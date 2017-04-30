 США провоцируют КНДР на военные действия, - российский дипломат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.Ru.
"Военное давление на КНДР со стороны США лишь провоцирует ответные действия северокорейской стороны. За время Трампа КНДР уже девять раз запускала ракеты", - заявил дипломат.
Денисов отметил важность возобновления шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, добавив, что, согласно позициям Москвы и Пекина, данному формату контакта с КНДР нет альтернативы.
Противостояние США и КНДР обострилось после прихода к власти Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи более жестко, чем его предшественник Барак Обама. К берегам Корейского полуострова США направили флотилию боевых кораблей, в том числе авианосец и подлодку, оснащенную крылатыми ракетами.
Вашингтон стремится к стабилизации обстановки на Корейском полуострове и его мирной денуклеаризации. При этом в администрации Трампа подчеркивают, что не отказываются от всего арсенала средств, в том числе и дипломатических, для обеспечения этих процессов. "Мы все еще открыты для переговоров, направленных на достижение данной цели. Тем не менее мы, как и прежде, готовы защитить себя и своих союзников", - указывается, в частности, в совместном заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы Национальной разведки Дэна Коутса, распространенного 26 апреля.
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"…политический кризис в России (разговор про Украину) является
делом рук последователей Бендеры и
Шушкевича." (1 -не было никогда в истории, 2 - экс-глава парламента
Беларуси). В одной фразе - 3 ошибки. Это уровень дипломатов РФ.
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Ну и хорошо . Пару раз жахнут по Пхеньяну и конфликт закончится . Москали в очередной раз умоются гавном
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заодно и совета попросил...
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И тогда абсолютно точно, победа будет за ними! )
Привет рашистам, пусть поубиваются об батарею головой! )))
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Есть конечно, если сюда Пекин не приплетать. Если приплечь, то что будет? "Минцк-5, 6,7..."
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Теперь в КНДР народ голодает, а в Южной Корее штампуют классную технику:
http://testdrive.com.ua/debyutant-hyundai-tucson/
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https://youtu.be/4KDoAeMohKo?list=PLjro5tD9Zyf8grmSZvktOZ0Xu0rlfBngU
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https://www.youtube.com/watch?v=yb5-n1aEkp0
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тобі в Дурдом.(Є такий сайт)..
Там будеш серед своїх ..
Щодня там будеш славити Богиню )))
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тому що відморозки імпульсивні ,і на них впливають лишевнутрішні імпульси,А не зовнішні )))
ніхто ,наприклад не міг предбачити ,що Ким чен ИР влаштує стрілянину по авіаносцю США одночасно із сотень танків..
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просто це тобі ,адепт Богині ,не туалет..
ЩОб срать постійно не по темі..
Тут тебе ніхто не модерує ,
а спільним голосуванням викидають на...
як буйного "Юлька" і спамера...
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знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий Коленовстан или Загнивающая
Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ
просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля жили, живут, будут жить в США…Остальное
не важно….
Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству, но,
ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователя НКВД), то ты
узнаем, что его дети (из пяти детей, оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый мозг вкушателя так же будут вещать про то что "…
а вот а Америке негров вешают"…
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Кстати, тот, который на заднем плане, похоже, негр. А говорили: чистая нация, то да сё... .
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