 Избирателям в Черкасской области выдавали заполненные бюллетени, - КИУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комитет избирателей Украины" (КИУ), на участке №710826 наблюдатели зафиксировали два случая, когда избирателям выдавались бюллетени с поставленной отметкой напротив фамилии одного из кандидатов. Были составлены соответствующие акты о нарушении избирательного законодательства.
Члены комиссии в присутствии наблюдателей осмотрели бланки избирательных бюллетеней. На других бюллетенях отметок не было.
КИУ отмечает, что это серьезное нарушение, которое может влиять на результаты волеизъявления. Если избиратель проголосует за другого кандидата, участковая избирательная комиссия может признать бюллетень недействительным из-за наличия двух отметок.
Напомним, 30 апреля прошли первые выборы местных голов и депутатов в 40 объединенных территориальных громадах.
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Так аджэтоговарти, так вам и трэба.
И выбэрэтэ эту сволочь, и будет она воровать и вас обворовывать, и прыйматы ришення таки як йий трэба.
Потому что вы пустопорожние галасливые "патриотычные"слабаки не можете снять с выборов того гадёныша, напротив фамилии которого уже поставили галочку.
В ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ ЗА ТАКИЕ ВЕЩИ КАНДИДАТ УЖЕ В ТЮРЬМЕ! А у нас?
Майданы без толку, с сохранением в кабинетах всей держслужбовной сволоты.
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