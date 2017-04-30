 Трамп допускает, что Россия вмешивалась в выборы в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В интервью телеканалу Си-би-эс Трамп подчеркнул, что необходимо разобраться, кто взламывал серверы Демократической партии и электронную почту одного из главных советников Клинтон Джона Подесты и затем публиковал избранные места из переписки демократов.
"Если вы не поймали хакера с поличным, то очень трудно сказать, кто взломал. Но все-таки я допускаю, что это Россия. Но это мог быть и Китай, и много разных других групп", - сказал Трамп.
На уточняющий вопрос ведущего программы "Лицом к нации" Джона Дикерсона, означают ли слова президента неуверенность на этот счет, Трамп ответил: "Нет. Мы должны выяснить, что произошло. Я был бы рад выяснить, что произошло. Но могу сказать вам одно: мы [штаб Трампа] никакого отношения к этому не имели. Никакого отношения не имели, и все это знают".
Когда Дикерсон заметил, что американские спецслужбы сходятся в том, что вмешательство России в американские выборы имело место, Трамп ответил, что он не оспаривает этот вывод, но заметил, что демократы сами не давали ФБР вести расследование.
Трамп ранее уже допускал возможность причастности России к кибератакам в ходе американских выборов, однако всегда добавлял, что такие атаки осуществляет не только Россия.
Во время предвыборной кампании и в первые несколько недель после избрания Трамп неоднократно делал примирительные заявления в адрес России, что породило обвинения в том, что кибератаки с признаками участия российских спецслужб совершались в его интересах. Трамп всегда отвергал эту версию.
20 марта на слушаниях в комитете палаты представителей по разведке директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что ФБР ведет расследование связей штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.
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филю чуть не пристрелили..
внимание на зеленій кружок..
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