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 Свитолина выиграла теннисный турнир в Стамбуле

Элина Свитлолина стала победительницей грунтового турнира серии WTA International в Стамбуле. В финальном матче первая ракетка Украины оказалась сильнее бельгийки Элизы Мертенс – 6:2, 6:4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х-спорт.

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Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время Свитолина записала на свой счет один эйс, две двойных ошибок и сумела реализовать 6 брейк-поинтов из 12-ти. Мертенс трижды подала навылет, один раз не сумела ввести мяч в игру, а также выиграла три гейма на приеме.

Титул в Стамбуле стал для Свитлиной уже третьим в сезоне. В феврале Элина выиграла два турнира на харде - Premier 5 в Дубае и International в Тайбэе. Всего в активе украинки уже 7 триумфов на соревнованиях WTA.

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За победу на этом турнире Свитолина заработала 43 тысячи долларов, а также 280 очков в рейтинг WTA. Интересно, что Элина уже дважды выигрывала в Стамбуле в парном разряде - в 2012-м вместе с японкой Мисаки Дои, а в 2015-м с Дарьей Гавриловой, тогда еще выступавшей за Россию (теперь теннисистка играет под австралийским флагом).
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