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 Прокуратура Литвы завершила расследование в отношении граждан РФ по делу о событиях 1991 года

Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении еще двух подозреваемых по делу о событиях 13 января 1991 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

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В ближайшие два месяца с материалами расследования смогут ознакомиться лица, признанные пострадавшими в деле.

Представитель прокуратуры по связям с общественностью Элена Мартинонене сообщила, что два упомянутых подозреваемых являются гражданами России. Их подозревают в преступлениях против человечности и в военных преступлениях. "Суд над подозреваемыми состоится без их присутствия", - сказала Э. Мартинонене.

Представитель прокуратуры отказалась называть имена подозреваемых. Расследование в отношении их было отделено от основного дела о событиях 13 января в 2014 году. В этом отдельном деле всего было девять подозреваемых. Генпрокуратура сообщила, что в отношении оставшихся семи лиц принято решение еще раз выделить их дело и далее собирать доказательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбачев получил повестку по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года

Часть дела о событиях 13 января 1991 года уже год рассматривается в Вильнюсском окружном суде. В нем подозрения предъявлены 60 лицам. Всех их, за исключением Геннадия Иванова и Юрия Меля, судят заочно. Большинство обвиняемых проживает в России и Белоруссии, эти страны отказываются предоставить Литве правовую помощь. Ночью 13 января 1991 года в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

В 1999 году в деле 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления к лишению свободы было приговорено шесть человек. Они отбыли наказание. Дело о военных преступлениях и преступлениях против человечности продвинулось вперед после принятия поправок к закону, сделавших возможным заочный судебный процесс.

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мне бы не хотелось шобы так же расследовали события Майдана - хотя и понимаю.в отличии от троллей и плакс,шо такое дело быстро не может быть подано в суд
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Литва перша послала масковію НАХ Остен. Респект.
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Крым. Севастополь. Оккупанты отбирают у жителей города 3000 (!!!) земельных участков. РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!

По информации юриста, украинские распоряжения продолжают действовать - их никто не отменял. Но "департамент" подал уже 3000 исков против собственников."Причем эти суды длятся по 10 минут, после чего решение принимается в пользу правительства. Смело можно утверждать, что скоро начнется массовый снос построек на этих участках", - подчеркивает Муляр.

Прокуратура Литвы завершила расследование в отношении граждан РФ по делу о событиях 1991 года - Цензор.НЕТ 4827

http://podpricelom.com.ua/read/politics/pravytelstvo-sevastopolya-otbyraet-3000-zemelnyh-uchastkov-u-gorozhan.html
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Опять казламордых чушканят... :D
Хто ещё не апускал кацапов, атзавитесь !!!
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Реакция на эту новость на русских сайтах:

Федор Дынин30.04.2017 в 18:04Свербит у шпрот ущербность собственная..


Семён Мосин30.04.2017 в 17:42
Да без проблем, но после следующей попытки взять Москву со стороны запада, прибалтов надо вырезать под корень и решить наконец проблему. Раз они не могут быть нейтральными пусть уж лучше будут мёртвыми.
Ответ от Юлия Лужная 30.04.2017 в 17:59
Совершенно согласна с вами

Serg Diezz30.04.2017 в 17:25
Если бы СССР победил то сейчас судили бы этих недалеких проeбалтов, которых подняли из грязи

И это так без особого отбора. Ну, кто хочет в русский мир? Или их понять?
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Кацапы не в силах понять, что когда Московия в грязи и дерьме плавала - в Литве уже государство было развитое и крепкое.
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Мне вот такое читать больно. Я очень люблю Литву, особенно Вильнюс. Много раз там был в 80-х на Вильме и ВКБМЗ (это район Жирмунай). Это прекрасная страна, красивый город, добрые люди, легкий для восприятия и красивый язык, старался использовать в меру своих знаний, что всегда литовцам нравилось. Никогда не чувствовал себя там чужим. Что случилось с русскими? За что вот так всех и вся ненавидеть? Или это все дремало, несмотря на интернациональное советское воспитание в семье равных народов?
Если кто из Литвы читает - мой привет Вильнюсу. Да, возродить бы ВКЛ на уровне союза, было бы здорово и московия 100 раз бы подумала, чем связываться. Как ни как Москва уже Литве присягала.
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Где стройное хоровое пение зрадозябров Это же надо......столько лет......больше четверти века....... кстати не сильно ситуация отличалась тогда у литовцев от событий Майдана.
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