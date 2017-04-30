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Все про:Москва (2878) нападение (1618) Россия (70245) Навальный (347)

 Навальный заявил, что может потерять зрение из-за химического ожога после нападения с зеленкой

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о риске потерять способность видеть глазом, в который попала зеленка при инциденте 27 апреля в Москве.

Как информирует "Цензор.НЕТ", об этом он написал на своем сайте.

Навальный отметил, что лечением химического ожога глаза, который ему диагностировали после нападения, занимается "один из лучших офтальмологов Москвы".

"Врач считает, что мне плеснули в лицо зеленкой, размешанной с чем-то еще, потому что просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя. Я склонен с ней согласиться: в Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши - очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел, глаза не опухали, белки остались белыми", - написал он.

По его словам, есть вероятность, что полностью вылечить глаз не удастся.

"Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаю уколы, и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным", - отметил Навальный, добавив, что у него может появиться "стильный белый глаз".

Навальный также высказал свое мнение по поводу того, кто мог организовать нападение на него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активистку "Яблока" облили химическим раствором в Москве: у нее пропало зрение

"Ни на секунду не сомневаюсь и моя уверенность основана на фактах, что нападение организовала администрация президента", - заявил Навальный.

По его словам, "непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы", но информацией о передвижениях Навального их "снабжают спецслужбы". "Они же гарантируют неприкосновенность, "неработающие камеры" и нежелание полиции вести расследование", - подчеркнул политик.

Он также выразил уверенность, что уголовное дело из-за нападения не заведут и те, кто плеснул ему в лицо зеленкой, останутся безнаказанными.

Напомним, нападение на Навального было совершено 27 апреля в центре Москвы. В момент, когда политику плеснули в лицо зеленкой, он выходил из здания офиса Фонда борьбы с коррупцией. После этого Навальному вызвали скорую. Врачи диагностировали ему химический ожог глаза. После нападения Навальный написал заявление в полицию. Там сообщили, что проводят проверку.
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Так отож - расійський лібералізм закінчується на українському питанні.
Всі лайно, а на сорти лайна нехай самі себе москалі ділять ...
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та это чепуха, у нас Ющенко вообще травили чем то сверх неизвестным. до сих пор живет, только несколько прыщиков выскочило. переживешь. надо чем то жертвовать Алеша, надо.
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Александр Сотник: смерть империи. Как это будет

С уходом с политической сцены Путина мгновенно заработает «принцип домино»: все начнет рушиться - мгновенно и по всей площади страны. Империя затрещит по швам и расползется по принципу «удельных княжеств».
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Да хоть кислотой в лицо. Навальный такой же говноимперец, как и путлер, только в более приятной обертке
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Так делай революцию!!! А не жуй сопли - если хочешь что-то сделать...
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Мені це нагадало діаксіновое отруєння одного видатного революціонера, який спочатку став президентом, а потім продав країну Януковичу.
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Жаль мужика. Но это Рашка, хоть не убили.
С другой стороны если он наденет пиратскую повязку, то это сделает его популярнее. Плюс образ мученика.
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Варламова на днях в Ставрополе аж два раза облили зеленкой, еще чем-то белым и черным. Еще говорят попинали.

Навальный заявил, что может потерять зрение из-за химического ожога после нападения с зеленкой - Цензор.НЕТ 3676
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cледующий сцарь пидорашки, будет одноглазным?!
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так говорили же что он путинская марионетка,а получаеться путин ему глаз сжег , диванные теоретики-екцперды как всегда на высоте
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Сралин своих сподручных вообще десятками уничтожал.
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Лёху скоро выберут вождём какого-нибудь племени... Всё время расхаживает с раскрашенной рожей...
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а хоч би і причандали йому обрізали- для України він ще гірший за Ху*ла...
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Если это тот же глаз, которы не разглядел анексии Крыма - то и х*й с ним. Он все равно такой не нужен.
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"Американец сказал, что в телефонном разговоре с Кондолизой Лавров заявил "Саакашвили должен уйти".Чуркин не опроверг и постебплся на эту тему.А грузин в ООН хамло полнейшее. Урод.Надеюсь, кто-нибудь из нашей делегации в соответствии с олимпийским принципом "Победа в раздевалке не менее важна" зарядит ему в бубен в кулуарах. Должны быть специальные люди.Чуркин - молодец. Хоть мне и омерзительны его выступления по Зимбабве и проч., но здесь он был на высоте.И запишите кто-нибудь, чтобы не забыть: после того, как разбомбим Грузию, надо заняться Коста Рикой. Наглый дед в жёлтом пиджаке закатил целую нравоучительную лекцию: не смейте использовать слова "геноцид" и "этнические чистки".Главное, чтобы в нашем Генштабе её на карте нашли. А то промажут и попадут по Панаме. Там наши люди." (с)
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у нормального человека не может быть фамилия ЧУРКИН!
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он там не единственный зеленый щас.
это у вовы новая тема - людей слепить.
во время революции многие говорили, что майдан - самая безопасная территория в киеве.
русские это не осознали, и думаю не скоро осознают..

проклятая страна одним словом..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНавальный заявил, что может потерять зрение из-за химического ожога после нападения с зеленкой
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