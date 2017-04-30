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 Казахстан призвал США стать наблюдателем на переговорах по Сирии

Министерство иностранных дел Казахстана призвало американское руководство принять участие в переговорном процессе по Сирии в Астане на правах наблюдателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Касательно астанинского процесса казахстанская сторона настоятельно рекомендовала представителям США продолжить поддерживать этот трек межсирийского урегулирования, связанный с режимом прекращения боевых действий, и активно участвовать в качестве наблюдателя", - заявили в министерстве.

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Глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке 28 апреля.
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Гы... это типо хуйло за атамана, а США за наблюдателя... даже Трамп умнее, чем это. ))
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Штати уже відправили своїх представників по викривленій траекторії, яка повторює контури планети.
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Казахстан прызвал ЗША ...иоЙ! Йопта! Шо за , фу мля накуй? иЙоу, реалполiтiк накуй! , ф натурi Казакстан - крут! Гы.
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Казахи и при Совдепии всегда были людьми и самыми Европейцами в Азии., Храни Вас Бог, братья казахи. Щасти вам.
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Ага, счаз же. Я уже вижу как представители США летят в Астану, где во главе стола сидит Хуй"ло и начинает амерам рассказывать про свои миролюбивые планы и предлагать свой "посильный вклад в урегулирование конфликта"...
Казахи совсем берега потеряли или их Хуй"ло покусал, чтобы такую бредятину предлагать США? Где первая экономика мира и где стотысячпятьсотая?
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