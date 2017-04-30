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 Украинский боец погиб на Луганщине, еще 2 ранены, - штаб АТО

Российско-террористические войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области. В результате погиб украинский военнослужащий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад ВСУ возле Катериновки (Попаснянский район) погиб военнослужащий, еще 2 бойца получили ранения.

На данном направлении противник применил минометы калибра 120 мм.

Обстрел велся со стороны поселка Молодежное, находящегося на временно неподконтрольной территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня на Донбассе 1 боец погиб, 6 ранены: зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ
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Щодня втрати та втрати... один,двоє...
Царство Небесне полеглому Воїну ...
Якнайшвидшого зцілення пораненим...
Нехай Господь захищає та рятує...
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