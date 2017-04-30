 Свитолина выиграла теннисный турнир в Стамбуле

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х-спорт.
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время Свитолина записала на свой счет один эйс, две двойных ошибок и сумела реализовать 6 брейк-поинтов из 12-ти. Мертенс трижды подала навылет, один раз не сумела ввести мяч в игру, а также выиграла три гейма на приеме.
Титул в Стамбуле стал для Свитлиной уже третьим в сезоне. В феврале Элина выиграла два турнира на харде - Premier 5 в Дубае и International в Тайбэе. Всего в активе украинки уже 7 триумфов на соревнованиях WTA.
За победу на этом турнире Свитолина заработала 43 тысячи долларов, а также 280 очков в рейтинг WTA. Интересно, что Элина уже дважды выигрывала в Стамбуле в парном разряде - в 2012-м вместе с японкой Мисаки Дои, а в 2015-м с Дарьей Гавриловой, тогда еще выступавшей за Россию (теперь теннисистка играет под австралийским флагом).
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