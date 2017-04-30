 КИУ зафиксировал нарушения на выборах в общинах Черкасской и Черниговской областей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию КИУ в Facebook.
Так стало известно, что в Шполе Черкасской области на одном из участков зафиксирована выдача избирателям заполненных бюллетеней. На место вызвали полицию, составили акты о нарушении избирательного законодательства.
На другом участке, где проходят выборы в эту же общину, в здание ворвалась группа мужчин спортивной внешности в составе 15-20 человек, которые вбросили в избирательные урны несколько пачек бюллетеней, уточнили в КИУ
Также сообщается о нескольких нарушениях в Мене Черниговской области. В частности, здесь зафиксирована агитация от имени Радикальной партии Олега Ляшко на балконах многоквартирных домов, а также факт препятствования работе местного журналиста Юрия Паперного со стороны одного из наблюдателей, который пытался запретить фотосъемку и сорвал бленду с фотоаппарата.
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