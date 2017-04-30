 Навальный заявил, что может потерять зрение из-за химического ожога после нападения с зеленкой

Как информирует "Цензор.НЕТ", об этом он написал на своем сайте.
Навальный отметил, что лечением химического ожога глаза, который ему диагностировали после нападения, занимается "один из лучших офтальмологов Москвы".
"Врач считает, что мне плеснули в лицо зеленкой, размешанной с чем-то еще, потому что просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя. Я склонен с ней согласиться: в Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши - очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел, глаза не опухали, белки остались белыми", - написал он.
По его словам, есть вероятность, что полностью вылечить глаз не удастся.
"Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаю уколы, и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным", - отметил Навальный, добавив, что у него может появиться "стильный белый глаз".
Навальный также высказал свое мнение по поводу того, кто мог организовать нападение на него.
"Ни на секунду не сомневаюсь и моя уверенность основана на фактах, что нападение организовала администрация президента", - заявил Навальный.
По его словам, "непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы", но информацией о передвижениях Навального их "снабжают спецслужбы". "Они же гарантируют неприкосновенность, "неработающие камеры" и нежелание полиции вести расследование", - подчеркнул политик.
Он также выразил уверенность, что уголовное дело из-за нападения не заведут и те, кто плеснул ему в лицо зеленкой, останутся безнаказанными.
Напомним, нападение на Навального было совершено 27 апреля в центре Москвы. В момент, когда политику плеснули в лицо зеленкой, он выходил из здания офиса Фонда борьбы с коррупцией. После этого Навальному вызвали скорую. Врачи диагностировали ему химический ожог глаза. После нападения Навальный написал заявление в полицию. Там сообщили, что проводят проверку.
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Всі лайно, а на сорти лайна нехай самі себе москалі ділять ...
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С уходом с политической сцены Путина мгновенно заработает «принцип домино»: все начнет рушиться - мгновенно и по всей площади страны. Империя затрещит по швам и расползется по принципу «удельных княжеств».
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С другой стороны если он наденет пиратскую повязку, то это сделает его популярнее. Плюс образ мученика.
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Скотланд-ЯрдаЛубянкі
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это у вовы новая тема - людей слепить.
во время революции многие говорили, что майдан - самая безопасная территория в киеве.
русские это не осознали, и думаю не скоро осознают..
проклятая страна одним словом..
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