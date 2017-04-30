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Все про:писатель (169) поэзия (114) смерть (4833) Турчинов (3189)

 "Это чрезвычайно большая потеря для всей Украины", - Турчинов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Олийныка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов выразил соболезнования в связи с кончиной украинского поэта и публициста Бориса Олийныка.

Страшно зустріти смерть.
Страшно - не будьмо лукаві,
В славі там чи в неславі -
Страшно зустріти смерть.

Страшно безсило-малим
Чути себе перед смертю.
Але страшніше, коли
Ні за що вмерти.

"Эти строки написал Борис Ильич Олийнык, который сегодня ушел от нас. Из жизни ушел великий Человек. Поэт, гражданин...", - цитирует Турчинова Цензор.НЕТ.

"Я очень хорошо его знал. Он никогда не изменял себе и своим принципам и всегда шел прямой дорогой, не сворачивая на окольные пути", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Это чрезвычайно большая потеря для всей Украины. Искренне сочувствую родным и близким Бориса Ильича. Вечная память Поэту... Человеку...", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинская культура понесла невосполнимую утрату", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью поэта Бориса Олейника

Напомним, украинский поэт Борис Олийнык скончался 30 апреля на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.


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К. сожалению, мародеры могут лить только крокодилоавы слезы. А в остальном я не читал Олийныка , поэзию тоже как то не люблю. А так. светлая память украинскому поэту.
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Пишут, что товарищ был старым совкодрочером.
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он был патриотом Украины - хотя и коммунистом(возраст все-таки ), если бы все коммунисты были такие как Олийнык - то у нас никогда не было-бы президента типа "дважды не судимого" Януковича и партии рыгов при власти
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Это он говорил 2 года назад: «Действительно, всю свою жизнь я был коммунистом и им остаюсь. Прошел путь от пионера до члена ЦК КПСС. Не расставался с партией даже в самые трудные годы, не выходил из нее, не сжигал партбилет. Так как считаю коммунизм наиболее передовой, человеколюбивой идеологией».
Посмотрите историю его голосований в Раде. И эпатаж по поводу Бандеры.
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Те, которые призывали "немедленно прекратить всякие военные действия" и договариваться с мышебратьями??
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Був одним із тих, хто через пресу заблокував будівництво АЕС в Криму.
Наче вводу дивився, тільки за це йому вже можна дякувати.
Вічна пам'ять.
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На початку липня 1988 року на XIX конференції КПРС у Москві Борис Олійник, зупинившись на сталінському терорі 1937 року, цілком неочікувано для присутніх завершив цю тему так: «А оскільки в нашій республіці гоніння почалися задовго до 1937-го, треба з'ясувати ще й причини голоду 1933-го, який позбавив життя мільйони українців, назвати поіменно тих, із чиєї вини сталася ця трагедія». Тобто саме він першим на державному рівні 1988 року в Кремлівському Палаці сказав про Голодомор в Україні, запропонувавши створити «Білу книгу» про чорні діла 1932-1933 років.
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В 1988 помимо олейника появилось очень много тех, кто внезапно прозрел. Вот только внезапно ли?
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Звісно не все так гладко в його біографії, але і речі які він робим заради України, тому не берусь судити, нехай бог вирішує. Різні часи, обставини, впливають на людину і прийняття його рішень. Не можна сказати, що він був такою вже поганою людиною, хоча було і підводне каміння в його біографії.
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Я преклоняюсь перед людьми, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не меняли свои взгляды и жизненную позицию. Примеры? Из украинцев - генерал Григоренко. Марченко, Стус.Они и погибли за свою веру в свободу, за завтрашний день, как сейчас гибнут парни в АТО. А олейник...Ладно, почивших не обсуждают. Но, если Бог действительно есть, он ему воздаст за его "искренность"....
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«Действительно, всю свою жизнь я был коммунистом и им остаюсь. Прошел путь от пионера до члена ЦК КПСС. Не расставался с партией даже в самые трудные годы, не выходил из нее, не сжигал партбилет. Так как считаю коммунизм наиболее передовой, человеколюбивой идеологией», Олийнык в интервью "Литературной газете", 2015
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По поводу Голодомора - ниже я написала про его отца. Интересно, его имя Олийник тоже записал в Черную книгу?
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Вы попытались ответить, но, на мой взгляд, совершенно не убедительно
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Та ты шооооо??? А я думав, що Чорновіл піднімав ще в 70-х роках тему Голодомору, за що і просидів 15 років... Ні?
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Вахтанг Кипиани
26 мин ·

Можу посперечатись, що всі, хто публічно сумують над некрологом Бориса Олійника не читали написане ним за останні 25 років. Це був реакціонер, комуніст, прихильник відродження СССР, антизахідник, любитель Сталіна і Слободана Мілошевича. Сумуйте далі.
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"Великий человек"...
Мы чуть ли не каждый день бойцов теряем. Всем ли матерям турчинов подобные соболезнование высказывает?
Вот это потери. Ребята погибли за свою продину в расцвете лет. Некоторым было по 18-19 лет, ничего током в жизни не видевшие и не знавшие.
А дед прожил долгую жизнь, при всех властях сыто ел и пил, и дожил до 82 лет.
Славил КПСС и оправдывал тех, кто привел в Украину войну.
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Пошла нахуй, кацапсина!Не тебе комментировать!
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НАХУЙ. твоё кадырбуржское направление., стукачёк. Тролляка ёбанная.
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От же ж блядина нквд-шная... стукачка москальская.
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"Великий поэт" клеймивший Василя Стуса не может быть великим, по крайне мере в Украине
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Павло Загребельний розповідав, як батько Б.Олійника - редактор районної газети на Полтавщині, заклав у НКВС всю свою редакцію.

Яблуко від яблуні...
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После Чернобыльской трагедии жил в Москве, надувал щеки.Обласканный горбачевым, а когда меченый прижал - б.олийнык написал опус "В логове со зверем"......
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ярый коммуняка покинул этот мир грешный.Царство Небесное.
не осуждам-с и не одобрям-с,БОГ всех рассудит Там на НЕБЕ...
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Если на небе ему доведется встретиться с Черноволом, последний надает ему по морде. И поделом. Имхо
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Дался вам этот Олийнык..... Вона из Мацквы Навальный вещает, что может потерять зрение на один глаз. Тот котрый не рассмотрел анексии Крыма. Ну, надо же ?
Вот это беда....
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Ничего страшного. Тперь будет одноглазый проект. Чего не сделаешь ради убедительности, руссо пипла должна верить в юродиевых и мучеников
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По крайней мере в позорном письме в газету ПРАВДА советских писателей с резким осуждамсом деятельности Сахарова и Солженицына в дохлом сссре от 31 августа 1973 года фамилии Олийныка нет.Там только Олесь Гончар и Михайло Стельмах....
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Царство Небесне цій людині...
Можна багато говорити про його політичні погляди, погоджуватися чи не погоджуватися з ними, однак...
Одна з головних рис і безперечних заслуг Бориса Ілліча Олійника в тому, що він щиро любив українське слово, дбайливо беріг українське слово і талановито творив українське слово...
Я особисто зустрічався з цією видатною людиною, супроводжуючи років 20 тому іноземного бізнесмена, який з загальнолюдських міркувань побажав надати якусь особисту благодійну допомогу українській культурі... Я зміг організувати зустріч з Борисом Олійником, який був головою Українського фонду культури.
Зустріч відбувалася в приміщенні фонду, вдалося дещо зробити і т.д. Борис Ілліч був у доброму гуморі, з "серйозним" обличчям постійно жартував, сипав дотепами, і всі сміялися. Випадково забіг у справах Степан Хмара. Олійник щось таке дотепне і необразливе "вкинув" і на його адресу. Всі присутні, включаючи самого Хмару, заміялися, а я крізь сміх сказав Олійнику: "Борисе Іллічу, ви просто фонтан гумору!". Він також задоволено засміявся, і піднявши пальця вгору, з навмисно "вчительською" інтонацією, своїм неквапливим голосом відповів мені: "не ХВонтан, а водограй!"
Вічна пам'ять йому...
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Этот поэт хотя бы прожил долгую жизнь, в отличие от всех тех воинов, которые гибнут каждый день, и никто по ним кроме простых людей и их семей так не 'убивается' . Еще гройсман не высказался только. А Порошенко уже и Кличко поддержал и по Олийнику скорбел, только вот про погибших за всех нас не упомянул.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Это чрезвычайно большая потеря для всей Украины", - Турчинов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Олийныка
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