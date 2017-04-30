 Гройсман посетит Израиль 14 мая с официальным визитом, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом порталу IzRus источники в МИД Израиля.
Гройсман пробудет в Израиле до 16 мая и встретится с различными политическими деятелями.
О грядущей встрече Гройсман договорился с Нетаниягу еще 13 марта. В ходе беседы Гройсман и Нетаниягу договорились к концу 2017 года завершить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между кабинетом министров Украины и правительством Израиля.
Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана намеченный 27-28 декабря прошлого года.
262 15
Гройсман: Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Новые победы впереди!(59)
Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий: "Решение уже есть". ВИДЕО(91)
Украина абсолютно готова к проведению Евровидения, - Гройсман(14)
10 министерств будут реформированы, - Гройсман(22)
Стоящие перед страной задачи явно не масштаб В.Гройсмана, – мнение(0)
Проект блокировки сепаратистского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации, - Турчинов(83)
В Dragon Capital сообщили о завершении обысков, изъята часть компьютеров(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А істерику яку розвів !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить