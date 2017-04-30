 Двух задержанных в Минске украинских студентов депортировали из Беларуси, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом заявила адвокат Мария Колесова-Гудилина.
Адвокат рассказала, что купила билеты на самолет в Киев для задержанных студентов. После этого прошла процедуры высылки в принудительном порядке. Молодых людей доставили под конвоем в аэропорт, откуда они улетели в Киев. Примерно через час парни сообщили адвокату, что уже находятся вместе с родителями.
Колесова-Гудилина пояснила, что Даниленко и Легара привлекли к административной ответственности за то, что те были без документов во время задержания. Им запретили въезд в Беларусь на 10 лет.
Парни прибыли в Минск 24 марта. В день прибытия их задержали сотрудники в штатском прямо на улице. Сначала молодые люди провели ночь в РУВД, а затем были отправлены для установления личности в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина.
Позже выяснилось, что студенты проходят свидетелями по уголовному делу о поджоге гомельской налоговой. 28 марта следователи из Гомеля допросили Даниленко и Легара. Молодые люди заявили, что даже не были у здания налоговой.
По словам родственников задержанных, те приехали в Минск, чтобы посмотреть город и их поездка не была связана с проведением акции на День Воли 25 марта. Киев направлял в МИД Беларуси ноту из-за задержаний граждан Украины.
В целом накануне Дня Воли и во время него в Минске задержали восьмерых граждан Украины. Помимо Ивана Даниленко и Романа Легара, перед 25 марта были задержаны три проповедника из Украины. Их уже депортировали из Беларуси. Во время акции протеста в День Воли милиция задержала еще трех украинцев. Двоих суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток.
951 22
У браконьеров в Азовском море изъято 4 тыс. бычков на 140 тыс. грн. ФОТО(66)
Военнослужащие задержали три грузовика с контрабандой в зоне АТО(23)
Польские пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в убийстве пленных на Донбассе. ФОТО(69)
В оккупированном Крыму задержали двух активистов(23)
В Санкт-Петербурге на антипутинской акции задержали 30 человек(0)
Во Львове отметили 70-ю годовщину операции "Висла". ВИДЕО(106)
"Нужно было несколько дней подождать докапитализации и не было бы проблем", - Мартыненко о "Диамантбанке"(41)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Непорядок
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Напевно щось готують для удару у спину , ось і бояться щоби інформація не просочилась (шпигунів шукають)
Ответить