EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  388  21
Все про:авто (4297) Кабмин (10201) Саенко (18) электромобиль (7)

 Автопарк Кабмина пополнится электромобилями, - министр Саенко

В ближайшее время в автопарке Кабинета Министров появятся электромобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр Кабмина Александр Саенко в эфире ICTV.

"С 5 мая в Секретариате (Кабмина. - ред.) появятся электромобили. Мы взвесим все недостатки, подсчитаем экономию, и, если это будет выгодно, то я уверен, что это будет выгодный эксперимент", - сказал он.

По его словам, в случае необходимости и успешности эксперимента количество электромобилей будет увеличиваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла 5 место в мире по темпам развития электромобилей
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
авто по 200 тыс.долларов.. "выгодно", кули..
на ланосах не хотят ездить
 показать весь комментарий
Ответить
 
ша, не пали контору, он не в курсе, что киевский мер и проигравший вчера боксер это разные люди
 показать весь комментарий
Ответить
 
хоть бы гугл, троллина рашистская, поюзала, перед тем как срыгнуть тут кремблядскую мыслю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Автопарк КМУ, ВРУ і АПУ на аукціон , а гроши на АТО !!! А цім потворам самокати видати !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у шыкаладного цеха по факту даже машин нету. Прикол в том что покупать машины пейсатые сейчас не будут они их типа в аренду возьмут, за народные деньги у нужных фирм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И электрические стулья в эти автомобили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и желательно с пониженным напряжением чтобы вся шобла издыхала медленно и мучительно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прикольно, а существующий "хлам" за лярды баксов куда с баланса денут? А, знаю, уценят, усушат и за три гривны, в счет ЗП отдадут сироткам министрам в личное пользование.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у них нету на балансе нихера. Они гешефтят про другому, на аренде авто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо куплять, то точно не бюджетні моделі. Адже електромобілі преміум класу зараз коштують недешево, чиновники витрачають бюджетні гроші на свій комфорт і задоволення, як ніби вони їм дісталися від тещі Кіси Вороб'янінова.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоАвтопарк Кабмина пополнится электромобилями, - министр Саенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти