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 Лидер белорусской оппозиции Статкевич арестован накануне акций протеста

В Беларуси арестован лидер оппозиции Николай Статкевич.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила Марина Адамович, жена политика.

По ее словам, полиция сообщила ей, что ее муж задержан на пять дней. При этом причин правоохранители не назвали.

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Напомним, в конце марта в городах Беларуси прошли массовые протестные акции с критикой президента Александра Лукашенко. 1 мая в Минске также ожидаются выступления.

Николай Статкевич в 2010 году выставил свою кандидатуру на пост президента Беларуси - против кандидатуры Лукашенко, занимающего пост главы государства с 1994 года. Статкевич проиграл выборы и обвинил президента в подтасовке результатов. Она был арестован и отсидел пять лет в тюрьме.
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Лукашенко може спати спокійно, головний баламут більш не буде плутатися під ногами батьки нації.
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По сути Лукашенко и его методы ничем не отличаются от путлера или зека легитимного. Посадить или вообще убить противника для него ничего не стоит. Абсолютно не понятен восторг некоторых вроде бы адекватных украинцев от этого пропутлеровского колхозника и его методов.
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Так "вроде бы" и говорит о них. Знаем тут таких, которые хотели к бат ке ехать.
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Что то слабая критика Лукашенко на Цензоре, нет обвинений подобных как для Эрдогана. Впрочем это понятно, ведь Вальпургиева ночь настала и они на Лысой горе.
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революционные реформы Лукашеныча
как обычно всех у труму и экономика растет
ТО боевикив из Украины пришли то братья на век
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морда у Лукашеныча и Порошеныча
а у него лицо
а что у вас ?
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Да уж, нашли кого арестовать. Дедушку который ели ходит.... Боится Лукашенко видать его
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