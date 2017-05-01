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 Фан-зона Евровидения открылась в центре столицы

В центре Киева, на Софийской площади, открылась фан-зона международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", фан-зону объявил открытой ведущий Сергей Притула. "Приветствую всех, кто сегодня пришел на открытие фан-зоны Евровидения на Софийской площади! Здесь в ближайшие дни будет очень много концертов. Поэтому желаю вам здесь много радости и счастья в течение этих двух недель", - сказал он.

На открытии присутствовали более 1000 человек. На главной сцене выступали такие артисты, как Анастасия Прудиус, Светлана Тарабарова, Alyosha, Alloise.

Также состоялась презентация фильма "От Пономарева до O.Torvald", в котором рассказывается об истории участия Украины в конкурсе.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади установлены 42 флага иностранных государств - участников Евровидения. Половина периметра площади с левой стороны от главной сцены отгорожена от проезжей части декоративными арками, которые украшены искусственными цветами, а также синими, желтыми, красными и зелеными зонтиками.

Зона будет работать по 14 мая с 10:00 до 22:00 ежедневно. Вход свободный. За все время здесь планируется провести 11 концертов. Фан-зона на Софийской площади способна разместить до 10 тысяч посетителей.

Фан-городок будет поделен на следующие зоны: культурно-творческая, информационно-справочная, зона отдыха, зона развлечений и зона фудкорта.

Здесь можно будет взять в аренду велосипед, ролики и самокаты; сделать собственный сувенир в зоне мастер-классов; спеть в караоке; посмотреть на ледяные скульптуры; просмотреть цикл коротких атмосферных роликов, посвященных украинской культуре, традициям, народным обычаям.

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На территории фан-зоны будет специально оборудован инфоцентр, где можно получить информацию относительно функционирования и размещения основных объектов на площадке. Также здесь помогут спланировать маршрут путешествия по городу, определить местоположение необходимых объектов в Киеве, получить информацию о событиях, проходящих в столице и т. п.

Гости смогут обратиться к волонтерам или взять необходимые информационные материалы, которые будут в свободном доступе на русском и английском языках.

В конце дня гости фан-зоны смогут посмотреть фильмы под открытым небом.

Территория для отдыха гостей в фан-зоне застелена специальным газонным покрытием. Возле памятника Богдану Хмельницкому будут цвести около 3 тысяч голландских тюльпанов.

Чтобы ознакомить туристов с украинской культурой, здесь будут представлены лучшие 100 работ арт-проекта "585 художников".

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Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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Фоторепортаж к новости - великолепен.
Мы, как читатели, благодаря такому яркому освещению события полностью прониклись праздничной атмосферой.
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так это же журналисту нада было в воскресенье работать. поехать на метро пофоткать, ноги утомить. а так на диване дома лежишь, новости таких самых лентяев копипастишь и зарплата капает. сразу видно - зажиточная страна выходных и праздников.
кстати с завтрашними выходними вас и нас!!!!!!
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Эх, конкурс пройдет - и все, у власти не будет мотивации стараться что-то делать - многие иностранцы уедут, а ради местных делать город лучше - глупо и вообще лень.
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Ну что сказать, был рядом с этим городком - ярко, но музыкано безумно громкая - мин. 5 побыть возле сцены может и можно, не более..
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