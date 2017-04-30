 Нардеп Артеменко обжалует указ Президента о прекращении гражданства Украины, если информация подтвердится

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Главный вопрос - подписал Президент этот указ или нет, нарушена ли конституция Украины, или нет. Поскольку в Конституции Украины прописано, что гражданин может прекратить гражданство Украины только по собственному желанию. Мне ничего не известно об этом указе и для выяснения этой информационного утечки, потому что понимаем, что информация ушла от Олега Ляшко. Я подал официальный депутатский запрос в Администрацию Президента, чтобы понять официальную позицию Президента. Если да - будет соответствующая реакция. Если нет - такого политика, как Олег Ляшко надо судить", - заявил Артеменко.
По словам Артеменко, он собирается обжаловать указ, если информация подтвердится. "Если президент Порошенко это сделал, будет соответствующая реакция. Конечно, мое обращение и реакция моих адвокатов - мы будем обжаловать этот вопрос. Однако, я фактически убежден, что нет", - добавил Артеменко.
Артеменко заявил, что возможное решение о лишении гражданства Украины из-за якобы наличия второго гражданства - Канады, является необоснованным. По его словам, он аннулировал канадский паспорт еще в 2014 году. "Еще в 2014 году, когда я узнал, что буду зарегистрирован кандидатом в народные депутаты от "Радикальной партии", я официально обратился в соответствующие учреждения и аннулировал свой паспорт и подал заявление о прекращении гражданства", - сказал нардеп.
Также он уточнил, что находиться сейчас в Вашингтоне, а не Вене, как ранее сообщали СМИ. "Я сейчас нахожусь не у Вене, а в Вашингтоне, буду представлять нашу инициативу, которой мы занимаемся в последнее время - по поиску новых возможностей по или продолжению минского процесса или поиску других площадок по поиску консенсуса по, фактически, украинский-российской войне. В последующие дни администрация нового президента США даст ответ, какое видение она имеет в отношении Украины", - заявил Артеменко.
Как сообщалось, нардеп Олег Ляшко заявил о том, что президент Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства нардепа Андрея Артеменко.
Как известно, законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство, но никаких санкций за это не предусмотрено.
Ранее издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
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Это образумит стецьков. Плюс админ сам разбанит.
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