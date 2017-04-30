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 На Евровидение в Киеве продано 2 тыс. непригодных билетов, - дистрибьютор

Некоторые билеты на Евровидение-2017 в Киеве будут заменены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель портала Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Как известно, была изменена схема рассадки зала. На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. Но после того как был выбран подрядчик и были расставлены по залу камеры, было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие центральные улицы Киева будут перекрываться во время Евровидения, - КГГА

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.


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За что не возьметесь - все коту под хвост.
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Дефицит профессионалов это наша проблема в любом деле. Очень много дилетантов расплодилось - учиться не хотят, дипломы покупают.
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Ну как это не навориться на этом сборише))))
Толи еше будет))))
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Хорошо хоть вовремя заметили оплошность,есть шанс все исправить.
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Исправить уже не получится - просто минус 2 тыс гостей, плюс вернуть всю стоимость билетов!
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Некоторые билеты на Евровидение-2017 в Киеве будут заменены Источник: http://censor.net.ua/n438455
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Была инфа что почти все билеты были уже распроданы...
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А прикиньте - как это будут делать? И когда? И кто? Балаболы...
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Неужели рыхворматоры и здесь обгадятся? Даже рыги кое-как смогли Евро-12 провести.
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На плечі когось посадять. В Україні вродливі дівчата, думаю хлопці погодяться потримати. Це як варіант 1 місце на двох.
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божежмой, кто-то покупает билеты на евровиденье, зачем они это делают
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Все депутаты будут там. Это как на футбол сборной Украины пойти - депутат показывает, что у него такие же интересы, как у быдла, то есть он свой для них и быдло за него проголосует потом на выборах.
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Компанія "Артмакс Інжинірінг", яка отримала право бюджетним коштом встановити глядацькі трибуни у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ), де у травні відбудеться Євробачення-2017, пов'язана із виконавчим продюсером пісенного конкурсу Павлом Грицаком.
Спершу тендер на встановлення трибун у МВЦ виграла німецька компанія Nussli Ltd.

Однак після того, як Павла Грицака було призначено виконавчим продюсером конкурсу НТКУ відмовилась підписувати з нею контракт.
За словами директора з управління Nussli Ltd Бернда Гельмштадта, компанії відмовили, посилаючись на те, що "європейські стандарти не відповідають українським нормам".

Чему тут теперь удивляться?)) 2000 мест в "слепой зоне" или отсутствуют. НО...нормы строительства соответствуют и бюджетные деньги загнаны шуруповертами намертво))
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от 8 до 500 евро даром бы раздавали не надо, запись есть онлайн или скачать, а даже если и нет всё равно, кому что нравится, но как по мне это не стоит того чтобы покупать билеты когда можно когда удобно прослушать посотреть творчество какого-то актёра, певца/вицы и тд., оценить понравилось или не понравилось, если первое какое -то время крутить песню или пересматривать фильм. как обычно , крутить пока не станет от этого уже не приестся, буквально отвращение, крутить, посмотреть что-то новое и по новому кругу, есть правда что-то что через время опять начинает нравится потом снова ..
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Блин, ну хоть тут то можно было не позориться. И страну не позорить. Сколько там тех денег.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Евровидение в Киеве продано 2 тыс. непригодных билетов, - дистрибьютор
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