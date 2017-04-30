 "Город для людей, а не для машин": Запорожские велосипедисты требовали от властей создать велодорожки

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в мероприятии приняли участие около 100 человек. Они проехали по центральным улицам в знак протеста против отсутствия велодорожек, а также нарисовали их мелом на проезжей части Соборного проспекта, демонстрируя местным властям, что создание безопасного пространства для езды велосипедистов не требует больших материальных и временных затрат.
После этого митингующие выстроились вдоль проезжей части проспекта, держа в руках транспаранты "Больше велодорожек, тротуаров и газонов", "Город для людей, а не для машин", "Мы не блокируем движение - мы и есть движение".
"Из-за отсутствия инфраструктуры для велосипедистов в Запорожье все сложнее передвигаться по городу на велосипеде. Водители подрезают, не пропускают, пытаются идти на таран. Если бы были велодорожки... Ведь они не требует миллиардных затрат, чтобы город сделать безопаснее. Велодорожки нужно просто нарисовать. Дороги у нас широкие. Было бы желание", - рассказал активист запорожского велосообщества "Критична маса" Алексей Еременко.
Также участники акции отметили, что обеспокоены планами городских властей расширить проезжую часть дорог за счет зеленых зон, чтобы создать велодорожки. По мнению велосипедистов, чтобы создать безопасные пространства для езды на велосипеде, в Запорожье не нужно тратить бюджетные средства и уничтожать растительность.
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Подивіться офіційну статистику - в столицях Західної Європи 20-25% людей добираються на роботу на авто, а у нас 40%. Там нема і близько таких "пробок", як у Києві.
Авто в такій кількості - це зло для міста. Треба пропагувати вдосконалювати громадський транспорт, пропагувати велосипеди, створювати якісні велодоріжки в кожному районі.
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А под дорожки для велосипедов нужна земля, а её луше продать.Реформы от "пороха" входят в учебники.
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