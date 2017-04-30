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 Власти Ливии открыли уголовное дело против украинских моряков с танкера Ruta

Власти Ливии открыли уголовное дело против украинских моряков с задержанного танкера Ruta.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, ливийская береговая охрана арестовала два танкера, среди которых судно с украинским флагом, и задержала их экипажи, которые подозреваются в контрабанде нефти.

В столице Ливии Триполи открыли уголовное дело против 14 украинцев, которые были на танкере Ruta, а также против четырех турок и двух грузин, которые находились на танкере "Stark", который ходит под конголезским флагом.

Сообщается, что в момент захвата ливийскими военными "Рута" имела около 3330 тонн нефти в баках, а "Stark" - который может перевозить 1236 тонн - как раз готовился к погрузке, когда неожиданно прибыла береговая охрана.

Представитель ВМС Ливии Айюб Касем рассказал, что береговая охрана заметила танкеры еще в четверг, а в пятницу утром начала действовать.

По его словам, "нефтяные контрабандисты были хорошо вооружены и были поддержаны небольшими лодками (с вооруженными людьми). Они оказывали ожесточенное сопротивление, но в итоге были захвачены ливийскими военными после более чем трех часов перестрелки".

Айюб Касем утверждает, что несколько раз лодки с вооруженными людьми возвращались и открывали огонь из автоматов Калашникова и тяжелых пулеметов.

Напомним, агентство Reuters сообщило о том, что ливийские военно-морские силы захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти из этой североафриканской страны, одно из которых - танкер "Рута" под украинским флагом. В МИД пока что проверяют информацию о задержании.
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