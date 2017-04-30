 На Евровидение в Киеве продано 2 тыс. непригодных билетов, - дистрибьютор

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель портала Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире радиостанции "Голос Столицы".
"Как известно, была изменена схема рассадки зала. На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. Но после того как был выбран подрядчик и были расставлены по залу камеры, было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч", - рассказал он.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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Толи еше будет))))
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Спершу тендер на встановлення трибун у МВЦ виграла німецька компанія Nussli Ltd.
Однак після того, як Павла Грицака було призначено виконавчим продюсером конкурсу НТКУ відмовилась підписувати з нею контракт.
За словами директора з управління Nussli Ltd Бернда Гельмштадта, компанії відмовили, посилаючись на те, що "європейські стандарти не відповідають українським нормам".
Чему тут теперь удивляться?)) 2000 мест в "слепой зоне" или отсутствуют. НО...нормы строительства соответствуют и бюджетные деньги загнаны шуруповертами намертво))
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Great album. Brings back some memories. Thanks for posting.
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Can't Get It Out Of My Head
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