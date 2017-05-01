 Прожиточный минимум в Украине повысился

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом свидетельствуют данные закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год".
В частности, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 мая установлен в размере 1 624 гривни (увеличен на 80 гривен), на детей в возрасте до 6 лет - 1 426 гривен (увеличен на 71 гривню), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 777 гривен (увеличен на 88 гривен), для трудоспособных лиц - 1 684 гривни (увеличен на 84 гривни) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 312 гривен (увеличен на 65 гривен).
Напомним, согласно госбюджету на 2017 год, прожиточный минимум с 1 декабря составит 1 700 гривен, для детей в возрасте до 6 лет - 1 492 гривни, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 860 гривен, трудоспособных лиц - 1 762 гривны и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 373 гривны.
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