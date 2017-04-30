 На избирательный участок в Шполе ворвались неизвестные и демонстративно вбросили бюллетени в урны, - КИУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комитет избирателей Украины (КИУ), в помещение участка №710825 (город Шпола) ворвались 15-20 неизвестных мужчин спортивной внешности, которые демонстративно бросили в избирательные урны несколько пачек бюллетеней.
На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов.
По мнению наблюдателей, такие показательные вбросы бюллетеней свидетельствуют о попытках срыва голосования на отдельных участках.
Напомним, 30 апреля проходят первые выборы местных голов и депутатов в 40 объединенных территориальных громадах.
2263 38
Серьезных проблем на сегодняшних местных выборах нет, - КИУ(6)
Глава Еврокомиссии призвал французов перед вторым туром выборов не отказываться от единой Европы(15)
Штаб Макрона запретил доступ российским СМИ к своим медиа-событиям, - Reuters(18)
Вице-президент ПАСЕ Логвинский снял свою кандидатуру на выборах главы ассамблеи в пользу немецкого кандидата(54)
Удар вместо пиара: если арку не дадут разрисовать(0)
"Это потому, что мы российский телеканал?", - кремлевских пропагандистов не пустили в штаб кандидата в президенты Франции Макрона. ВИДЕО(118)
Ле Пен заявила об отставке с должности главы "Национального Фронта" для полноценного участия в президентских выборах(41)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вот разминирование - совсем другое дело. Это как в поговорке "одна нога там - другая здесь", и никого не жалко...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Полиция в стране есть?У нас кто нибудь будет за этот бардак отвечать?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вкинули -вибори недійсні і так продовжувати доти доки буде без вкидань .а якщо ні де хвалені Корди .хуйорди і тому подібна хуєта????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тот враг народа, вашу мать!
Поэтому молчи, народ,
Иначе Путен нападет.
Ответить
P.S. Пока украинцев не приведут к повиновению и не ЗАСТАВЯТ воевать, толку не будет. Слава Руси-Украине!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если-бы первых титушек в октябре 2013 года прокацапских титушек поставили на место и выгнали из Украины,, то сейчас-бы НИКОГО не было в Украине из Кацапии.
Ответить