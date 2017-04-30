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Все про:культура (647) Порошенко (12785) смерть (4832)

 "Украинская культура понесла невосполнимую утрату", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью поэта Бориса Олейника

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам Бориса Олейника в связи с его смертью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Украинская культура понесла невосполнимую утрату - ушел в вечность, выдающийся поэт и общественный деятель, Герой Украины, председатель Украинского фонда культуры Борис Ильич Олейник", - говорится в соболезновании главы государства.

Глава государства отметил, что Украина потеряла художника, творчество которого наполняла гордостью за родную землю и ее народ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ушел из жизни известный украинский поэт Борис Олейник. ФОТО

"Он много сделал, чтобы нация утвердила свой язык и культуру", - подчеркнул Президент.

"Склоняю голову в глубокой скорби и выражаю сердечные соболезнования родным и близким Бориса Ильича Олейника. Светлая память о прекрасном человеке и большом патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в соболезновании.
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Таке враження, що пан Президент ось тут "вперше" помилився, а насправді - "Отряд не заметил потери бойца..."
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Земля стекловатой. Комуняка заклятый и настырный проповедник дрючбы с хуйлостаном, возврата в СССР, противник переименования комуняцких символов, хулитель наших национальных героев и вечный борец с "буржуазной империалистической агрессией". Короче, ...ну вы поняли.
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А каким образом кондитерская промышленность Пэдра имеет отношение к украинской культуре,украинской науке,украинской медицине....
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Самое прямое... Она украинскую культуру, науку и медицину убивает...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Украинская культура понесла невосполнимую утрату", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью поэта Бориса Олейника
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