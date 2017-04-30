 Прокуратура Литвы завершила расследование в отношении граждан РФ по делу о событиях 1991 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.
В ближайшие два месяца с материалами расследования смогут ознакомиться лица, признанные пострадавшими в деле.
Представитель прокуратуры по связям с общественностью Элена Мартинонене сообщила, что два упомянутых подозреваемых являются гражданами России. Их подозревают в преступлениях против человечности и в военных преступлениях. "Суд над подозреваемыми состоится без их присутствия", - сказала Э. Мартинонене.
Представитель прокуратуры отказалась называть имена подозреваемых. Расследование в отношении их было отделено от основного дела о событиях 13 января в 2014 году. В этом отдельном деле всего было девять подозреваемых. Генпрокуратура сообщила, что в отношении оставшихся семи лиц принято решение еще раз выделить их дело и далее собирать доказательства.
Часть дела о событиях 13 января 1991 года уже год рассматривается в Вильнюсском окружном суде. В нем подозрения предъявлены 60 лицам. Всех их, за исключением Геннадия Иванова и Юрия Меля, судят заочно. Большинство обвиняемых проживает в России и Белоруссии, эти страны отказываются предоставить Литве правовую помощь. Ночью 13 января 1991 года в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.
В 1999 году в деле 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления к лишению свободы было приговорено шесть человек. Они отбыли наказание. Дело о военных преступлениях и преступлениях против человечности продвинулось вперед после принятия поправок к закону, сделавших возможным заочный судебный процесс.
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По информации юриста, украинские распоряжения продолжают действовать - их никто не отменял. Но "департамент" подал уже 3000 исков против собственников."Причем эти суды длятся по 10 минут, после чего решение принимается в пользу правительства. Смело можно утверждать, что скоро начнется массовый снос построек на этих участках", - подчеркивает Муляр.
http://podpricelom.com.ua/read/politics/pravytelstvo-sevastopolya-otbyraet-3000-zemelnyh-uchastkov-u-gorozhan.html
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Хто ещё не апускал кацапов, атзавитесь !!!
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Федор Дынин30.04.2017 в 18:04Свербит у шпрот ущербность собственная..
Семён Мосин30.04.2017 в 17:42
Да без проблем, но после следующей попытки взять Москву со стороны запада, прибалтов надо вырезать под корень и решить наконец проблему. Раз они не могут быть нейтральными пусть уж лучше будут мёртвыми.
Ответ от Юлия Лужная 30.04.2017 в 17:59
Совершенно согласна с вами
Serg Diezz30.04.2017 в 17:25
Если бы СССР победил то сейчас судили бы этих недалеких проeбалтов, которых подняли из грязи
И это так без особого отбора. Ну, кто хочет в русский мир? Или их понять?
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Если кто из Литвы читает - мой привет Вильнюсу. Да, возродить бы ВКЛ на уровне союза, было бы здорово и московия 100 раз бы подумала, чем связываться. Как ни как Москва уже Литве присягала.
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