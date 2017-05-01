 Подростка, катавшегося сверху на электричке в Киевской области, убило током

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 16-летний ученик 10-го класса Броварской общеобразовательной школы №9 залез на крышу электропоезда сообщением Нежин - Киев, чтобы покататься. Он получил поражения током от высоковольтной линии.
Парень проживал вместе с матерью. По ее словам, сын длительное время увлекался "зацеперством", делал селфи и видео на электропоездах. Недавно женщина разговаривала с юношей на эту тему, и он заверил, что покончил с этим увлечением.
250 6
Задержан водитель, который в пьяном виде сбил велосипедиста на Херсонщине и скрылся(4)
ОБСЕ проведет расследование подрыва автомобиля СММ на оккупированной Луганщине: "Мы на связи с теми, кто фактически контролирует ситуацию на месте инцидента"(22)
За безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации Заньер(140)
Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть вопрос о размещении на Донбассе миротворческого контингента ООН, - Цеголко. ФОТО(309)
Полиция Великобритании пытается оправдать террориста(0)
МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей(58)
Гражданин Германии погиб в ДТП на Ривненщине(5)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить