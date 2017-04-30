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Все про:бюллетени (80) выборы (21702) КИУ (300) нарушения (721) Черкасщина (514)

 Избирателям в Черкасской области выдавали заполненные бюллетени, - КИУ

В городе Шпола (Черкасская область) в ходе выборов в Шполянскую объединенную территориальную громаду (ОТГ) зафиксирована выдача избирателям заполненных бюллетеней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комитет избирателей Украины" (КИУ), на участке №710826 наблюдатели зафиксировали два случая, когда избирателям выдавались бюллетени с поставленной отметкой напротив фамилии одного из кандидатов. Были составлены соответствующие акты о нарушении избирательного законодательства.

Члены комиссии в присутствии наблюдателей осмотрели бланки избирательных бюллетеней. На других бюллетенях отметок не было.

КИУ отмечает, что это серьезное нарушение, которое может влиять на результаты волеизъявления. Если избиратель проголосует за другого кандидата, участковая избирательная комиссия может признать бюллетень недействительным из-за наличия двух отметок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На избирательный участок в Шполе ворвались неизвестные и демонстративно вбросили бюллетени в урны, - КИУ

Напомним, 30 апреля прошли первые выборы местных голов и депутатов в 40 объединенных территориальных громадах.
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ето работа ОПГ а не выборы в демократическом государстве.
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Це лише наслідки відсутності правосуддя в Україні!!!))))
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На коленях ползешь в столицу Руси ,стольный город Киев ,бьешь челом ( не перед князем ,у нас его пока нет ) а перед народом Руским типа такой-то смерд с болот мокшанских образумился и хочет приобщиться к культуре славянской ибо печень уже не приемлет утех ордынских ну там челом бьешь ( хотя хули я холопу со стажем обьясняю)
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Один попросився, але бач - розстріляли. Ти мову вчи, Хведю, без цього хрін тобі дадуть громадянство.
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Черз місяць по 7 років впаяли тим, хто видав бюлетені і по 5 з конфіскацією тим, хто просив це зробити. Ой, вибачайте, це ж в іншому, паралельному всесвіті...
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овощ и его подельники были просто младенцы шалуны по сравнению с шоколадной кодлой
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Активная и сплоченная громада - ключ к экономическому благополучию ее жителей", - Гройсман))))))
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Мне новость понравилась.
Так аджэтоговарти, так вам и трэба.
И выбэрэтэ эту сволочь, и будет она воровать и вас обворовывать, и прыйматы ришення таки як йий трэба.
Потому что вы пустопорожние галасливые "патриотычные"слабаки не можете снять с выборов того гадёныша, напротив фамилии которого уже поставили галочку.
В ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ ЗА ТАКИЕ ВЕЩИ КАНДИДАТ УЖЕ В ТЮРЬМЕ! А у нас?
Майданы без толку, с сохранением в кабинетах всей держслужбовной сволоты.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИзбирателям в Черкасской области выдавали заполненные бюллетени, - КИУ
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