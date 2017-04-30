 Пожилой мужчина попал под поезд в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, трагедия произошла на участке Лиман - Брусино, в лесном массиве на расстоянии около 10 км от города Лиман.
По словам машиниста товарного состава, на закруглении пути примерно за 100 метров он увидел, как из леса на железнодорожное полотно вышел неизвестный. Ему был подан сигнал повышенной громкости, после чего применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Погибшим оказался житель Лимана 1938 года рождения, который недавно перенес инсульт и страдал потерей памяти.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).
587 5
Мэр Дергачей Лисицкий погиб в ДТП, - СМИ(33)
Три легковушки столкнулись на трассе Киев - Харьков: погиб полицейский, два человека травмированы. ФОТОрепортаж(26)
За безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации Заньер(140)
МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей(58)
Таємниці цивілізації майя(0)
Гражданин Германии погиб в ДТП на Ривненщине(5)
Из-за столкновения легковушек в Мелитополе 1 человек погиб, 3 пострадали(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить