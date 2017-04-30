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 США провоцируют КНДР на военные действия, - российский дипломат

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что действия Вашингтона, оказывающие давление на КНДР, провоцируют Пхеньян к жесткому ответу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.Ru.

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"Военное давление на КНДР со стороны США лишь провоцирует ответные действия северокорейской стороны. За время Трампа КНДР уже девять раз запускала ракеты", - заявил дипломат.

Денисов отметил важность возобновления шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, добавив, что, согласно позициям Москвы и Пекина, данному формату контакта с КНДР нет альтернативы.

Противостояние США и КНДР обострилось после прихода к власти Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи более жестко, чем его предшественник Барак Обама. К берегам Корейского полуострова США направили флотилию боевых кораблей, в том числе авианосец и подлодку, оснащенную крылатыми ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности для страны, - МИД РФ

Вашингтон стремится к стабилизации обстановки на Корейском полуострове и его мирной денуклеаризации. При этом в администрации Трампа подчеркивают, что не отказываются от всего арсенала средств, в том числе и дипломатических, для обеспечения этих процессов. "Мы все еще открыты для переговоров, направленных на достижение данной цели. Тем не менее мы, как и прежде, готовы защитить себя и своих союзников", - указывается, в частности, в совместном заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы Национальной разведки Дэна Коутса, распространенного 26 апреля.
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Надеюсь США поймут наконец-то, что именно рашка основа нестабильности, военных угроз и терроризма в мире и начнут действовать, а не жевать сопли
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Чуркин - СовБез ООН. 04.03.2014:
"…политический кризис в России (разговор про Украину) является
делом рук последователей Бендеры и
Шушкевича." (1 -не было никогда в истории, 2 - экс-глава парламента
Беларуси). В одной фразе - 3 ошибки. Это уровень дипломатов РФ.
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ЧаВо там провоцировать, у самих все взрывается и тонет, в тряпку бы молчать, а не расчехляться уж совсем открыто, надеюсь добрая воля у Америке все же возобладает, и наконец, всем совковым упырям настанет уже закономерный конец, как то всему есть предел, а эта чекистская мразь задерживается, да еще сопротивляется, всего то, только захотеть, а пыль в космос...
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Пусть себя хоть в очко поимеют. Наполняемость Днепра кацапскими водами - НИЧТОЖНА
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Есть мнение, что рашисты провоцируют своим сирийским экспрессом с массовыми убийствами женщин и детей, местных муджахедов.
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" Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что действия Вашингтона, оказывающие давление на КНДР, провоцируют Пхеньян к жесткому ответу "

Ну и хорошо . Пару раз жахнут по Пхеньяну и конфликт закончится . Москали в очередной раз умоются гавном
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Жрать фекалии - это скрепное,исконное занятие каждого животного-кацапотвари.
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ЫН уже путину нажаловался...))))
заодно и совета попросил...
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Очкуют козломордые. Ведь если пиндосы зацепят их узкоглазых братьев, то придется ввязываться и им, а ввязываться то не с чем, акромя адмирала "кузи" и картонной арматы
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ЦИТАТА*Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что действия Вашингтона, оказывающие давление на КНДР, провоцируют Пхеньян к жесткому ответу.Источник: http://censor.net.ua/n438420 *___молодец возьми с полки пирожок.

США провоцируют КНДР на военные действия, - российский дипломат - Цензор.НЕТ 2808
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Небось это США проводят ядерные испытания и ркаеты запускают...
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Да, в российские дипломаты принимают лишь особей с перепутанными полюсами подключения в мозгах.
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Все что нужно делать американцам и Ю.Корейцам - так просто раздавать жвачки и футболки местным, и выдавать начальство корейских комми местному населению, а потом не вмешиваться в происходящее )))
И тогда абсолютно точно, победа будет за ними! )
Привет рашистам, пусть поубиваются об батарею головой! )))
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"...согласно позициям Москвы и Пекина, данному формату контакта с КНДР нет альтернативы."
Есть конечно, если сюда Пекин не приплетать. Если приплечь, то что будет? "Минцк-5, 6,7..."
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Южная Корея в свое время сделала правильный выбор в пользу Вашингтона. США им и комунистов выгнать помогли в 1950-53, и поспособствовали развитию.

Теперь в КНДР народ голодает, а в Южной Корее штампуют классную технику:
http://testdrive.com.ua/debyutant-hyundai-tucson/
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Теперь в КНДР народ голодает ??? Врети вы фсё! Ани отъедаются на сибирских лесоповалах отбывая там десятилетние сроки !
https://youtu.be/4KDoAeMohKo?list=PLjro5tD9Zyf8grmSZvktOZ0Xu0rlfBngU
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Ну да, старые песни о главном- диктаторов кто-то вечно "провоцирует".))) Может, дело все же в самих диктаторах?
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Кста, с 15.00 под Мариком идет бой. Около обозначенного времени наша арта оттянулась по оркам. Сейчас бой продолжается.
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А що в КНДРі є чим воєнно дєйствовать проти Штатів?
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Гавканьем пупса в сторону США и периодическим затоплением своих ракет в Жёлтом, Японском морях или ( в очень удачные дни при попутном ветре) в Тихом океане.
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Конечно есть! несколько миллионов доблестных северокорейских воинов будут ловить американских армейцев и делать им минет в надежде на то,что у супостата ноги отнимутся. Ну и заоодно и пообедают сытно...
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С такими заявлениями МИД Параши этот момент США провоцируют КНДР на военные действия, - российский дипломат - Цензор.НЕТ 1452 все ближе

США провоцируют КНДР на военные действия, - российский дипломат - Цензор.НЕТ 6245
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Просто США "принуждают их к миру"... ничго расии не напоминает ?
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Кацабособака, закрий свою вшиву пельку, це ви, гниди, провокуєте весь світ.
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Козломордым тварям из совкового заповедника лучше видно кто кого провоцирует.
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И что мы теперь будем делать? ДА НЕЧЕГО. Просто ржать с идиотов начавших строить новую БЕЛОМОРКАНАВУ !!!
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Руководство Китая и России не хотят военных действий.Ведь тогда также ,как и Вьетнам 2 Кореи обьединяться. Поччему это делает Китай понятно,НО ПОЧЕМУ ЭТОГО БОИТЬСЯ РОССИЯ БОЛЬШОЙ ВОПРОС?! Ответ лежит в другом вопросе-ПОЧЕМУ РОССИЯ ПЕРВАЯ ВЫСКОЧИЛА ИЗ СССР? СТРАНЫ КАВКАЗА ДОЛЖНЫ ОБЬЕДИНЯТЬСЯ ( без арабья пришлого) В первую очередь ОдЭрБэйДжан и Дагестан -были вместе с одним названием со дня сотворения мира.Бабил=Дербент1.Дербент 2 на берегу Черного м.ниже Яшарии( Аджарии),Дербенд 3 между Мосулом и Киркуком(там могила озэра Физули автор Лейли и Меджлуна) -землями Кавказской Империи.
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Судячи по кількості лайків та коментів цензор остаточно скурвився і продався какаолігархам - але цікаво куди переметнувся весь народ??
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Заюльок..

тобі в Дурдом.(Є такий сайт)..
Там будеш серед своїх ..
Щодня там будеш славити Богиню )))
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відмороженого Ким Чен Ира неможливо спровокувати.
тому що відморозки імпульсивні ,і на них впливають лишевнутрішні імпульси,А не зовнішні )))

ніхто ,наприклад не міг предбачити ,що Ким чен ИР влаштує стрілянину по авіаносцю США одночасно із сотень танків..
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Чи цензор настільки обцензюрився що став терти коменти, лайки і блокувати всіх підряд хто проти бандитськоі шобли олігархів і проти курсу шоколадного сцаря??
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ні..
просто це тобі ,адепт Богині ,не туалет..
ЩОб срать постійно не по темі..
Тут тебе ніхто не модерує ,
а спільним голосуванням викидають на...

як буйного "Юлька" і спамера...
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В рузьких дипломатів якась дивна традиція - скАрапастіжна дохнуть.
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Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников, коллег,
знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий Коленовстан или Загнивающая
Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ
просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля жили, живут, будут жить в США…Остальное
не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству, но,
ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователя НКВД), то ты
узнаем, что его дети (из пяти детей, оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый мозг вкушателя так же будут вещать про то что "…
а вот а Америке негров вешают"…
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цікаво, на яку глибину ввійде держак від лопати в ина?.... глибше як в каддафі?.... а в путіна?....
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// если послушать лицемерногю ублюдочную тварь,то в ближайщее времья в шахтах днр и лнр будут не танки находится,а пусковые установки МБР среднего радиуса действия способных накрывать всю Западную Европу.... бешенную собаку надо чем быстрее уничтожить.но рашист говорит-пускай эта собака бегает и делает что хочет...
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а что рассеянская мразь может об этом сделать? передавит у себя трактором гамбургеры?))
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Оказывается, немцы уже в июле 1941 года ноутбуками пользовались :D .
Кстати, тот, который на заднем плане, похоже, негр. А говорили: чистая нация, то да сё... .
США провоцируют КНДР на военные действия, - российский дипломат - Цензор.НЕТ 6442
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША провоцируют КНДР на военные действия, - российский дипломат
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