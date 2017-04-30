 Военнослужащие задержали три грузовика с контрабандой в зоне АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады, 12-го батальона и военной службы контрразведки задержали три большегрузных автомобиля с контрабандной продукцией, водители которых пытались пересечь линию разграничения на Донбассе.
Контрабанда передана представителям Государственной фискальной службы.
Начальник Генерального штаба Виктор Муженко принял решение поощрить военнослужащих, проявивших бдительность и профессионализм при задержании контрабанды.
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Про це повідомив у Facebook радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.
Комплекс допомагатиме поліції Одеси в охороні громадського порядку 2 та 9 травня.
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а сегодня ровно 60-тый день!!!
И по ходу 1*-й день когда Украины уже НЕТ))))))))))))))
Саня побежал праздновать
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защитник апалчения)))))
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Сашо примеряет....ведь скоро спросят за ГУМАНИТАРКУ)))
дА И ВНУТРИ МаааЛАДОЙ РиСПУБЛИКИ НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО))))
Могут ведь и на кол посадить)))А так он будет во все оружии
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