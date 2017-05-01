 Лидер белорусской оппозиции Статкевич арестован накануне акций протеста

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила Марина Адамович, жена политика.
По ее словам, полиция сообщила ей, что ее муж задержан на пять дней. При этом причин правоохранители не назвали.
Напомним, в конце марта в городах Беларуси прошли массовые протестные акции с критикой президента Александра Лукашенко. 1 мая в Минске также ожидаются выступления.
Николай Статкевич в 2010 году выставил свою кандидатуру на пост президента Беларуси - против кандидатуры Лукашенко, занимающего пост главы государства с 1994 года. Статкевич проиграл выборы и обвинил президента в подтасовке результатов. Она был арестован и отсидел пять лет в тюрьме.
347 14
"Город для людей, а не для машин": Запорожские велосипедисты требовали от властей создать велодорожки(12)
"Stop Putin. Stop war": в Австралии прошла акция протеста против агрессии РФ в Украине. ФОТОрепортаж(14)
Спецкомплекс распознавания лиц участников акций будет работать в Одессе 2 и 9 мая, - Нацполиция. ФОТО(65)
Активисты пикетировали СБУ с требованием отставки полковника полиции Голубана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(43)
Беспорядки в Венесуэле стали одними из самых массовых в истории страны. ФОТО(0)
"Жвания – неадекватен, он желает, чтобы мои дети носили мне передачи в тюрьму", - Мартыненко(89)
Суд назначил директору ВостГОКа Сорокину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. ФОТО(42)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
как обычно всех у труму и экономика растет
ТО боевикив из Украины пришли то братья на век
Ответить
Ответить
Ответить
а у него лицо
а что у вас ?
Ответить
Ответить
Ответить