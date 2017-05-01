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Все про:бюджет (4271) прожиточный минимум (132)

 Прожиточный минимум в Украине повысился

С 1 мая в Украине прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 84 гривни, до 1 684 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом свидетельствуют данные закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

В частности, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 мая установлен в размере 1 624 гривни (увеличен на 80 гривен), на детей в возрасте до 6 лет - 1 426 гривен (увеличен на 71 гривню), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 777 гривен (увеличен на 88 гривен), для трудоспособных лиц - 1 684 гривни (увеличен на 84 гривни) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 312 гривен (увеличен на 65 гривен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум

Напомним, согласно госбюджету на 2017 год, прожиточный минимум с 1 декабря составит 1 700 гривен, для детей в возрасте до 6 лет - 1 492 гривни, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 860 гривен, трудоспособных лиц - 1 762 гривны и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 373 гривны.
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И на эти 84 гривны можете ни в чем себе не отказывать.
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Все выходите на зарядку
И становитесь по порядку
Не забывайте слушать папку
И он вам вручит шоколадку.Прожиточный минимум в Украине повысился - Цензор.НЕТ 7894
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А шо на 5канале зарядку она делать не может? Или Ахметов будет зарплату платить- миллион за день? Легализация капиталов от Ахметки?
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Спасибо за Путь Ариев. Скачал и начал читать. А зарядка дело полезное, хотя канал не тот.
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книга познавательная . Например Этрусски , то есть пришедшие с Руси ( Украины). Сегодня беседовали с хорватами : каждое третье слово украинское. То есть и украинцы и хорваты- одна языковая группа . И это идет из тысячелетней истории. А москвичи рядом сидели и пыжились , а официанта не понимали. Руцький язык не славянский
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Так хорваты спустились с Карпат на Балканы в 3 веке. Теперь а Украине есть близкая этническая группа - бойки.
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Русины - считаются потомками белых хорват. Белые хорваты- одна из народностей составляющей украинскую нацию( школьная история 6 (?) класс).
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Каныгина? ну, выводы, сделаете сами. Как, по мне, хрень.
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Выоды сделаю, но уже есть трезвые вещи, лучше официальных теорий.
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Це добре, ще на 3 долара наблизились до Швейцарії.
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Щас реклама идет- лоукост любляна- Амстердам - 35 евро. Вот так хорваты заботиться о населении. А у нас МАУ все оккупировал и дерет с украинцев бабки.
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Да. Но реклама идет у меня в интернете. У них тут СМИ и хорватские, и словенские и итальянские. Словенский схож с хорватским. А итальянский многие знают , т к эта Истрия- территория Бывшая Италия. Коммуняки выселяли итальянцев с 1944-1956 год. Население уменьшилось в два раза. Были брошены целые исторические города и семейные дома. До сих пор есть города без людей. По всей территории разваленые каменные заборы поросшие деревьями. А ведь это были итальянские хозяйства. Жутко.
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Чему радоваться, если эти "мелочи", которым казалось бы и "надо радоваться", не по назначению используются, как задумал Творец, а растрачиваются в этой системе "жизни по новому" все больше и больше по всяким мелочам только чтобы прокормиться и не сдохнуть?
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Да что ви так кричите? Ваш удел - лайкострайк. Ви лижите на диване, возмущаеетесь и ждеде дядю который вам сделает счстье??? Так вы дебил
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коммуналка в Киеве(общага)~2к грн, вечно свет горит, вода течёт, не хотят люди экономить...
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ВАУ - это однозначно пЕрЕмогоа, гопники не будут бить в голову, будут стрелять в ноги...
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С учетом инфляции ~15%, прожиточный минимум понизился на ~13%. Появилась возможность значительно снизить расходы на социальные нужды.
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А насправді мав би бути як мінімум в 5 разів більший, одне "безкоштовне" лікування і аптека лише чого варті. Злодій на злодії сидить і злодієм поганяє
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Перемога... а учитывая девальвацию гривни - тройная перемога.
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