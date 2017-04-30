EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  262  15
Все про:визит (2141) Израиль (816) Гройсман (2862)

 Гройсман посетит Израиль 14 мая с официальным визитом, - СМИ

Премьер-министр Украины прибудет в Иерусалим 14 мая для встречи с Биньямином Нетаниягу. Встреча эта должна стать окончанием кризиса, начавшегося полгода назад из-за голосования Украины в ООН против строительства поселений Израилем на палестинских территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом порталу IzRus источники в МИД Израиля.

Также читайте: Порошенко и премьер Нетаньяху договорились об углублении сотрудничества Украины и Израиля

Гройсман пробудет в Израиле до 16 мая и встретится с различными политическими деятелями.

О грядущей встрече Гройсман договорился с Нетаниягу еще 13 марта. В ходе беседы Гройсман и Нетаниягу договорились к концу 2017 года завершить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между кабинетом министров Украины и правительством Израиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Ельченко о поддержке резолюции Совбеза ООН по Израилю: "Я и дальше уверен в правильности нашего решения"

Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана намеченный 27-28 декабря прошлого года.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо, Біба, попустило ?
А істерику яку розвів !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не выпускать Додика из земли предков! оставайся там навсегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Выдача Израилем преступников не производится, если лицо обвиняется или осуждено запрашивающим государством за совершение преступления государственного характера (измена родине, шпионаж и т.д.)..." http://pravo.israelinfo.co.il/answers/ugp/57019?print
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та нікого не хвилює, куди їзде Гройсман. Хвилювало б, якщо б написали, для чого їде. А якщо їде мацою пузо набити - то нема до нього ні в кого інтересу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Встреча эта должна стать окончанием кризиса, начавшегося полгода назад из-за голосования Украины в ООН против строительства поселений Израилем на палестинских территориях. /Кризис начался раньше: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Нетаньяху и Путина связывают хорошие личные отношения. Присоединение Крыма к России в Израиле не осуждают. - Друзья с Востока. Кого Россия может называть своими союзниками.10 апреля 2015.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман посетит Израиль 14 мая с официальным визитом, - СМИ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти