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 Оккупанты возрождают карательную медицину в Крыму, - Умеров

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил о том, что в аннексированный Крым стараются вернуть элементы "карательной психиатрии".

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ"

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"В 2016-м году очень хорошее решение приняла Генеральная Ассамблея ООН, согласно которой Россия теперь официально называется страной-агрессором, а Крым считается временно оккупированной территорией", - отметил Умеров.

За интервью, в котором Умеров утверждал, что Крым - украинский, его задержали в мае 2016. Слова Ильми следователи ФСБ квалифицировали как "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Соответствующая статья 208.1 в российском уголовном кодексе появилась уже после аннексии Крыма. "Вводили специально для таких, как я", - улыбаясь говорит Умеров. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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Летом 2016 Ильми Умерова отправили на принудительную экспертизу в психиатрическую клинику. Правозащитники заговорили о том, что в Крыму возрождают хорошо опробованную в СССР "карательную психиатрию". "За весь период юрисдикции Украины в Крыму таких случаев (насильственного помещения в психиатрические клиники, - авт.) не было. Последние случаи были в советские времена. Поэтому мы стали говорить о том, что возрождается карательная медицина и карательная психиатрия. Но пока речь идет о принудительной психиатрической экспертизе, а не о принудительном лечении. Это - метод устрашения, метод пытки", - отметил Ильми Умеров.

Через такую процедуру в психбольнице прошли около десятка крымских татар, - утверждает Умеров. Самого его отпустили. Сейчас он находится на подписке о невыезде, ждет суда. "Здесь полный правовой беспредел, полный правовой нигилизм. Нет ни следствия нормального, ни судов, все выполняют политические заказы. Рулит всем в Крыму ФСБ", - резюмировал замглавы Меджлиса.

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Полный текст статьи о преследовании российскими оккупантами крымских татар читайте ЗДЕСЬ.
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