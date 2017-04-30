 НАТО рассматривает расширение своей миссии в Афганистане, - Столтенберг

Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Кроме того, некоторые члены альянса выступают за то, чтобы действие миссии нужно было продлевать не раз в год, как сейчас, а раз в несколько лет. Ожидается, что итоговое решение по этим вопросам будет принято в июне.
Миссия "Решительная поддержка" стартовала в начале 2015 года, заменив 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF). Если в рамках ISAF на территории страны были задействованы 140 тысяч военных НАТО, то численность персонала новой миссии пока ограничивается примерно 13 тысячами солдат, которые не участвуют в боевых действиях, а занимаются подготовкой и консультированием афганских сил безопасности.
После ухода большей части иностранных военных из Афганистана боевики снова начали отвоевывать территории. По сообщениям американской наблюдательной организации SIGAR, готовившей доклад о положении в Афганистане для Конгресса США, на ноябрь 2016 года официальные власти в Кабуле контролировали немногим более половины территории страны.
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Но раися и ее союзник северная ыния - будут против так как это угрожает мировому порядку !!!
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