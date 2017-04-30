 Ситуация на админгранице с Крымом стабилизировалась, - Госпогранслужба

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии с места событий, передает Цензор.НЕТ.
Если днем наблюдалось скопление около трех десятков автомобилей, то вечером ситуация с пропуском стабилизировалась - на КПВВ проезда ожидали не более пяти автомобилей.
В Госпогранслужбе Украины пояснили, что ситуация на админгранице почти полностью стабилизировалась и пропускные операции осуществляются в штатном режиме.
Перед контрольным пунктом "Чонгар" очереди отсутствуют. В то же время перед КПВВ "Каланчак" ожидают въезда на полуостров около 30 автомобилей, а на "Чаплинке" - 5 транспортных средств", - отметили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда
"Пропускные операции оккупантами и тормозились, что и вызывало возникновение очередей со стороны материковой Украины желающих посетить аннексированный Крым", - добавили в ведомстве.
В Госпогранслужбе заверили, что с целью недопущения создания "пробок" в контрольных пунктах украинские пограничники увеличили количество военнослужащих для обеспечения качественного и бесперебойного пропуска граждан и транспортных средств в обоих направлениях.
Раньше сообщалось, что на протяжении дня и утром в воскресенье, 30 апреля, на админгранице с Крымом образовывались очереди из машин и пешеходов.
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А от на рахунок тебе переконаний, що хуйло для тебе авторитет, царь і бох...
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Ага, еще скажи на честных выборах. Черная бухгалтерия ПР, в которой указаны суммы Охендовскому за "честные" выборы, кагбе намекает
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Теперь путиноидные кацапы будут бегать с транспорантами "русський мир" по Каховке, по Херсону, по Николаеву, по Одессе, по Запорожью, пока пиздюлей от украинцев любой национальности в Украине не получат.
А когда будут пистюлей получать, то заснимут на видеокамеры эти все свои пистюлины от украинцев на ВИДЕО и сразу в Европе "Лайв гнусь" выложит на Европу и США, как украинци фашисты разгоняют "недовольых" "русских в Украине". Суки бля кацапские, когда вы уже развалитесь на "золотое кольцо россии" и прочие страны бывшей мордовской "империи".
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