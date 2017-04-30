 Сегодня на Донбассе 1 боец погиб, 6 ранены: зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на приморском направлении из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям возле Водяного. 82-миллиметровые минометы и гранатометы враг применял у Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям возле Марьинки. Из противотанковых гранатометов враг бил по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Гнутово, Павлополя и Красногоровки, а из пулеметов крупных калибров - неподалеку от Новогригорьевки. Из стрелкового оружия противник обстрелял морских пехотинцев под Лебединским. У Марьинки, Богдановки и Водяного действовали вражеские снайперы.
На донецком направлении огнем минометов калибра 82 мм противник накрывал защитников Верхнеторецкого, а из противотанковых гранатометов вел огонь по защитникам Зайцево. Из крупнокалиберных пулеметов враг бил по опорным пунктам возле Авдеевки. Гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров противник применил у Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - у Каменки.
На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов противник бил по опорным пунктам возле Катериновки. Из гранатометов различных систем подразделения российско-оккупационных войск вели огонь у Крымского, Попасной и Троицкого. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачево.
В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об открытии ответного огня.
С начала суток один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения.
Напомним, за минувшие сутки (29 апреля) двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения. С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.
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