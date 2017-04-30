 Конфликт на пляже в Одессе: в отделение полиции доставлены 10 человек. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Одесской области."Полиция не допустила обострения конфликта. 10 человек доставлены в Приморский отдел полиции в г. Одессе для установления обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что все случаи агрессии и нарушения публичного порядка будут жестко пресекаться полицией в рамках действующего законодательства.