 "Украинская культура понесла невосполнимую утрату", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью поэта Бориса Олейника

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
"Украинская культура понесла невосполнимую утрату - ушел в вечность, выдающийся поэт и общественный деятель, Герой Украины, председатель Украинского фонда культуры Борис Ильич Олейник", - говорится в соболезновании главы государства.
Глава государства отметил, что Украина потеряла художника, творчество которого наполняла гордостью за родную землю и ее народ.
"Он много сделал, чтобы нация утвердила свой язык и культуру", - подчеркнул Президент.
"Склоняю голову в глубокой скорби и выражаю сердечные соболезнования родным и близким Бориса Ильича Олейника. Светлая память о прекрасном человеке и большом патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в соболезновании.
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