 Украинский боец погиб на Луганщине, еще 2 ранены, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад ВСУ возле Катериновки (Попаснянский район) погиб военнослужащий, еще 2 бойца получили ранения.
На данном направлении противник применил минометы калибра 120 мм.
Обстрел велся со стороны поселка Молодежное, находящегося на временно неподконтрольной территории.
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