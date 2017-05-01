EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  250  6
Все про:Киевская область (1501) несчастный_случай (191) подростки (156) поезд (624) Нацполиция (7163) жертва (201)

 Подростка, катавшегося сверху на электричке в Киевской области, убило током

В Киевской области подросток получил удар током. Пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 16-летний ученик 10-го класса Броварской общеобразовательной школы №9 залез на крышу электропоезда сообщением Нежин - Киев, чтобы покататься. Он получил поражения током от высоковольтной линии.

Парень проживал вместе с матерью. По ее словам, сын длительное время увлекался "зацеперством", делал селфи и видео на электропоездах. Недавно женщина разговаривала с юношей на эту тему, и он заверил, что покончил с этим увлечением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подросток в Киеве упал в Днепр с недостроенного моста
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зацеперство... видел на ютубе много роликов где школота лазит по вышкам,делает селфи, таким образом самоутверждаться... до поры до времени...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чем его там еще убить должно было? - водой что ли.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодростка, катавшегося сверху на электричке в Киевской области, убило током
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти