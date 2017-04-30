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Все про:бюллетени (79) выборы (21700) КИУ (299) срыв (29) Черкасщина (513)

 На избирательный участок в Шполе ворвались неизвестные и демонстративно вбросили бюллетени в урны, - КИУ

Неизвестные пытались сорвать выборы в Шполянской объединенной территориальной громаде (ОТГ) в Черкасской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комитет избирателей Украины (КИУ), в помещение участка №710825 (город Шпола) ворвались 15-20 неизвестных мужчин спортивной внешности, которые демонстративно бросили в избирательные урны несколько пачек бюллетеней.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов.

По мнению наблюдателей, такие показательные вбросы бюллетеней свидетельствуют о попытках срыва голосования на отдельных участках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КИУ зафиксировал нарушения на выборах в общинах Черкасской и Черниговской областей

Напомним, 30 апреля проходят первые выборы местных голов и депутатов в 40 объединенных территориальных громадах.


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Невже клятий Хутін знову напав і завадив їм перемогти ?
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Угу ...човна , панімашь , розхитує весь час ...
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Це лише наслідки безкарності і відсутності правосуддя в Україні взагалі !!!)))
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Боюсь что по долбоебизму мы стремительно догоняем рашку
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а мы отставали? мне кажется, только занавес другой, а внутри тот же криминал и воры в законе
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Странно, а что - полиция уже на участках не дежурит на время голосования? Раньше - так было, часто.
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15-20 неизвестных мужчин спортивной внешности, на минуточку. Полицай не самоубийца.
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Да брось - они наверняка знали - полиции там нет!!! При направленном на тебя пистолете спортивная внешность теряется почти сразу!
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Спортивная внешность и объясняет отсутствие полиции))))
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Відсутність поліцаїв пояснюється або чиєюсь недбалістю , або навмисним саботажем !
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Отыскать бы этих спортивных и отправить на рытье окопов в зону АТО...
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Тільки перед відправкою ще й дать по мордам так щоб до кінця життя запам*ятали .
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Рытьё окопов благотворно влияет на поддержание спортивной формы - этим вы им доброе дело сделаете.
А вот разминирование - совсем другое дело. Это как в поговорке "одна нога там - другая здесь", и никого не жалко...
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Дивно, що на самій ділянці нікого з правоохоронців не було, може так і було задумано, приїхати вже за викликом і плескати очима.
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Нету в этой стране правохранителей.Это очевидно.
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негодяев выловить, надавать по жопе. а участок переголосовать. и желательно без того кандидата за которого вкинули. будет знать как засылать. если провокация - посадить за решетку, как аферистов. всем по восьмирику.
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Есть еще в списка беспредела событие ,которое не совершалось у нас?
Полиция в стране есть?У нас кто нибудь будет за этот бардак отвечать?!
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это фигня, они хотят глобус закрутить в другую сторону, вот это уже серьезно.
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Херня и бред козломордии, это как нажраться отравы самому , чтобы подышать ядом на соседа, ты хоть прочти , на что даешь ссылку.
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що заважає визнати ці вибори недійсними?
Вкинули -вибори недійсні і так продовжувати доти доки буде без вкидань .а якщо ні де хвалені Корди .хуйорди і тому подібна хуєта????
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так вкиня з одного боку - це чесні вибори, а з інших - вкидання. якась чесність крива.
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Порошенковцы ночью привозят пачки бюлетней, и выборы уже решены. О чем тут рассказ?
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А ещё они снегирей кушают. и кровь! Кровь распятых мальчиков русскоязычных пьют по утрам. Точно!!! редакция Лай-В- Ньюз подтвердит это.
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Кто нам мешает воровать -
Тот враг народа, вашу мать!
Поэтому молчи, народ,
Иначе Путен нападет.
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Территория начинает называться ГОСУДАРСТВОМ, когда она начинает жить по одним ЗАКОНАМ, ОДИНАКОВЫМ ДЛЯ ВСЕХ. Когда она управляется ИЗ ОДНОГО ЦЕНТРА. Когда силовые структуры ВЫПОЛНЯЮТ ПРИКАЗЫ, а не посылают на ЙУХ командиров и Президента вместе с ними. Сегодняшняя роSSия - это единый кулак. Атакующий соседей меч. Страна делает то, что решает её правительство, парламент и суд. А вот Украина - это совсем не единый, цельный щит. Отдельные регионы Украины не подчинены единой воле правителей-защитников Отечества. Регионы Украины плевали на Крым, на АТО и на Евровидение. Люди тупо выживают. Современная Украина напоминает государство Речь Посполитя во 2-й половине 18 в. Поинтересуйтесь, что стало с этой великой страной в 1772г., 1793г. и в 1795гг.

P.S. Пока украинцев не приведут к повиновению и не ЗАСТАВЯТ воевать, толку не будет. Слава Руси-Украине!
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Титушек в 2013 -2014 не посадили лет на 10 - 12 а тепер маємо те, що маємо. Страна нищая а кушать хочется, так-что титушек по всей стране будет пруд пруди. за стояние наплощади за 200 гривен 4 часа.
Если-бы первых титушек в октябре 2013 года прокацапских титушек поставили на место и выгнали из Украины,, то сейчас-бы НИКОГО не было в Украине из Кацапии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа избирательный участок в Шполе ворвались неизвестные и демонстративно вбросили бюллетени в урны, - КИУ
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