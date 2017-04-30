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 Политика Украины
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 Ситуация на админгранице с Крымом стабилизировалась, - Госпогранслужба

К вечеру 30 апреля очереди из транспортных средств перед контрольным пунктом въезда-выезда "Чонгар" не наблюдается.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии с места событий, передает Цензор.НЕТ.

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Если днем наблюдалось скопление около трех десятков автомобилей, то вечером ситуация с пропуском стабилизировалась - на КПВВ проезда ожидали не более пяти автомобилей.

В Госпогранслужбе Украины пояснили, что ситуация на админгранице почти полностью стабилизировалась и пропускные операции осуществляются в штатном режиме.

Перед контрольным пунктом "Чонгар" очереди отсутствуют. В то же время перед КПВВ "Каланчак" ожидают въезда на полуостров около 30 автомобилей, а на "Чаплинке" - 5 транспортных средств", - отметили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда

"Пропускные операции оккупантами и тормозились, что и вызывало возникновение очередей со стороны материковой Украины желающих посетить аннексированный Крым", - добавили в ведомстве.

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В Госпогранслужбе заверили, что с целью недопущения создания "пробок" в контрольных пунктах украинские пограничники увеличили количество военнослужащих для обеспечения качественного и бесперебойного пропуска граждан и транспортных средств в обоих направлениях.

Раньше сообщалось, что на протяжении дня и утром в воскресенье, 30 апреля, на админгранице с Крымом образовывались очереди из машин и пешеходов.
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зато вата визжит на всех ресурсах, шо хулиганы зрения лишают. прекрасный визг стоит
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Не прийшла, а самі ж і занесли на руках у владні кабінети. Не обляпайтесь.
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Я не люблю будь-яку владу, бо влада - це насилля над людиною і обмеження її прав. Ненавиджу хуйла, за війну і не люблю Петра, за те, що зробив лиш 15% від того, що ПОВИНЕН був зробити в 2014-17 роках.
А от на рахунок тебе переконаний, що хуйло для тебе авторитет, царь і бох...
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Хуйло-то? Чучело, которое на россосии считают, прости Господи, президентом.
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Да не будет у вас, россосияне, никакого завтрашнего дня в Украине. У себя на россосии, хоть Рейхстаги берите, хоть у хуйла берите - то ваши проблемы. В Украине у вас никакого завтрашнего дня нет.
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ты опять за свое. любая власть Изначально приходит в такой способ. потом с позиции силы ума или армии передается по наследству или выбирается на всеобщих выборах. и я тебе скажу вот что, как бы мы не хотели, но отсчет нам надо будет производить не с 91 года,а с 2014 и то под большим вопросом. так как полное освобождение только предвидится на этом тяжелом и кровавом пути.
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"Янукович, ПР+КПУ на выборах пришли"

Ага, еще скажи на честных выборах. Черная бухгалтерия ПР, в которой указаны суммы Охендовскому за "честные" выборы, кагбе намекает
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Придурок, "свободные выборы" это когда люди могут не только выбирать, но и проверять и при необходимости закрывать )
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не выдумывай. ты говоришь штампами и клише это, тех кто хочет нас увести в сторону от истинной цели. так как истинная цель предусматривает уничтожение их как класса. не обязательно в ссср. буржуазные революции не приводят в сссрам там цель индивидуальность и частная собственность как опора всех опор. а в ссср совок низкого пошиба, развращающий народ и претворяющий его в послушное стадо и не более того. в Украине не было еще буржуазно националистической революции, она только рождается в сознании людей. совок с его конформизмом и пропагандой а ля соц. реализм приводит к упадку производственных сил, где творения невозможны из за отсутствия свобод. майдан это не площадь в г. герое Киеве и столице Украины, это идеи в умах у людей. когда эти идеи сформируются в стройное мировозрение отвечающее вызову времени тогда возникнет Единство, что уничтожит совок. все эти вити и пети канут в лету как страшный сон. который со временем мы забудем, так как нас ожидают большие дела. как приятно осознавать, что творишь великое государство не претендующее на величие, и признание это всемирно.
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хай стоять в чезі по пару годин мля... уроди... ті що в Крим їдуть (крім студентів)
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Я тобі лайкнув за жарт, але про сєню нічого доброго ніхто не скаже...
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До Вальпургієвої ночі все вже готове, всі вже на місцях. Тому і черги зникли.
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Очень жаль, что сообщение с захваченным Крымом не перекрыто Желаю всем отдыхающим провести отпуск за решёткой, в больнице или в морге...Боже, Храни Украину! Путин, сдохни!
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Ситуация на админгранице с Крымом стабилизируется это успокоительное для кацапского СМИ перед 1-2-9 маем, когда кацапы из кацапии под видом украинцев приезжают "бастовать" за Газпромовсое бабло, потому-что для воюющих кацапов в Украине "безвиз" бля, хотя при нормальном президенте Украины для ВСЕХ КАЦАПОВ были-бы закрыты все границы Украины с Россией и введения полноценный ВИЗ с Московией.

Теперь путиноидные кацапы будут бегать с транспорантами "русський мир" по Каховке, по Херсону, по Николаеву, по Одессе, по Запорожью, пока пиздюлей от украинцев любой национальности в Украине не получат.
А когда будут пистюлей получать, то заснимут на видеокамеры эти все свои пистюлины от украинцев на ВИДЕО и сразу в Европе "Лайв гнусь" выложит на Европу и США, как украинци фашисты разгоняют "недовольых" "русских в Украине". Суки бля кацапские, когда вы уже развалитесь на "золотое кольцо россии" и прочие страны бывшей мордовской "империи".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация на админгранице с Крымом стабилизировалась, - Госпогранслужба
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