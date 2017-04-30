 Автопарк Кабмина пополнится электромобилями, - министр Саенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр Кабмина Александр Саенко в эфире ICTV.
"С 5 мая в Секретариате (Кабмина. - ред.) появятся электромобили. Мы взвесим все недостатки, подсчитаем экономию, и, если это будет выгодно, то я уверен, что это будет выгодный эксперимент", - сказал он.
По его словам, в случае необходимости и успешности эксперимента количество электромобилей будет увеличиваться.
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на ланосах не хотят ездить
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