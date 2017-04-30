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 ЕС займет жесткую позицию в переговорах по Brexit, - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждена, что переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) будут жесткими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Лидеры ЕС одобрили руководящие принципы на переговорах с Британией по Brexit

Мэй подчеркнула, что не подпишет договор, который нанесет ущерб интересам ее страны. "Не заключить никакого соглашения лучше, чем заключить плохое", - полагает британский премьер.

Как пишет The Sunday Times, ранее на этой неделе в разговоре с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой переговорного процесса со стороны ЕС Мишелем Барнье Тереза Мэй настаивала на том, что торговое соглашение с Брюсселем должно быть заключено еще до того, как Лондон выполнит свои финансовые обязательства по отношению к Евросоюзу. По информации газеты, Юнкер отметил в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), что Мэй "живет в другой галактике", и что провал переговоров на настоящий момент вероятнее, чем заключение хорошего соглашения по Brexit.

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Согласно сообщению Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Юнкер упрекнул главу британского правительства в недостаточной готовности к компромиссу. "Я покидаю Даунинг-стрит в десять раз более скептически настроенным, чем до сих пор", - заявил глава Еврокомиссии 26 апреля после встречи с Терезой Мэй в Лондоне.

29 апреля главы государств и правительств 27 стран ЕС единогласно утвердили документ, содержащий детальную позицию сообщества на переговорах по Brexit. Центральным его пунктом стало требование о том, что переговоры должны проходить в два этапа. Сначала предполагается согласовать все вопросы, касающиеся непосредственно выхода Великобритании из состава ЕС, затем речь пойдет о будущем сотрудничестве.



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На месте Британии я бы просто вышел и всё. Без всяких переговоров. А уж потом бы всё налаживал. Подскажите как баллотироваться вместо Мэй? С королевой нужно контачить?
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Да, вот только британская экономика может просто рухнуть.
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Британская? Скорее рухнет всё в ЕС кроме Германии и Франции. Только Польша ежегодно получает 14 лярдов просто так! Нахрена это счастье нужно британцам?
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Не просто так. Два миллиона поляков выехало на заработки и в Германию и в ВБ. Основа Британской экономики финансы, основной потребитель Германия. и Германии намного проще найти деньги в ЕС, чем брать их в ВБ.
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Какое отношение выехавшие поляки имеют к субсидиям Польши? Поляки перестанут ехать в Британию? Я Вас умоляю! Британцы ничего не теряют. На мировых биржах фунт стерлингов это фунт стерлингов, что в ЕС, что без него. Некоторые опасения есть с Шотландией - это серьёзно, остальное - фигня.
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еще и Ирландия есть... если Шотландия двинет то и Ирландия тоже будет тянуть!!
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Ирландия отдельная страна, а к Англии относится только маленькая часть, в виде Северной Ирландии.
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именно про нее (маленькую часть) я и написал!!
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" В Великобритании сосредоточено три пятых мировой торговли международными облигациями (1-е место в мире, первичный рынок), две пятых - иностранными активами (1-е место) и деривативами (1-е место, т. н. «торговля через прилавок»), немногим менее трети валютных операций (2-е место после США), осуществляется пятая часть международных заимствований (1-е место). На Великобританию приходится две пятых мирового рынка авиастрахования (1-е место) и одна пятая - морского страхования(2-е место). Лондон также лидирует в области управления активами состоятельных людей мира."

В ЕС , кроме Германии, ни у кого денег нет. А в ВБ крутятся все деньги ОАЭ, Катара и всей остальной азии.
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так они потому и крутятся что ВБ имеет выход к рынку ЕС!! вот что будет если рынок ЕС закроют на ВБ, но не в смысле совсем закроют а скажем так введут кучу дополнительных платежей!!
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Краще за всього, вам контачити з Охіндовскім, він вам не те, що вибори в Великобританії забезпечить, а королем Непалу зробить.
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Непал это гуд, там доктор Стрэндж живёт, пишите телефон - я согласен.
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Важкувато тепер доведеться німцям , без бритів, пиндосів(греків) годувати !!!)))
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Мне лично и до Мэй и до ЕС как то до лампочки. Меня интересует моя страна, которая , к сожалению, катится в пропасть.
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А вот каким местом думали, когда в ЕС вступали?
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Головой думали. Это ж не лука, который жопой думал, когда Беларусь в мертворожденный тайожно-мутный союз затянул. Как там, кстати, успехи в том союзе? Скоро ВВП хотя бы на десятую часть ВВП ЕС выйдет?
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Беларусь всё-же много круче в экономике, чем... ну напишу Молдавия.
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Ага. И потому лука давеча выциганил у хуйла лярд финпомощи, что у них охуенная экономика.

Сергей, втирайте это ватоголовым. Вы у них за ЫкЗперДа сойдёте.
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а как он себе это вотрёт...?\пытаюсь представить...\
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Кроме Луки в окрестностях помощь случайно никто не выцаганил?
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Так у... ну напишу Молдавии ... не такая ж охуительная экономика, как у луки. Вы что ж это нищую Украину с богатой с сильнейшей экономикой Беларусью решили сравнивать?
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Боже упаси! Это не я сравниваю, а МВФ и ВБ. И все почему-то считают Беларусь круче... скажем Молдовы.
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ЕС займет жесткую позицию в переговорах по Brexit ... Чуваки, когда я читаю (не рэп), такие новсти, простите меня, но на УММ ! приходят какие-то мысли пропитанные похотью и желанием послать всех в Континуум, жёстко и навсегда, бо заипали буржуины (гы-гы)! Я ничаво нинаПУТАл?
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Мы с Европой, но не в ней. /У.Черчилль 1930 год; из статьи в газете Saturday Evening Post/
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Бриты по большому счёту итак были вне ЕС,Шенген для них был НОЛЬ без палочки ,фунт стерлингов не отменили и тд..,чистая формальность..
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Если Британия выиграет от выхода из ЕС, за ней последуют другие западноевропейские страны.
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Британия всегда держалась особняком, и всегда достигала успеха. Что тут собравшиеся вообще смыслят в экономике Британии? Весь этот союз стран успешен пока экономика союза растет, как только что-то не так - союз треснет. Ничего не грозит ни Союзу ни Британии, Украину этот процесс вообще не должен трогать, потому что основа экономики Европы - это финансовые инструменты, которыми Украина абсолютно не владеет вследствии необразованности финансовых институций, и их отсутствия.
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Головне щоб розвалилась Рашка... Потім ЄС розвалиться...

А Україні боротись з корупцією, піднімати економіку, вигнати вату !

Тоді Україні всіх поставить на коліна смоктати козацький х...у...й !
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ЕС держится на Германии и вряд ли немцы откажутся от лидерства.Формат ЕС в скором времени преобразуется и возможно Бриты вернутся в новый уже ЕС но с особыми полномочиями,типа Ассоциированый член...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС займет жесткую позицию в переговорах по Brexit, - Мэй
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