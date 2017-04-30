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 Развлекательная зона к Евровидению: ведущие украинские художники представили свои работы в Киеве

В столице, в Национальном историко-архитектурном заповеднике "Киевская крепость", открылась развлекательная зона Международного песенного конкурса Евровидение-2017 "Первый киевский пленэр Art Kyiv Fort 2017".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", на момент открытия зоны около нее собрались около 200 человек.

"Когда в прошлом году Джамала выиграла Евровидение, она пела сердцем и достучалась до всех европейцев. Мы поняли, что Евровидение-2017 в Украине - наш шанс... Теперь мы будем использовать каждое мгновение в течение следующих двух недель, чтобы достучаться до всех европейцев, до всего мирового сообщества, чтобы рассказать им, как живет сегодня Украина, языком искусства. Поздравляю вас с открытием этой зоны", - сказала директор департамента культуры Киевской горадминистрации Диана Попова.

Зона будет работать по 14 мая.

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Под открытым небом на территории 1,3 га будет представлена масштабная экспозиция из художественных проектов ведущих украинских художников. Посетителей пленэра ждут выставки, презентации, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи.

Главными темами проекта являются патриотизм, уважение к стране, важность защиты границ.

Основная открытая выставка расположится на эспланаде между Северной полубашней и Оборонным валом, за которым расположен Киевский военный госпиталь. Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков, которые связаны между собой. По словам организаторов, на этой экспозиции 62 художника реализовали 21 проект.

Также во время открытия пленэра начала работу выставка проекта Ukraine. The Best, которая представит творчество 28 украинских художников, вошедшее в одноименную книгу, а также выставка работ финалистов конкурса на соискание премии Анатолия Криволапа.

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Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.


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