а 82-миллиметровые минометы и гранатометы - рядом Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям наших войск вблизи Марьинки. Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров враг бил по опорным пунктам сил АТО вблизи Павлополя и Красногоровки, а из пулеметов больших калибров - под Новогригорьевкой. Из стрелкового оружия противник обстрелял наших бойцов под Лебединским и Чермалыком. Вблизи Марьинки, Богдановки и Водяного действовали вражеские снайперы", - добавили в штабе АТО.
"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и огнем крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции вблизи Авдеевки. Из 82-миллиметровых минометов и гранатометов противник бил по защитникам Верхнеторецкого и Опытного, а из гранатометов различных систем - по защитниках шахты "Бутовка" и Зайцево. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применил по позициям вблизи Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - вблизи Каменки и Песков", - констатировали в штабе АТО.
"На Луганском направлении, из 120-миллиметровых минометов противник бил по опорным пунктам вблизи Катериновки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Троицкого, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Гранатометы различных систем подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганськаои. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачево", - рассказали в штабе АТО.
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - добавили в штабе АТО.
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"Если бы Лига Наций последовала совету Идена в абиссинском споре, и распространила экономические Санкции на нефть (наибольшую лепту в срыв санкций по нефти, между прочим, внесла Франция, хотя и обладала на тот момент самой боеспособной армией в мире. Прим.), мне пришлось бы убраться из Абиссинии через неделю. Это было бы для меня непредвиденным бедствием" - Б. Муссолини Гитлеру, 1936 г.
"Если бы французы вошли тогда в Рейнскую область, нам пришлось бы убраться оттуда с поджатыми хвостами, потому что военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были недостаточными даже для слабого сопротивления" - Адольф Гитлер.
"Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет
России". © Вячеслав Володин, 2014
"Партия - это Гитлер; Германия - это Гитлер; Гитлер -
это Германия" © Рудольф Гесс, 1934
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Германия требует своего равноправия. Никто в мире не имеет права лишать этого великую нацию, и ни у кого не хватит сил долго удерживать ее в таком положении.
(Речь 30.01.1934 в Берлине)
Нет народа, который желал бы мира, больше, чем мы. Из речи на параде. 50 лет Гитлеру.
Мы желаем мира и взаимопонимания, и ничего иного! Мы готовы протянуть руку дружбы нашим прежним оппонентам. Под самыми печальными и кровавыми строками мировой истории должна быть навсегда подведена черта.
(Речь 10.11.1933 в Берлине)
Не надо приписывать мне такое безумие, как желание войны.
(Речь 10.11.1933 в Берлине)
Те, кто стравливают народы друг с другом, представляют собой настоящую интернациональную банду, лишенную корней. Эти люди - повсюду, но нигде они не дома.
(Речь 10.11.1933 в Берлине)
Смысл нашей политической борьбы заключается … не в завоевании или покорении других народов, но в сохранении и обеспечении нашего собственного народа.
(Речь 02.10.1933 в Хамельне)
Мы не позволим более обращаться с нами, как с нацией второго сорта.
(Речь 24.10.1933 в Берлине)
Мы хотим быть миролюбивыми. Но - ни в коем случае не лишенными чести!
(Интервью 16.01.1935 в Берхтесгадене)
Разве может хоть сколько-нибудь умалить нашу честь то, что однажды своре из 26 государств удалось одержать над нами военную победу?
(Речь 30.10.1933 во Франкфурте на Майне)
Я знаю, что такое война. Я был солдатом и видел все собственными глазами, в отличие от очень многих других государственных деятелей, которые сами этого никогда не переживали. И я, разумеется, отвергаю войну. Но отвергаю я ее не как изменник, предатель и трус, а как порядочный немец, честно выполнивший свой воинский долг на фронте, и желающий оставаться порядочным до конца. Поэтому я в равной мере не оставлю на произвол судьбы ни права немецкого народа на жизнь, ни его права на честь.
(Речь 06.11.1933 в Эльбинге)
До тех пор, пока это зависит от Германии, войне не бывать!
(Интервью 05.08.1934 в Берлине)
Из речей А. Гитлера…. Даже не отбирал…
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Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые на Форумах и в Фейсбуке радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе и смерти патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии и посылают своих сыновей в Украину сбивать пассажирские самолеты.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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ведь лишь после этого ситуация в кровожадном русско-свинском обществе стала меняться.
когда гробы начали идти в Свинскую Клоаку тоннами, тогда бело-сине-красным подонкам игры в войнушки уже начали нравиться менее.
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Только особо привилегированные смогут доехать домой в гробах.
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