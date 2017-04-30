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 Общество
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Все про:акция (2108) Запорожье (1502) велосипедисты (84)

 "Город для людей, а не для машин": Запорожские велосипедисты требовали от властей создать велодорожки

В Запорожье прошла акция велосипедистов, требовавших от властей создать в городе велодорожки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в мероприятии приняли участие около 100 человек. Они проехали по центральным улицам в знак протеста против отсутствия велодорожек, а также нарисовали их мелом на проезжей части Соборного проспекта, демонстрируя местным властям, что создание безопасного пространства для езды велосипедистов не требует больших материальных и временных затрат.

После этого митингующие выстроились вдоль проезжей части проспекта, держа в руках транспаранты "Больше велодорожек, тротуаров и газонов", "Город для людей, а не для машин", "Мы не блокируем движение - мы и есть движение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов": в Киеве планируют обустроить велодорожки на полосах общественного транспорта

"Из-за отсутствия инфраструктуры для велосипедистов в Запорожье все сложнее передвигаться по городу на велосипеде. Водители подрезают, не пропускают, пытаются идти на таран. Если бы были велодорожки... Ведь они не требует миллиардных затрат, чтобы город сделать безопаснее. Велодорожки нужно просто нарисовать. Дороги у нас широкие. Было бы желание", - рассказал активист запорожского велосообщества "Критична маса" Алексей Еременко.

Также участники акции отметили, что обеспокоены планами городских властей расширить проезжую часть дорог за счет зеленых зон, чтобы создать велодорожки. По мнению велосипедистов, чтобы создать безопасные пространства для езды на велосипеде, в Запорожье не нужно тратить бюджетные средства и уничтожать растительность.
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В Києві ще складніша ситуація. Купа людей їдуть в годину пік на роботу на власних авто. "Пробок" безліч.

Подивіться офіційну статистику - в столицях Західної Європи 20-25% людей добираються на роботу на авто, а у нас 40%. Там нема і близько таких "пробок", як у Києві.

Авто в такій кількості - це зло для міста. Треба пропагувати вдосконалювати громадський транспорт, пропагувати велосипеди, створювати якісні велодоріжки в кожному районі.
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громадський транспорт не нужен, ведь есть гешефт (и не малый) от маршруток.
А под дорожки для велосипедов нужна земля, а её луше продать.Реформы от "пороха" входят в учебники.
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Пока власть неотписдеж - никаких дорожек не увидишь.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Город для людей, а не для машин": Запорожские велосипедисты требовали от властей создать велодорожки
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