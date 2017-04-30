 ЕС займет жесткую позицию в переговорах по Brexit, - Мэй

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Мэй подчеркнула, что не подпишет договор, который нанесет ущерб интересам ее страны. "Не заключить никакого соглашения лучше, чем заключить плохое", - полагает британский премьер.
Как пишет The Sunday Times, ранее на этой неделе в разговоре с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой переговорного процесса со стороны ЕС Мишелем Барнье Тереза Мэй настаивала на том, что торговое соглашение с Брюсселем должно быть заключено еще до того, как Лондон выполнит свои финансовые обязательства по отношению к Евросоюзу. По информации газеты, Юнкер отметил в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), что Мэй "живет в другой галактике", и что провал переговоров на настоящий момент вероятнее, чем заключение хорошего соглашения по Brexit.
Согласно сообщению Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Юнкер упрекнул главу британского правительства в недостаточной готовности к компромиссу. "Я покидаю Даунинг-стрит в десять раз более скептически настроенным, чем до сих пор", - заявил глава Еврокомиссии 26 апреля после встречи с Терезой Мэй в Лондоне.
29 апреля главы государств и правительств 27 стран ЕС единогласно утвердили документ, содержащий детальную позицию сообщества на переговорах по Brexit. Центральным его пунктом стало требование о том, что переговоры должны проходить в два этапа. Сначала предполагается согласовать все вопросы, касающиеся непосредственно выхода Великобритании из состава ЕС, затем речь пойдет о будущем сотрудничестве.
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В ЕС , кроме Германии, ни у кого денег нет. А в ВБ крутятся все деньги ОАЭ, Катара и всей остальной азии.
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Сергей, втирайте это ватоголовым. Вы у них за ЫкЗперДа сойдёте.
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А Україні боротись з корупцією, піднімати економіку, вигнати вату !
Тоді Україні всіх поставить на коліна смоктати козацький х...у...й !
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