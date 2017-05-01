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Все про:бюджет (4272) пенсионеры (583) пенсия (1589) повышение (85)

 Пенсии 8,2 млн человек с мая увеличиваются

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 мая производится перерасчет пенсий для 8,2 млн человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом свидетельствуют данные закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

Минимальный размер пенсионной выплаты инвалидам войны 1-й группы с мая составляет 3 739,2 гривни (увеличена на 185,25 гривни), 2-й группы - 3 345,6 гривни (увеличена на 165,75 гривни), 3-й группы - 2 952 гривни (увеличена на 146,25 гривни), участникам боевых действий - 2 164,8 гривни (увеличена на 107,25 гривни).

Минимальная пенсионная выплата инвалидам Чернобыльской АЭС 1-й группы теперь составляет 3 739,2 гривни (увеличена на 185,25 гривни), 2-й группы - 3 345,6 гривни (увеличена на 165,75 гривни), 3-й группы - 2 952 гривни (увеличена на 146,25 гривни).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прожиточный минимум в Украине повысился

Минимальный размер пенсии шахтеров с мая составляет 3 936 гривен (увеличен на 195 гривен).

Кроме того, на 12,51 гривни увеличена доплата за сверхнормативный стаж, которая теперь составляет 251,51 гривны. На 130 гривен вырос минимальный размер пенсии по утрате кормильца из числа военнослужащих, который теперь составляет 2 624 гривни.

С мая также повышены доплаты к пенсии в связи с утратой кормильца: на 1 нетрудоспособного - 1 312 гривен (увеличена на 65 гривен), на 2 нетрудоспособных - 1 574,40 гривни (увеличена на 78 гривен) и на 3 нетрудоспособных - 1 968 гривен (увеличена на 97,5 гривен).
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Посмотрим, ведь моя мать получаа лишь 1500 грн, имея статус ветерана труда и еще многое. Какая-то ложь это.
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Выплата пенсии где-то в середине мая. Тогда и напишу.
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Таааак... тихо.. ни кому ничего не пиши. Просто купи мяса,замаринуй,пригласи лучших друзей, и на добавку к маминой пенсии купи ..................... салфеток((()))
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По любому так и делаю, хотя мясо просто тушу, маринованное мать не ест. Килограмм мяса в Киеве сейчас около 70 грн.
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Ну блииин, ты шутку штоли не понял? На "добавку государства" только и хватит, что купить только салфетки(((
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Почему? На 1 кг мяса хватил, а это по 30 гр. пенсионеру каждый день.
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А военные пенсионеры Украины так и остались сидеть на замороженных пенсиях, ай да Гройсман, ай-да молодец !!!

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Ну да как жешь такое может быть? Даже и допускать нелзя в мысмях шо злочинна влада поднимает уровень соц обеспечения.
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Не понял:- всего 1500 имея полный стаж? Не может быть!
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У моей матери 45 лет стажа.
Ведущий инженер, программист.
Пенсия = "минималка". 1300 с чем то гривен.
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Моя тоже была программистом. Уже интересно.
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Ветеран труда, дитя войны...имела наибольшую пенсию...теперь 1500 грн.
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Во во.
Была когда то нормальная.
Потом "пересчитывали-пересчитывали" и всегда в меньшую сторону, пока не "пересчитали" до самого минимума.
Теперь не пересчитывают от слова никак, что бы там кроли и гройсманы не вещали.
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При совке была у нее пенсия 132 рубля. На пенсию вышла позже 55 лет.
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Нихрена себе, аж 8.2 миллиона инвалидов войны, УБД и проч. проч...
Сколько же тогда всего пенсионеров?
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Не помню где читал, что в среднем в каждой стране, людей которые работают и платят налоги, от 11, до 15 процентов населения...
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Более того он родственник Меркель, Штайнмайера и потомственный работник Штази.
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Пока мы тут пенсии трем:
Путинские Ночные байкеры въехали в Польшу
01.05.2017 02:58
На границе байкеров встретили члены прокремлевского клуба из разных стран и они отправились по плану рейда в Варшаву



В воскресенье, 30 апреля, прокремлевские Ночные волки пересекли польскую границу. Об этом сообщает Польское радио.
В Тересполе около польско-белорусской границы нескольких участников группировки встретили 60 байкеров из Польши, России, Словакии и Германии. Они поехали в Варшаву. Их маршрут - через Словакию, Венгрию, Чехию и Австрию в Германию.
Пропутинские Ночные волки планируют рейд в Берлин ко Дню победы. В польском отделении байкеров утверждают, что их цель исключительно мирная.
В прошлом году Польша отказала Ночным волкам в праве въезда в страну и объяснила это
http://news.liga.net/news/world/14743087-putinskie_nochnye_baykery_vekhali_v_polshu.htm
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На добраніч всім, хто не кацап! Всім пенсіонерам побачити у снах пенсії, які дозволяють поїздки у ЕС
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Я же написал всем некацапам. А ты к чему тут?
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ПОЧЕМУ УЖЕ 4 ГОДА НЕ ПОВЫШАЮТ ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ?
ПОЧЕМУ ГРОЙСМАН НЕ ИСПОЛНЯЕТ ЗАКОНЫ?
А ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО - МОЛЧИТ ! Став премьером, Гройсман не исполняет законы, которые сам же подписывал, будучи спикером Рады.
Так, Парламент 15 июля 2015 года принял Закон № 614-VIII, который защищает права пенсионеров-военнослужащих на перерасчет пенсий.
Закон вступил в силу с 1 января 2016 года, согласно которому КМУ под руководством Яценюка ещё до конца 2015 года обязан был привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.Однако КАБМИН ЯЦЕНЮКА плевал на закон! Да и новый премьер Гройсман открыто демонстрирует беззаконие, безволие и непрофессионализм!.
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военные пенсии, это тем кто за 20 лет просрал всю армию?
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это - экспериментальные пенсии... исследования возможностей человека не прекращаются
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Вообще то эксперименты сначала проводятся на животных..
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Ну вот, неудобные комментарии сразу удаляются.. Видимо тема создана для восхваления щедрого Гройсмана?
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