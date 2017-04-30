 Гройсман посетит Израиль 14 мая с официальным визитом, - израильские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом порталу IzRus сообщил источники в МИД Израиля.
Гройсман пробудет в Израиле до 16 мая и встретится с различными политическими деятелями.
О грядущей встрече Гройсман договорился с Нетаниягу еще 13 марта. В ходе беседы Гройсман и Нетаниягу договорились к концу 2017 года завершить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между кабинетом министров Украины и правительством Израиля.
Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана намеченный 27-28 декабря прошлого года.
861 45
Гройсман: Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Новые победы впереди!(59)
Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий: "Решение уже есть". ВИДЕО(91)
Гройсман - иностранным послам: "Санкции могут быть сняты с России только как вознаграждение за вывод войск и вооружения с территории Украины"(26)
10 министерств будут реформированы, - Гройсман(22)
В администрации президента есть понимание, что досрочные выборы — это в лучшем случае путь в оппозицию(0)
Проект блокировки сепаратистского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации, - Турчинов(83)
В Dragon Capital сообщили о завершении обысков, изъята часть компьютеров(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А істерику яку розвів !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как жежь так? Таки тамже нашилюди.
Ответить
На Донбасі , в Ізраїлі ... от тільки , в Україні , для них "наших людей" вочевидь нема - бо знущаються , з них , так як за найгірших ворогів ... ((
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Воспринимать этого клоуна всерьез просто смешно, хотя по3,14здеть перед камерами, попиарится, сиграть роль ответственного и принципиального руководятла он очень любит. Но это все просто игра.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить