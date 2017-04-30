 "Это чрезвычайно большая потеря для всей Украины", - Турчинов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Олийныка

Страшно зустріти смерть.
Страшно - не будьмо лукаві,
В славі там чи в неславі -
Страшно зустріти смерть.
Страшно безсило-малим
Чути себе перед смертю.
Але страшніше, коли
Ні за що вмерти.
"Эти строки написал Борис Ильич Олийнык, который сегодня ушел от нас. Из жизни ушел великий Человек. Поэт, гражданин...", - цитирует Турчинова Цензор.НЕТ.
"Я очень хорошо его знал. Он никогда не изменял себе и своим принципам и всегда шел прямой дорогой, не сворачивая на окольные пути", - подчеркнул секретарь СНБО.
"Это чрезвычайно большая потеря для всей Украины. Искренне сочувствую родным и близким Бориса Ильича. Вечная память Поэту... Человеку...", - добавил он.
Напомним, украинский поэт Борис Олийнык скончался 30 апреля на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
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Посмотрите историю его голосований в Раде. И эпатаж по поводу Бандеры.
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Наче вводу дивився, тільки за це йому вже можна дякувати.
Вічна пам'ять.
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26 мин ·
Можу посперечатись, що всі, хто публічно сумують над некрологом Бориса Олійника не читали написане ним за останні 25 років. Це був реакціонер, комуніст, прихильник відродження СССР, антизахідник, любитель Сталіна і Слободана Мілошевича. Сумуйте далі.
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Мы чуть ли не каждый день бойцов теряем. Всем ли матерям турчинов подобные соболезнование высказывает?
Вот это потери. Ребята погибли за свою продину в расцвете лет. Некоторым было по 18-19 лет, ничего током в жизни не видевшие и не знавшие.
А дед прожил долгую жизнь, при всех властях сыто ел и пил, и дожил до 82 лет.
Славил КПСС и оправдывал тех, кто привел в Украину войну.
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Яблуко від яблуні...
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не осуждам-с и не одобрям-с,БОГ всех рассудит Там на НЕБЕ...
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Вот это беда....
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Можна багато говорити про його політичні погляди, погоджуватися чи не погоджуватися з ними, однак...
Одна з головних рис і безперечних заслуг Бориса Ілліча Олійника в тому, що він щиро любив українське слово, дбайливо беріг українське слово і талановито творив українське слово...
Я особисто зустрічався з цією видатною людиною, супроводжуючи років 20 тому іноземного бізнесмена, який з загальнолюдських міркувань побажав надати якусь особисту благодійну допомогу українській культурі... Я зміг організувати зустріч з Борисом Олійником, який був головою Українського фонду культури.
Зустріч відбувалася в приміщенні фонду, вдалося дещо зробити і т.д. Борис Ілліч був у доброму гуморі, з "серйозним" обличчям постійно жартував, сипав дотепами, і всі сміялися. Випадково забіг у справах Степан Хмара. Олійник щось таке дотепне і необразливе "вкинув" і на його адресу. Всі присутні, включаючи самого Хмару, заміялися, а я крізь сміх сказав Олійнику: "Борисе Іллічу, ви просто фонтан гумору!". Він також задоволено засміявся, і піднявши пальця вгору, з навмисно "вчительською" інтонацією, своїм неквапливим голосом відповів мені: "не ХВонтан, а водограй!"
Вічна пам'ять йому...
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