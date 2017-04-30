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Все про:адвокат (910) Беларусь (2560) депортация (212) задержание (5586) студенты (512)

 Двух задержанных в Минске украинских студентов депортировали из Беларуси, - адвокат

Украинские студенты, 19-летний Иван Даниленко и 18-летний Роман Легар, которых задержали в Минске 24 марта для выяснения личности, уже находятся дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом заявила адвокат Мария Колесова-Гудилина.

Адвокат рассказала, что купила билеты на самолет в Киев для задержанных студентов. После этого прошла процедуры высылки в принудительном порядке. Молодых людей доставили под конвоем в аэропорт, откуда они улетели в Киев. Примерно через час парни сообщили адвокату, что уже находятся вместе с родителями.

Колесова-Гудилина пояснила, что Даниленко и Легара привлекли к административной ответственности за то, что те были без документов во время задержания. Им запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - Порошенко: Украинцы для белорусов родные люди. Мы можем приехать к вам только на тракторе

Парни прибыли в Минск 24 марта. В день прибытия их задержали сотрудники в штатском прямо на улице. Сначала молодые люди провели ночь в РУВД, а затем были отправлены для установления личности в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина.

Позже выяснилось, что студенты проходят свидетелями по уголовному делу о поджоге гомельской налоговой. 28 марта следователи из Гомеля допросили Даниленко и Легара. Молодые люди заявили, что даже не были у здания налоговой.

По словам родственников задержанных, те приехали в Минск, чтобы посмотреть город и их поездка не была связана с проведением акции на День Воли 25 марта. Киев направлял в МИД Беларуси ноту из-за задержаний граждан Украины.

В целом накануне Дня Воли и во время него в Минске задержали восьмерых граждан Украины. Помимо Ивана Даниленко и Романа Легара, перед 25 марта были задержаны три проповедника из Украины. Их уже депортировали из Беларуси. Во время акции протеста в День Воли милиция задержала еще трех украинцев. Двоих суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток.

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У меня обилие родственников в Беларуси, но после воцарения Лукашенко я туда - ни ногой!!! СТРЕМНО как-то...
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От кацапов утерлись ,от молдаван утерлись ,румынам шельф отдали еще от беларусов не отгребали . Когда гавнокамандующий вспомнит про гонор ???
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Серега, со Змеиным - не все так просто!!! Кое-что - да, отдали, но там явно компромисс был!!! Змеиный - это не совсем и остров, если строго подойти, могли признать - СКАЛОЙ,а тогда - вообще потеряли бы все. Вот выход молдове к Дунаю - это да! зря дали!!! Но там кто-то в Украине крепко нагрелся на этом.
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Я не про Змеиный ,он сейчас как раз на повестке дня а про шельф который гниломордый отдал румынам за спасибо
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не успели приехать, как в тот же день"уехали"...
Непорядок
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Смешно и противно, противно -недавние заверения в любви и дружбе к Украине от Луки- лукавого,смешно - запрет въезда на десять лет, во первых ,что будет через пару лет Лука сказать не может ,и не может предвидеть, уже сейчас ему сцыкотно от визитов украинцев.
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Ох на что эти студенты не пойдут, лишь бы зачеты не не сдавать.
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они-бы еще в Пхеньян поехали достопримечательности осматривать
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Так Білорусь як би не резервація. Але, виглядає, українцям туди їхати - не безпечно.
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Студентам- да. Их сразу хватают и заставляют учить экзамены.
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Ваш нік мав би передбачати хоч якийсь глузд у відповіді.
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Ну i чым не патрапiу Вам мой нiк ? I адкуль Вы ведаеце цi бяспечна альбо не ехаць да нас у Беларусь ?
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Как боятся Украину путиноиды, приятно, что угрозу своему трону они видят в основном от украинцев, растем , народ!
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Как оно там было на самом деле ,неизвестно, говорят без документов были.Без документов в любой стране задерживают для выяснения личности. И вообще, нечего было там по улицам лазить во время тусовки протестующих и полицаев.Попали под раздачу.
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ОК, з*ясували особу. В чому проблема ? Чи то йде вкупі з забороною в*їзду на 10 років.
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А Жизневский думал по другому, и светлая память и слава ему в Украине .
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Що лукашики для українців особливий прийом влаштовують.
Напевно щось готують для удару у спину , ось і бояться щоби інформація не просочилась (шпигунів шукають)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДвух задержанных в Минске украинских студентов депортировали из Беларуси, - адвокат
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