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 Политика Украины
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Все про:визит (2141) Израиль (816) Гройсман (2862)

 Гройсман посетит Израиль 14 мая с официальным визитом, - израильские СМИ

Премьер-министр Украины прибудет в Иерусалим 14 мая для встречи с Биньямином Нетаниягу. Встреча эта должна стать окончанием кризиса, начавшегося полгода назад из-за голосования Украины в ООН против строительства поселений Израилем на палестинских территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом порталу IzRus сообщил источники в МИД Израиля.

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Гройсман пробудет в Израиле до 16 мая и встретится с различными политическими деятелями.

О грядущей встрече Гройсман договорился с Нетаниягу еще 13 марта. В ходе беседы Гройсман и Нетаниягу договорились к концу 2017 года завершить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между кабинетом министров Украины и правительством Израиля.

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Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана намеченный 27-28 декабря прошлого года.



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Шо, Біба, попустило ?
А істерику яку розвів !
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Не выпускать Додика из земли предков! оставайся там навсегда.
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Там такі додіки не потрібні - своїх вистачає ...
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"Выдача Израилем преступников не производится, если лицо обвиняется или осуждено запрашивающим государством за совершение преступления государственного характера (измена родине, шпионаж и т.д.)..." http://pravo.israelinfo.co.il/answers/ugp/57019?print
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Та нікого не хвилює, куди їзде Гройсман. Хвилювало б, якщо б написали, для чого їде. А якщо їде мацою пузо набити - то нема до нього ні в кого інтересу.
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Если допустили ДРУГОЕ, тот это - уже производное....
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Встреча эта должна стать окончанием кризиса, начавшегося полгода назад из-за голосования Украины в ООН против строительства поселений Израилем на палестинских территориях. /Кризис начался раньше: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Нетаньяху и Путина связывают хорошие личные отношения. Присоединение Крыма к России в Израиле не осуждают. - Друзья с Востока. Кого Россия может называть своими союзниками.10 апреля 2015.
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дуже класгі відносини - Ізраільскі ВВС мочат хезбулу - друзей кремля - в Сирії, а також техніку що кремль передав своїм друзям. Класні відносини та прекрасні лічніє отношенія)
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Нетаньяху в прошлом году был одним из политиков, чаще всего прилетавших в Москву пообщаться с Путиным. Его приезд в Россию показал, что ничего не изменилось. Мне очень приятно отметить, что у нас налажен очень тесный, доверительный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. - Мы регулярно лично встречаемся, постоянно находимся на телефонной связи, работаем на уровне министерств и ведомств.- Нетаньяху приехал к Путину с "живым мостом" 9 мар. 2017 г. /Вор Путин и вор Нетаньяха-два сапога пара.
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Чушь печатаете! Израиль должен общаться с российской стороной, чтобы иметь возможность разбомбить в Сирии доставки оружия Хезболлах. Найти в инете можно все , что угодно, включая прямо противоположную информацию. Но Ивану следует и свой мозг иногда включать!
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А что базарное виницкое чудо чего то решает в этой стране ?
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Не в этой , а в нашей. Сегодня эти чуды только и решают с нашей подачи.
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Ой вэй!
Как жежь так? Таки тамже нашилюди.
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Та ж це таке - скрізь наші люди ...
На Донбасі , в Ізраїлі ... от тільки , в Україні , для них "наших людей" вочевидь нема - бо знущаються , з них , так як за найгірших ворогів ... ((
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Знаете, панове комментирующие, я все эти три года на стороне Украины, что бы ни было и кто бы у вас там ни стоял у руля. Но, вот такие комментаторы, оценивающие людей по национальности, а не по их поступкам (может, Гросйман и дурень некомпетентный, я ХЗ), вызывают непреодолимое желание забить на это все... Может, действительно не в коня корм и как было вас там большинство совков, так и осталось(((
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Тогда отвечу вам на это очень просто Есть замечательная русская пословица. Сытый голодного не понимает. И только ваши по национальности смогли мародерствовать в воюющей стране, Даже бандит Овощ до такого не додумался. Факт остается фактом и Барыга и Гносы и Кролик ваши
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Овощ не бандит,а Барыга с двумя судимостями..
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А что Вы хотели? Это же махровые антисемиты: помогай им или не помогай, они все равно будут "гнать волну" на евреев.
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Заберите его в армию израиля.Пусть долг отдаст и поймет,что бывают государства,где закон один для всех.
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"...завершить переговорный процесс по созданию [.] (ЗСТ) между кабинетом министров Украины и правительством Израиля"???? Шо??? Это правильная " линейка"???
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Грося шестерка Порошенка. Он выполнят примерно ту же роль, что Димон у Путлера. Служит громоотводом для царя, сам ничего не решает, но в благодарность за свою работу допущен к золотому корыту и может 3,14здить из бюджетов просто таки ударно.
Воспринимать этого клоуна всерьез просто смешно, хотя по3,14здеть перед камерами, попиарится, сиграть роль ответственного и принципиального руководятла он очень любит. Но это все просто игра.
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Что остается пожелать . Счасливого пути и лучше не возвращайтесь, Это будет лучше для всех, в том числе и для Гноси.
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Заходит Иисус Христос в Храм Господень на Великдень,видит кацаПсины мацкальские стоят толпой со Сталагмитами, Искандерами и прочими танками СРАМата.Спрашивает : зачем оружие в Храме? маршал РАБссии Шойгу : вот Мандат от Самого Путлера с печатью и гербом РАБссии..
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Может договорится о трудоустройстве не стольких десятков тысяч строительных рабочих, хоть уркаинцам до китайцев как до Киева пешком, в плане професинализма и ответцтвености, но пусть люди заработают, да и подлечатся заодно на халяву.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман посетит Израиль 14 мая с официальным визитом, - израильские СМИ
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