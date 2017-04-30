 Еще 47 громад в 19 областях решили идти путем децентрализации, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Активная и сплоченная громада - это ключ к экономическому благополучию ее жителей. Поэтому я очень рад, что еще 47 громад в 19 областях Украины решили идти путем децентрализации и сегодня выбирают местную власть. Имеем множество примеров повышения качества жизни там, где уже функционируют ОТГ. Это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", - написал Гройсман.
Как сообщалось, в воскресенье, 30 апреля, проходят первые выборы депутатов и председателей местных советов в 47 объединенных территориальных громадах из 19 областей.
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Все как в сказке - вершки и корешки...
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Прибытие американской подлодки Пхеньян признал актом военного запугивания. "Срочное перемещение атомной подводной лодки в воды Корейского полуострова, соединенное с развертыванием авианосной ударной группы, предназначено для дальнейшей активизации военных угроз в отношении нашей республики", - говорится в сообщении информагентства .
Также в Пхеньяне заявили, что готовы атаковать ее при возникновении угрозы.
"В тот момент, как USS Michigan тронется с места, она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком", - предупредили в КНДР.
Отметим, подводная лодка USS Michigan прибыла в южнокорейский порт Пусан 25 апреля. После проверки корпуса она присоединится к авианосцу USS Vinson для учений в Японском море.
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Это политика государственной власти, а он ее только озвучивает.
И если за кулек гречки продают голоса - то кто вам доктор?
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Парень у корыта пригрелся, уходить неохота, да еще и неясно, как оно потом будет.
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Что он такого сказал? Что надо на местах самоорганизовываться и работать?
Кого-то это смущает? Я даже знаю, кого, тем, кто ждет, что яблоки сами будут падать в рот ))
Я читала историю одного головы сельсовета, который чудесно самоорганизовался и достиг очень больших успехов. В селе появились рабочие места, свет на улицах и бесплатный вай-фай.
А другим это слабо и виноват Гройсман
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Передовая группа еврейских поселенцев начала подготовку инфраструктуры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение на территории Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, ожидается до середины 2018 года. А всего до конца 2022 года намечается прибытие на Новую Родину 6 миллионов евреев из Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза.Управление Новым Иерусалимом, когда он будет официально объявлен после принятия закона о децентрализации Украины будет доверено Совету Благоволителей в составе 12-ти руководителей.
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