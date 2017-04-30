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 Общество
  2031  20
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Все про:задержание (5583) контрабанда (1831) Донбасс (14366) военнослужащие (3615)

 Военнослужащие задержали три грузовика с контрабандой в зоне АТО

В зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) задержаны автомобили с контрабандной продукцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады, 12-го батальона и военной службы контрразведки задержали три большегрузных автомобиля с контрабандной продукцией, водители которых пытались пересечь линию разграничения на Донбассе.

Контрабанда передана представителям Государственной фискальной службы.

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко принял решение поощрить военнослужащих, проявивших бдительность и профессионализм при задержании контрабанды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фантом" на Донетчине изъял незаконную партию сигарет и задержал на линии разграничения старинную книгу. ФОТОрепортаж
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3 задержали, а 300 за взятку пропустили. знаем...
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ти тут не правий. 72-ка це бойова бригада і вона зараз на нульовці. ці хлопці любому дадуть в пику. а сбу або нах.гвардія займаються контрабасом .
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Про 72-ю -- могу под каждым словом расписаться
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На Куликовому полі в Одесі сьогодні поліція протестувала комплекс, який дозволяє розпізнавати обличчя і встановити особу он-лайн.
Про це повідомив у Facebook радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.
Комплекс допомагатиме поліції Одеси в охороні громадського порядку 2 та 9 травня.
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Это Сашка Захер)))
а сегодня ровно 60-тый день!!!
И по ходу 1*-й день когда Украины уже НЕТ))))))))))))))
Саня побежал праздновать
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со знанием дела крутит ялду в рученках)))
защитник апалчения)))))
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та видать и не только руки))))))
Сашо примеряет....ведь скоро спросят за ГУМАНИТАРКУ)))
дА И ВНУТРИ МаааЛАДОЙ РиСПУБЛИКИ НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО))))
Могут ведь и на кол посадить)))А так он будет во все оружии
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За гум. товары могут не спросить.Схема такая: в москве отправили. отчитались.Но!!! ему говорят: ты же будешь продавать её? А хочешь качественную и много гуманитарки?. Он же не откажется. В ответ - откаты. так. что там шито-крыто
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоеннослужащие задержали три грузовика с контрабандой в зоне АТО
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