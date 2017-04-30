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 Сегодня на Донбассе 1 боец погиб, 6 ранены: зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ

С начала суток до 18:00 российско-террористические войска 28 раз обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на приморском направлении из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям возле Водяного. 82-миллиметровые минометы и гранатометы враг применял у Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям возле Марьинки. Из противотанковых гранатометов враг бил по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Гнутово, Павлополя и Красногоровки, а из пулеметов крупных калибров - неподалеку от Новогригорьевки. Из стрелкового оружия противник обстрелял морских пехотинцев под Лебединским. У Марьинки, Богдановки и Водяного действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении огнем минометов калибра 82 мм противник накрывал защитников Верхнеторецкого, а из противотанковых гранатометов вел огонь по защитникам Зайцево. Из крупнокалиберных пулеметов враг бил по опорным пунктам возле Авдеевки. Гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров противник применил у Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - у Каменки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли из гранатометов контрольный пост "Марьинка"

На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов противник бил по опорным пунктам возле Катериновки. Из гранатометов различных систем подразделения российско-оккупационных войск вели огонь у Крымского, Попасной и Троицкого. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачево.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об открытии ответного огня.

С начала суток один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли из "Градов" кладбище в Попасной, - полиция. ФОТОрепортаж

Напомним, за минувшие сутки (29 апреля) двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения. С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.


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Обстрелы велись шахтерами строго в соответствии с мирным Минским договорняком....
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ну это ведь не повод возвращать технику на позиции? да,Пэця? один погибший этого не стоит? надо чтоб сто один?
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Это же не сынок Пэци погиб ! Какой повод ему печалится ?
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Въедливо изливай желчь!
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Курам на смех пополняй припасы!
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Буде вільна Україна!
Царство Небесне Воїну...
Сегодня на Донбассе 1 боец погиб, 6 ранены: зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 7722

Сегодня на Донбассе 1 боец погиб, 6 ранены: зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 7205
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Украинская власть заняла первое место по коррупции на континенте. Зачем умирать за Донбасс для майданных коррупционеров? Может, о=лучше власть в Киеве сменить? Глядишь, и Донбасс сам подтянется.
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Хочешь сказать что 150 млн.рюсских негодяев Путлера не коррумпированы?
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ДАУНбасс нужен Путлеру для рюсскага мира и рюсскага Наречия,бо Порошенко запрещает в Украине крысам кремля гутарить на РАБссиянская Ызыке наречии..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня на Донбассе 1 боец погиб, 6 ранены: зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ
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