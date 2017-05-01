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 Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Водяном, Широкино и Авдеевке. За сутки - 54 обстрела, - штаб

Ситуация в зоне АТО остается напряженной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки по состоянию на 06:00 1 мая 2017 г.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Российско-террористические войска не прекращают обстрелов сил АТО. С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки один украинский воин погиб, семеро - ранены, - пресс-центр штаба АТО

"На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Гнутово, а 82-миллиметровые минометы и гранатометы - рядом Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям наших войск вблизи Марьинки. Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров враг бил по опорным пунктам сил АТО вблизи Павлополя и Красногоровки, а из пулеметов больших калибров - под Новогригорьевкой. Из стрелкового оружия противник обстрелял наших бойцов под Лебединским и Чермалыком. Вблизи Марьинки, Богдановки и Водяного действовали вражеские снайперы", - добавили в штабе АТО.

"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и огнем крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции вблизи Авдеевки. Из 82-миллиметровых минометов и гранатометов противник бил по защитникам Верхнеторецкого и Опытного, а из гранатометов различных систем - по защитниках шахты "Бутовка" и Зайцево. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применил по позициям вблизи Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - вблизи Каменки и Песков", - констатировали в штабе АТО.

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"На Луганском направлении, из 120-миллиметровых минометов противник бил по опорным пунктам вблизи Катериновки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Троицкого, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Гранатометы различных систем подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганськаои. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачево", - рассказали в штабе АТО.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - добавили в штабе АТО.
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Це нічого не змінить,буде інше козломорде чмо. Тільки після розчленування підорашки...
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Подобно тому, как сейчас Путин вытирает ноги об ПАРЭ, ЕС, НАТО, ООН, вытер ноги в 1935 г. об Лигу Наций Б. Муссолини, развязавший войну в Эфиопии, а вслед за ним и Гитлер, оккупировавший в 1936 г. Рейнскую область. Затем в 1938 г. последовал аншлюс Австрии, аннексия Судет. А в сентябре 1939 г. Гитлер со Сталиным, напав на Польшу, развязали 2-Мировую войну:

"Если бы Лига Наций последовала совету Идена в абиссинском споре, и распространила экономические Санкции на нефть (наибольшую лепту в срыв санкций по нефти, между прочим, внесла Франция, хотя и обладала на тот момент самой боеспособной армией в мире. Прим.), мне пришлось бы убраться из Абиссинии через неделю. Это было бы для меня непредвиденным бедствием" - Б. Муссолини Гитлеру, 1936 г.

"Если бы французы вошли тогда в Рейнскую область, нам пришлось бы убраться оттуда с поджатыми хвостами, потому что военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были недостаточными даже для слабого сопротивления" - Адольф Гитлер.
"Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет
России". © Вячеслав Володин, 2014
"Партия - это Гитлер; Германия - это Гитлер; Гитлер -
это Германия" © Рудольф Гесс, 1934
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Немецкая весна… от которой путлеровская ничем не отличается.
Германия требует своего равноправия. Никто в мире не имеет права лишать этого великую нацию, и ни у кого не хватит сил долго удерживать ее в таком положении.
(Речь 30.01.1934 в Берлине)
Нет народа, который желал бы мира, больше, чем мы. Из речи на параде. 50 лет Гитлеру.
Мы желаем мира и взаимопонимания, и ничего иного! Мы готовы протянуть руку дружбы нашим прежним оппонентам. Под самыми печальными и кровавыми строками мировой истории должна быть навсегда подведена черта.
(Речь 10.11.1933 в Берлине)
Не надо приписывать мне такое безумие, как желание войны.
(Речь 10.11.1933 в Берлине)
Те, кто стравливают народы друг с другом, представляют собой настоящую интернациональную банду, лишенную корней. Эти люди - повсюду, но нигде они не дома.
(Речь 10.11.1933 в Берлине)
Смысл нашей политической борьбы заключается … не в завоевании или покорении других народов, но в сохранении и обеспечении нашего собственного народа.
(Речь 02.10.1933 в Хамельне)

Мы не позволим более обращаться с нами, как с нацией второго сорта.
(Речь 24.10.1933 в Берлине)
Мы хотим быть миролюбивыми. Но - ни в коем случае не лишенными чести!
(Интервью 16.01.1935 в Берхтесгадене)
Разве может хоть сколько-нибудь умалить нашу честь то, что однажды своре из 26 государств удалось одержать над нами военную победу?
(Речь 30.10.1933 во Франкфурте на Майне)
Я знаю, что такое война. Я был солдатом и видел все собственными глазами, в отличие от очень многих других государственных деятелей, которые сами этого никогда не переживали. И я, разумеется, отвергаю войну. Но отвергаю я ее не как изменник, предатель и трус, а как порядочный немец, честно выполнивший свой воинский долг на фронте, и желающий оставаться порядочным до конца. Поэтому я в равной мере не оставлю на произвол судьбы ни права немецкого народа на жизнь, ни его права на честь.
(Речь 06.11.1933 в Эльбинге)
До тех пор, пока это зависит от Германии, войне не бывать!

(Интервью 05.08.1934 в Берлине)
Из речей А. Гитлера…. Даже не отбирал…
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За минувшие сутки, 30 апреля 2017 года, российские православные из РПЦ мп Кирилла Гундяева убили на украинском Донбассе одного украинского православного военного, еще семеро украинских православных получили ранения различной степени тяжести.
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые на Форумах и в Фейсбуке радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе и смерти патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии и посылают своих сыновей в Украину сбивать пассажирские самолеты.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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руцких агрессивных дегенератов надо убивать в таком количестве, чтобы гробы с обезображенными амморфными свинскими тушами пошли в Российскую Федерацию в неимоверных объемах.
ведь лишь после этого ситуация в кровожадном русско-свинском обществе стала меняться.
когда гробы начали идти в Свинскую Клоаку тоннами, тогда бело-сине-красным подонкам игры в войнушки уже начали нравиться менее.
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Их командование просчитало ситуацию и в целях избежания паники среди стадного населения обзавелось мобильными крематориями.
Только особо привилегированные смогут доехать домой в гробах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Водяном, Широкино и Авдеевке. За сутки - 54 обстрела, - штаб
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