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Все про:конфликт (684) Одесса (5532) Нацполиция (7157)

 Конфликт на пляже в Одессе: в отделение полиции доставлены 10 человек. ФОТОрепортаж

На пляже "Отрада" в г. Одессе произошел конфликт между активистами разных политических взглядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Одесской области.

"Полиция не допустила обострения конфликта. 10 человек доставлены в Приморский отдел полиции в г. Одессе для установления обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Конфликт на пляже в Одессе: в отделение полиции доставлены 10 человек 01

В полиции напомнили, что все случаи агрессии и нарушения публичного порядка будут жестко пресекаться полицией в рамках действующего законодательства.

Конфликт на пляже в Одессе: в отделение полиции доставлены 10 человек 02

Конфликт на пляже в Одессе: в отделение полиции доставлены 10 человек 03

Фото: "Думская"

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"Разных политических взглядов..." Надеюсь сепары отгребли?
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Там сепаратистов не было, в потасовке участвовали патриотические организации города. Одних застройщик нанял охранять незаконную стройку возле пляжа, другие пришли ее сносить. Вот так.
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ах вот оно что... тем не менее - каждое сепарское рыло должно быть порото как сидорова коза, это так в целом
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согласна,хто б там с кем не подрался, какой-нибудь сепар должен біть выпорот.))
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...патриотические организации города. Одних застройщик нанял охранять незаконную стройку возле пляжа..
Это что-же за такая "патриотическая" организация, которая охраняет незаконную постройку?
Тех, кто охраняет заведомо незаконную постройку нужно пи..дить и никакая она не патриотическая после этого.
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В рамках действующего законодательства, за сепаратизм от 3 до 5 лет, не допускайте сепаратистских выходок и провокаций ,и будет порядок, сепаратист должен сидеть в тюрьме.
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всё реже понимаю смысл слова "активист",всё чаще ассоциируется с педерастами.....
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Ждём следующую информацию- так ни чего не понятно
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КАЦАПСЯЧИЕ свиньи нарываются на "щящлик по Адесски-2", но как всегда, вмешивается полиция и СБУшная агентура, мешая им быть участниками данной трапезы
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Когда был Михо, вата в Одессе даже боялась нос на улицу показать...
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Так , для того ж , його , порохняві ригоАнали і прибрали - аби сєпарм не заважав !
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Вогнище бачу розведене ...
мабуть все ж таки існують певні традиції в тій Одесі )))))
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Кацапы на 1-2-9 мая, на праздник "дидыдовоевались" задумали в Одессе, Николаеве, Херсоне и Каховке большой прокацапский срач и шухер для мировой общественности и Западным СМИ по всем Южным городам Украины типа 2 мая 2014 года в Одессе.
Хлопцы та девчата - украинцы всех национальностей в Украине, будьте БДИТЕЛЬНЫ.
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пора священному вогню одеси знову братися за рускіймір....
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Судя по заборчику,это очередной захват земли и нахалстрой.
На Думской недели 2 назад была заметка,что некий типа "бизнесмен" из "Отрады"вроде как хозяин канатной дороги,платит дворникам по 50 гр.за каждого убитого кота!!!!!!Те бомжары что делают,ловят котеек в мешки по несколько штук и бросают умирать,там же на склонах.В жажде заработать,эти дворники-бомжи стали отлавливать котов и по дворам.
Полиция как всегда бездействует,какбЭ уже нет ст.УК "живодерство"????
АУ,авакян...семимильными шагами в Европу?
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Против стройки выступали активисты "Автомайдана", "Уличного фронта", "Сокола", "Гражданского фронта" и "Зеленого листа".

За застройщика "Рада громадської безпеки".

Оплата согласно тарифу. За отдельные изувеченные патриотические тушки наниматель не несет никакой ответственности.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт на пляже в Одессе: в отделение полиции доставлены 10 человек. ФОТОрепортаж
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