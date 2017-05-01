 Фан-зона Евровидения открылась в центре столицы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", фан-зону объявил открытой ведущий Сергей Притула. "Приветствую всех, кто сегодня пришел на открытие фан-зоны Евровидения на Софийской площади! Здесь в ближайшие дни будет очень много концертов. Поэтому желаю вам здесь много радости и счастья в течение этих двух недель", - сказал он.
На открытии присутствовали более 1000 человек. На главной сцене выступали такие артисты, как Анастасия Прудиус, Светлана Тарабарова, Alyosha, Alloise.
Также состоялась презентация фильма "От Пономарева до O.Torvald", в котором рассказывается об истории участия Украины в конкурсе.
Вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади установлены 42 флага иностранных государств - участников Евровидения. Половина периметра площади с левой стороны от главной сцены отгорожена от проезжей части декоративными арками, которые украшены искусственными цветами, а также синими, желтыми, красными и зелеными зонтиками.
Зона будет работать по 14 мая с 10:00 до 22:00 ежедневно. Вход свободный. За все время здесь планируется провести 11 концертов. Фан-зона на Софийской площади способна разместить до 10 тысяч посетителей.
Фан-городок будет поделен на следующие зоны: культурно-творческая, информационно-справочная, зона отдыха, зона развлечений и зона фудкорта.
Здесь можно будет взять в аренду велосипед, ролики и самокаты; сделать собственный сувенир в зоне мастер-классов; спеть в караоке; посмотреть на ледяные скульптуры; просмотреть цикл коротких атмосферных роликов, посвященных украинской культуре, традициям, народным обычаям.
На территории фан-зоны будет специально оборудован инфоцентр, где можно получить информацию относительно функционирования и размещения основных объектов на площадке. Также здесь помогут спланировать маршрут путешествия по городу, определить местоположение необходимых объектов в Киеве, получить информацию о событиях, проходящих в столице и т. п.
Гости смогут обратиться к волонтерам или взять необходимые информационные материалы, которые будут в свободном доступе на русском и английском языках.
В конце дня гости фан-зоны смогут посмотреть фильмы под открытым небом.
Территория для отдыха гостей в фан-зоне застелена специальным газонным покрытием. Возле памятника Богдану Хмельницкому будут цвести около 3 тысяч голландских тюльпанов.
Чтобы ознакомить туристов с украинской культурой, здесь будут представлены лучшие 100 работ арт-проекта "585 художников".
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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Мы, как читатели, благодаря такому яркому освещению события полностью прониклись праздничной атмосферой.
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кстати с завтрашними выходними вас и нас!!!!!!
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Да, фотки не помешали бы!))
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