 Пенсии 8,2 млн человек с мая увеличиваются

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом свидетельствуют данные закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год".
Минимальный размер пенсионной выплаты инвалидам войны 1-й группы с мая составляет 3 739,2 гривни (увеличена на 185,25 гривни), 2-й группы - 3 345,6 гривни (увеличена на 165,75 гривни), 3-й группы - 2 952 гривни (увеличена на 146,25 гривни), участникам боевых действий - 2 164,8 гривни (увеличена на 107,25 гривни).
Минимальная пенсионная выплата инвалидам Чернобыльской АЭС 1-й группы теперь составляет 3 739,2 гривни (увеличена на 185,25 гривни), 2-й группы - 3 345,6 гривни (увеличена на 165,75 гривни), 3-й группы - 2 952 гривни (увеличена на 146,25 гривни).
Минимальный размер пенсии шахтеров с мая составляет 3 936 гривен (увеличен на 195 гривен).
Кроме того, на 12,51 гривни увеличена доплата за сверхнормативный стаж, которая теперь составляет 251,51 гривны. На 130 гривен вырос минимальный размер пенсии по утрате кормильца из числа военнослужащих, который теперь составляет 2 624 гривни.
С мая также повышены доплаты к пенсии в связи с утратой кормильца: на 1 нетрудоспособного - 1 312 гривен (увеличена на 65 гривен), на 2 нетрудоспособных - 1 574,40 гривни (увеличена на 78 гривен) и на 3 нетрудоспособных - 1 968 гривен (увеличена на 97,5 гривен).
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Посредине это ты?
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Ведущий инженер, программист.
Пенсия = "минималка". 1300 с чем то гривен.
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Была когда то нормальная.
Потом "пересчитывали-пересчитывали" и всегда в меньшую сторону, пока не "пересчитали" до самого минимума.
Теперь не пересчитывают от слова никак, что бы там кроли и гройсманы не вещали.
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Сколько же тогда всего пенсионеров?
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Путинские Ночные байкеры въехали в Польшу
01.05.2017 02:58
На границе байкеров встретили члены прокремлевского клуба из разных стран и они отправились по плану рейда в Варшаву
В воскресенье, 30 апреля, прокремлевские Ночные волки пересекли польскую границу. Об этом сообщает Польское радио.
В Тересполе около польско-белорусской границы нескольких участников группировки встретили 60 байкеров из Польши, России, Словакии и Германии. Они поехали в Варшаву. Их маршрут - через Словакию, Венгрию, Чехию и Австрию в Германию.
Пропутинские Ночные волки планируют рейд в Берлин ко Дню победы. В польском отделении байкеров утверждают, что их цель исключительно мирная.
В прошлом году Польша отказала Ночным волкам в праве въезда в страну и объяснила это
http://news.liga.net/news/world/14743087-putinskie_nochnye_baykery_vekhali_v_polshu.htm
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ПОЧЕМУ ГРОЙСМАН НЕ ИСПОЛНЯЕТ ЗАКОНЫ?
А ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО - МОЛЧИТ ! Став премьером, Гройсман не исполняет законы, которые сам же подписывал, будучи спикером Рады.
Так, Парламент 15 июля 2015 года принял Закон № 614-VIII, который защищает права пенсионеров-военнослужащих на перерасчет пенсий.
Закон вступил в силу с 1 января 2016 года, согласно которому КМУ под руководством Яценюка ещё до конца 2015 года обязан был привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.Однако КАБМИН ЯЦЕНЮКА плевал на закон! Да и новый премьер Гройсман открыто демонстрирует беззаконие, безволие и непрофессионализм!.
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не діждуться...все буде добре!
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