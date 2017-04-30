 Конфликт на пляже в Одессе: в отделение полиции доставлены 10 человек. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Одесской области.
"Полиция не допустила обострения конфликта. 10 человек доставлены в Приморский отдел полиции в г. Одессе для установления обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.
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Это что-же за такая "патриотическая" организация, которая охраняет незаконную постройку?
Тех, кто охраняет заведомо незаконную постройку нужно пи..дить и никакая она не патриотическая после этого.
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мабуть все ж таки існують певні традиції в тій Одесі )))))
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Хлопцы та девчата - украинцы всех национальностей в Украине, будьте БДИТЕЛЬНЫ.
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На Думской недели 2 назад была заметка,что некий типа "бизнесмен" из "Отрады"вроде как хозяин канатной дороги,платит дворникам по 50 гр.за каждого убитого кота!!!!!!Те бомжары что делают,ловят котеек в мешки по несколько штук и бросают умирать,там же на склонах.В жажде заработать,эти дворники-бомжи стали отлавливать котов и по дворам.
Полиция как всегда бездействует,какбЭ уже нет ст.УК "живодерство"????
АУ,авакян...семимильными шагами в Европу?
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За застройщика "Рада громадської безпеки".
Оплата согласно тарифу. За отдельные изувеченные патриотические тушки наниматель не несет никакой ответственности.
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