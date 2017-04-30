 Казахстан призвал США стать наблюдателем на переговорах по Сирии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Касательно астанинского процесса казахстанская сторона настоятельно рекомендовала представителям США продолжить поддерживать этот трек межсирийского урегулирования, связанный с режимом прекращения боевых действий, и активно участвовать в качестве наблюдателя", - заявили в министерстве.
Глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке 28 апреля.
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Казахи совсем берега потеряли или их Хуй"ло покусал, чтобы такую бредятину предлагать США? Где первая экономика мира и где стотысячпятьсотая?
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