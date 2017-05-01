 За минувшие сутки один украинский воин погиб, семеро - ранены, - пресс-центр штаба АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще семь военнослужащих получили ранения", - говорится в сводке штаба АТО о ситуации на Донбассе за минувшие сутки.
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