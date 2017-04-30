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 Политика Украины
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Все про:выборы (21702) Гройсман (2863) децентрализация (315) территориальная община (15)

 Еще 47 громад в 19 областях решили идти путем децентрализации, - Гройсман

Сегодняшние выборы в 47 объединенных территориальных громадах свидетельствует, что децентрализация идет правильным путем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Активная и сплоченная громада - это ключ к экономическому благополучию ее жителей. Поэтому я очень рад, что еще 47 громад в 19 областях Украины решили идти путем децентрализации и сегодня выбирают местную власть. Имеем множество примеров повышения качества жизни там, где уже функционируют ОТГ. Это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", - написал Гройсман.

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Как сообщалось, в воскресенье, 30 апреля, проходят первые выборы депутатов и председателей местных советов в 47 объединенных территориальных громадах из 19 областей.

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Все бесценные мысли премьера надо воплощать в виде лозунгов и транспарантов, и вывешивать их во всех местах куда только ходят граждане...
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"Активная и сплоченная громада - ключ к экономическому благополучию ее жителей", - Гройсман

Все как в сказке - вершки и корешки...
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"Активная и сплоченная громада - ключ к экономическому благополучию ее жителей", - Гройсман - это активное и сплоченное стадо в окружении волков .Громада у которой нет средств делать ремонты в школах,больницах.....
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Коли Яценюк став прем'єром і почав свою балаканину, я вважав, що це вже дно цинізму і брехні, але читаючи заяви Гройсмана розумію, що падати ще будемо довго, а Маріанська западина ще здасться Еверестом.
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Таку цитату в рамочку і на стіну, на почотноє мєсто.
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Мадам сортир все таки приличное заведение для этой рожи.
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"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
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Руководство КНДР пообещало потопить атомную подводную лодку Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Michigan, которая прибыла в Южную Корею для участия в в военных учениях. Об этом со ссылкой на северокорейские правительственные СМИ сообщает агентство Yonhap.
Прибытие американской подлодки Пхеньян признал актом военного запугивания. "Срочное перемещение атомной подводной лодки в воды Корейского полуострова, соединенное с развертыванием авианосной ударной группы, предназначено для дальнейшей активизации военных угроз в отношении нашей республики", - говорится в сообщении информагентства .
Также в Пхеньяне заявили, что готовы атаковать ее при возникновении угрозы.
"В тот момент, как USS Michigan тронется с места, она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком", - предупредили в КНДР.
Отметим, подводная лодка USS Michigan прибыла в южнокорейский порт Пусан 25 апреля. После проверки корпуса она присоединится к авианосцу USS Vinson для учений в Японском море.
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Скромно интересуюсь, а гнося тоже подводник?
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если активная сплоченная громада перевешает таких гнид как гнойсман, то таки да
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"Мы на правильном пути" . Мир , труд , май ?
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Сплотится вокруг Гройсмана и задушить его в своих объятьях? А что, это мысль.
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ни одна громада не будет активной и сплоченной без денег....и благосостояние активной и сплоченной громады напрямую зависит все от тех же денег.которых у активных(пенсии и зарплаты)увы нет...
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Барыга с базара, ты что, народ Украины за идиотов держишь, время таких гонидл прошло.
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Опасные речи, однако. Громада может реально сплотиться и выписать по морде за "поддержку"
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ЕКЛМН!!! Народ, у нас, за 26 лет независимости хоть один премьер был в адеквате? Про презов не спрашиваю - их всех, 5-ть штук, отпетых мразей, надо однозначно вешать. А премьер, нрмальный, Украинский, хоть один, был?
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Ну как бе спасибо Кєп, "но есть один момент". Умение жить громадой, умение ее формировать, ей управлять, ставить ей задачи, избирать местную власть и далее в том же духе, это всё что вытравливалось в украинцах целыми поколениями. Это культура организации собственной среды обитания на воспитание которой требуется время.
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Винницкое базарное чудо. Все по принципам базара. Нужны деньги, взять с торгашей. Мало . Повысить плату. Половина разбежалось. Мало. Установить плату за вход на базар. Мало. Установить плату за выход с базара.... Примерно такая экономическая политика то этого идиота.
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Примерно такая экономическая политика то этого идиота

Это политика государственной власти, а он ее только озвучивает.
И если за кулек гречки продают голоса - то кто вам доктор?
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"Мир! Труд! Май! КПСС!" - этот совковый выкидыш уже просто напрягает этой нафталиновой фуйней. Неужели у такого богатого чела нет имиджмейкеров, которые ему бы сказали, что сейчас 21 век, а не 20 и мы сейчас не в сесесере. Это быдло, с тремя классами церковно-приходской бурсы, есть премьер Украины в 21 веке - это просто сюрр какой то......
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Додик носом чует выборы к осени, именно этим и объясняется его и медиа активность, и обещание раздать по 700 грв народу, и прочая высокопарная болтовня.
Парень у корыта пригрелся, уходить неохота, да еще и неясно, как оно потом будет.
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Не могу понять, почему все так набросились на Гройсмана?
Что он такого сказал? Что надо на местах самоорганизовываться и работать?
Кого-то это смущает? Я даже знаю, кого, тем, кто ждет, что яблоки сами будут падать в рот ))
Я читала историю одного головы сельсовета, который чудесно самоорганизовался и достиг очень больших успехов. В селе появились рабочие места, свет на улицах и бесплатный вай-фай.
А другим это слабо и виноват Гройсман
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почитай для чего нужна децентрализация.https://kv-journal.su/content/oy-vey-0
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Медведчук работает,это его фишка,хуйло один раз даже поприветствовал децентрализацию в Украине,правда назвав индустриализацией,ну то такэ,теперь рыгам благодать,не нравится районная рада или мэр ,какой нибудь сельсовет рыговский инициирует создания громады и тут все путем,перевыборы,титушки-журналисты,карусели и досвидос послемайданная власть,мы снова в 2013
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Я вообще не пойму какая может быть децентрализация в условиях войны? В условиях войны обычно соединяют, консолидирируют людей, а не "децентрализируют". Какая может быть децентрализация, когда именно этого и добивались сепары-колаборанты? Понятно что Грося и правительство другое понимают под децентрализацией, а ведь простой народ понимает её наверняка ж по-другому, по-простому, типа федерализации. В условиях, когда значительная часть населения - явная или скрытыя вата, продвигать децентрализацию - это всёравно, что тушить огонь бензином.
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евреи ждут децентрализации, одним из условий обосноваться им у нас, снятия моратория на землю, евреи выкупят ее.
Передовая группа еврейских поселенцев начала подготовку инфраструктуры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение на территории Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, ожидается до середины 2018 года. А всего до конца 2022 года намечается прибытие на Новую Родину 6 миллионов евреев из Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза.Управление Новым Иерусалимом, когда он будет официально объявлен после принятия закона о децентрализации Украины будет доверено Совету Благоволителей в составе 12-ти руководителей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕще 47 громад в 19 областях решили идти путем децентрализации, - Гройсман
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